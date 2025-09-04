Cómo elegir y cuidar flores en macetas para la primavera

El inicio de la primavera en Argentina incentiva la incorporación de flores resistentes y coloridas a los recipientes urbanos – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de septiembre está asociado a la temporada de primavera en el hemisferio sur y genera condiciones óptimas para el cultivo de flores en macetas. La estación motiva a incorporar especies adaptadas a recipientes, seleccionadas por su resistencia, variedad de colores y capacidad de prolongar la floración hasta bien entrada la temporada cálida.

Entre estas opciones, las petunias, los pensamientos, los crisantemos, las caléndulas, las margaritas y los geranios figuran como alternativas principales para sumar vida y color a balcones, patios o terrazas.

Petunias: diversidad cromática y sencillez en el cuidado

Petunias de tonos intensos realzan canteros y macetas individuales durante toda la primavera

Las petunias ofrecen flores en una gama cromática extensa, con formas de trompeta que aportan volumen y colorido a cualquier contenedor.

Las petunias destacan entre las plantas ornamentales por sus flores en forma de trompeta y la variedad de colores que ofrecen. Su presencia resulta especialmente apreciada en exhibiciones de otoño y en cestas colgantes.

El mantenimiento adecuado requiere exposición plena al sol, sustrato aireado y drenaje eficiente. Para prolongar la floración, se recomienda un aporte regular de nutrientes y la eliminación de flores secas, lo que favorece la aparición de nuevos brotes.

Pensamientos: floración prolongada y resistencia al frío

Pensamientos en maceta presentan una gama de colores que combina bien con especies de cultivo rápido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensamientos presentan flores con pétalos superpuestos y una amplia gama de combinaciones de colores y patrones. Se destacan por tolerar los primeros fríos de la primavera temprana.

Cuando se cultivan en maceta, requieren riego moderado, sustratos bien drenados y fertilización líquida ocasional para mantener el vigor de las plantas. La ubicación ideal combina luz solar por la mañana y sombra en las horas más calurosas.

Crisantemos: vigor y floración abundante

Crisantemos aportan flores voluminosas y variadas a macetas grandes ubicadas en zonas con buena luz (Pexels)

Los crisantemos forman parte de las especies tradicionales en macetas para primavera y verano. Nativos de Asia Oriental, muestran flores en formatos y colores diversos, lo que amplía las posibilidades decorativas. Al cultivarse en primavera, los crisantemos desarrollan un sistema radicular firme y florecen desde el final de la primavera hasta los primeros calores intensos. Prefieren sustratos húmedos pero no encharcados, insolación directa y fertilizante frecuente. En regiones con inviernos severos, se traslada el contenedor bajo techo al finalizar el ciclo floral.

Caléndulas: ciclo extenso y protección biológica

Caléndulas despliegan matices anaranjados y amarillos en macetas ubicadas al sol Fan Wen/Wikipedia

Las caléndulas extienden la floración desde la primavera hasta bien avanzado el verano. Son adecuadas para recipientes por su bajo requerimiento de mantenimiento y su acción repelente de insectos como pulgones. Las caléndulas prosperan en macetas, cestas y jardineras, siempre que se ubiquen en un sitio soleado. El riego regular, el sustrato fértil y el retiro puntual de flores secas aseguran producción continua de capítulos florales y mantienen a raya los problemas sanitarios.

Margaritas: rusticidad y presencia constante

Las margaritas llenan de luz recipientes de distintos tamaños con su aspecto sencillo y duradero

Las margaritas garantizan un efecto visual persistente en macetas gracias a su floración constante. Seleccionadas por su rusticidad, crecen en recipientes de variados tamaños con requerimiento principal de luz directa y riego frecuente. Retirar flores marchitas amplía el ciclo de floración. A su vez, la estructura compacta de la planta facilita el mantenimiento y refuerza su valor en composiciones de primavera.

Geranios: versatilidad y larga temporada floral

Geranios aportan variedad cromática a balcones y patios gracias a la diversidad de sus flores (Macetaman)

Los geranios se destacan en macetas por su robustez y variedad de colores, con follaje aromático que suma valor ornamental. Prosperan bajo sol directo, toleran riegos espaciados y se adaptan a suelos simples de jardín mezclados con sustrato comercial para macetas. El abonado cada quince días y la poda de hojas antiguas aseguran una floración sostenida. La altura moderada y ramificación favorecen su presencia en balcones y terrazas a lo largo de toda la estación.

La selección para el cultivo primaveral en macetas permite nutrir los espacios exteriores con variedad cromática, resistencia y ciclos florales prolongados, alineados a las condiciones ambientales de septiembre en Argentina.