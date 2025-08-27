Tendencias

Menús saludables y rutinas a medida: así se preparan los actores en los rodajes de Pedro Almodóvar

La logística en las producciones del reconocido cineasta español incorpora asesoramiento profesional y propuestas pensadas para ajustarse a necesidades individuales

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
25/01/2025 El director de cine
25/01/2025 El director de cine Pedro Almodóvar posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025, en el Pazo da Cultura, a 25 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

En los rodajes de Pedro Almodóvar, la alimentación es una pieza central del engranaje de producción: menús personalizados, planes nutricionales supervisados y preparaciones que responden tanto a los gustos del director como a las necesidades físicas de los actores.

Esta organización logística comenzó a profesionalizarse en España con expertos.

Los menús de Almodóvar: pescado y cocina saludable en el set

Para el director manchego, la comida en el rodaje se resume en la sencillez del pescado a la plancha. Tal como explicó Rafael García, responsable del catering, este menú, adaptado a las jornadas laborales largas y exigentes, es elaborado con ingredientes frescos, bajos en grasas y de rápida digestión, lo que contribuye a mantener el ritmo en el plató.

Pedro Almodóvar besa el premio
Pedro Almodóvar besa el premio al Mejor Director por su película 'La habitación de al lado', en la gala de entrega de los Premios Feroz. (EFE/Brais Lorenzo)

El servicio brinda al equipo y al director opciones adicionales como verduras gratinadas, ensaladas, jamoncitos de pollo en pepitoria, sepia estofada, bacalao y postres con frutas de temporada, siempre bajo la premisa de que la comida sea saludable, sabrosa y rápida de servir. Según dijo Rafael a El Debate, estos platos se preparan desde primera hora, siguiendo una estricta organización para cubrir varias comidas al día sin alterar los tiempos de rodaje.

Dietas y rutinas supervisadas para los protagonistas

El cuidado de la alimentación en el cine de Almodóvar alcanza dimensiones mayores en los casos en que el guion exige transformaciones físicas notorias en los actores. Ángela Quintas, nutricionista especializada en cine, relató a Vanitatis que la intervención de profesionales para ajustar el peso o la musculatura de los intérpretes se da bajo estrictos controles dietéticos y médicos. Su experiencia incluyó, por ejemplo, el descenso de peso de Adriana Ugarte para su papel en “Julieta”, dirigido por Almodóvar.

Adriana Ugarte en 'Hache' (Netflix)
Adriana Ugarte en 'Hache' (Netflix)

“Adriana tenía que perder peso. Fue una evolución en la que el equipo giró en torno al actor y cómo iba su cuerpo”, explicó Quintas. Esta planificación alimentaria modifica calendarios de rodaje y afecta la logística de las jornadas, ya que la dieta de los actores puede implicar desde reducción de calorías hasta menús específicos con grasas saludables, proteínas seleccionadas y una variedad de vegetales, todo bajo un riguroso control de análisis clínicos y supervisión profesional.

La misma nutricionista expuso casos emblemáticos del sector, en los que los cambios físicos requieren que el actor siga rutinas complementadas con actividad física ligera. Quintas señaló que uno de los retos de las pérdidas de peso extremas es limitar el entrenamiento de fuerza tradicional: “Lo que más le costó a Mario Casas en ‘El fotógrafo de Mauthausen’ fue dejar el ejercicio para perder masa muscular y que el cambio físico resultara creíble”. En ocasiones, el programa incluye caminatas y yoga, favoreciendo el cambio físico para el rol interpretado.

El enfoque en la transformación física alcanza su máxima expresión con casos como el de Pedro Pascal. Pedro Almodóvar reveló que el actor chileno siguió un programa especialmente estricto para su papel en “Gladiador 2” bajo las órdenes de Ridley Scott.

Paul Mescal, izquierda, y Pedro
Paul Mescal, izquierda, y Pedro Pascal en “Gladiator II.” (MUST CREDIT: Aidan Monaghan/Paramount Pictures)

Almodóvar explicó en el podcast La Script previo al estreno de la tira: “Pedro Pascal está en un proceso duro, físico, porque le han llamado a hacer un personaje importante en Gladiador 2 es un gladiador, que tiene que tener tableta”, en referencia a los abdominales y el desarrollo muscular. El director matizó sus palabras al hablar sobre la fisonomía previa de Pascal y el reto que implica: “El cuerpo de Pedro es uno de los más deseados, pero no de los de tableta. Entonces, el pobre está con una dieta rigurosa y unos ejercicios también brutales para conseguir el cuerpo del gladiador”.

Estas declaraciones subrayan cómo las rutinas de entrenamiento y los planes nutricionales no son universales, sino que se personalizan de acuerdo al punto de partida y el objetivo físico del papel. Dietas estrictas, controles médicos y sesiones de ejercicio diseñadas por profesionales acompañan las grabaciones, impactando también en la agenda de los actores y en su participación en otros eventos, como fue el caso de la ausencia de Pascal en el Festival de Cannes.

Nutrición bajo lupa y exigencias del set

El ambiente del rodaje se adapta a las necesidades nutricionales específicas para no poner en riesgo la salud de los intérpretes. Quintas asegura que los menús para transformar cuerpos de forma saludable requieren planificación y varios controles analíticos, especialmente cuando se trata de engordar o adelgazar para un papel. “Muchos frutos secos y siempre todo acompañado de controles analíticos”, puntualizó la especialista.

La alimentación en los rodajes de Pedro Almodóvar es el resultado de una conjunción entre tradición gastronómica, exigencia profesional y ciencia aplicada. Los menús equilibrados, la presencia de nutricionistas como Ángela Quintas y la personalización incluso en las rutinas físicas de los actores marcan un cambio en la cultura del cine español, donde cada plato servido en el set busca contribuir a la interpretación, la salud física y el ambiente que necesita el rodaje.

Temas Relacionados

Pedro AlmodóvarPedro PascalRodajesúltimas noticiasAlimentación saludable

Últimas Noticias

SpaceX concretó el décimo vuelo de prueba de su megacohete Starship

La nave completó una serie de maniobras clave que demostraron avances en fiabilidad y seguridad tras resolver fallas previas

SpaceX concretó el décimo vuelo

Un hombre ignoró una pequeña herida y casi pierde la pierna: la innovadora técnica que evitó la amputación

Chris Dolan, residente en el Reino Unido y paciente con diabetes tipo 1, descubrió una complicación inesperada tras un viaje. Una lesión mínima desencadenó una infección grave que lo llevó al límite de una cirugía mayor

Un hombre ignoró una pequeña

De Djokovic a LeBron y Brady: cómo los atletas de élite desafían la edad gracias a la plasticidad neuronal

Control emocional, estrategias de recuperación y capacidad de aprendizaje son claves para que figuras del deporte internacional se mantengan en un nivel competitivo excepcional

De Djokovic a LeBron y

Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Una selección de locales tradicionales recibió una distinción oficial por su aporte a la identidad culinaria de la ciudad. El reconocimiento destaca recetas, técnicas y costumbres transmitidas durante décadas

Diez pizzerías de Buenos Aires

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Investigaciones en distintas partes del planeta buscan, mediante algoritmos, identificar señales acústicas y gestuales en cetáceos, aves y primates. De qué forma estos indicios pueden establecer nuevos vínculos

De delfines a sepias: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impactante operativo de Prefectura

El impactante operativo de Prefectura para rescatar a un tripulante pesquero por una grave lesión

Mataron a dos adolescentes de 16 y 18 años en una violenta balacera en Neuquén: buscan a los asesinos

SpaceX concretó el décimo vuelo de prueba de su megacohete Starship

Un policía de Misiones le salvó la vida a un hombre que se desvaneció en un supermercado

Hallaron muerta a una docente en un auto en Mendoza e investigan un femicidio: su novio está detenido

INFOBAE AMÉRICA
Escuelas con agua: porque aprender

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari

TELESHOW
Emily Ceco contrató a Roberto

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”