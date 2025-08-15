Tendencias

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Crujientes por fuera y con un centro de queso fundido, este plato combina sabor y textura en una receta sencilla, ideal para servir como entrada, picada o acompañamiento en cualquier reunión

Guardar
Las bolitas de calabaza rellenas
Las bolitas de calabaza rellenas de queso combinan textura crujiente y centro fundido en una receta fácil y versátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolitas de calabaza rellenas de queso son una delicia que suele sorprender por su combinación de sabores suaves y textura cremosa. Ideales para una tarde de frío, con la calabaza en su punto justo de dulzura, y el aroma tentador que invade la cocina mientras estas pequeñas esferas doradas se cocinan. Esta receta es ideal tanto para un picoteo con amigos como para incorporar verduras de una manera divertida en los menús de los más chicos.

Las bolitas de calabaza forman parte de la cocina casera argentina, especialmente en las regiones productoras del fruto como Cuyo y el Noroeste. El secreto está en utilizar calabaza bien madura, que aporte dulzor y cremosidad, junto a un queso que funda y se derrita al cocinarse, aportando contraste en cada bocado. Suelen servirse como entrada, acompañamiento o mesa de aperitivos en reuniones, y son perfectas para maridar con una salsa suave o una mayonesa saborizada. También existen variantes con especias, hierbas frescas, o distintos quesos según la zona y el gusto personal.

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso

La preparación de estas bolitas es sencilla y accesible: se comienza cocinando la calabaza hasta lograr un puré seco y firme. Luego, se mezcla con ingredientes sencillos como huevo y pan rallado para lograr una masa maleable. La magia surge al rellenar con cubitos de queso, que, al freír u hornear, se derriten creando un centro irresistible.

Lo fundamental es lograr una textura que permita formar las bolitas sin que se desarmen, por eso la cocción de la calabaza y la proporción justa de pan rallado o harina es clave. Otra recomendación es elegir un buen queso: mozzarella, dambo, provolone o algún queso mantecoso o cremoso, según la intensidad de sabor que se busque.

Esta preparación típica de la
Esta preparación típica de la cocina argentina es ideal como entrada, picada o acompañamiento en reuniones y celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

La receta de bolitas de calabaza rellenas de queso lleva aproximadamente 1 hora en total.

  • Preparación de la calabaza: 25 minutos (cocción y enfriado)
  • Mezcla, formado y relleno: 20 minutos
  • Empanado: 5 minutos
  • Cocción (fritas u horneadas): 10 minutos

Ingredientes

  • 700 g de calabaza (pesada cruda, sin cáscara ni semillas)
  • 1 huevo
  • 3/4 taza de pan rallado (más extra para empanar)
  • 150 g de queso (mozzarella, dambo, pategrás o similar)
  • 1 cucharadita de sal
  • Pimienta y nuez moscada, a gusto
  • Aceite para freír (opcional, pueden ser horneadas)
  • 2 cucharadas de harina de trigo (opcional para ajustar consistencia)
El secreto de la receta
El secreto de la receta está en usar calabaza madura y un queso que funda bien, como mozzarella o dambo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bolitas de calabaza rellenas de queso, paso a paso

  • Pelar y cortar la calabaza en trozos. Cocinar al vapor o hervir hasta que esté blanda (15-20 minutos). Escurrir bien y pisar hasta obtener un puré. Dejar enfriar y escurrir el exceso de agua si es necesario.
  • Mezclar el puré de calabaza con el huevo, la sal, pimienta, nuez moscada y suficiente pan rallado para formar una masa húmeda pero moldeable. Si la mezcla queda muy blanda, agregar harina o más pan rallado.
  • Cortar el queso en cubos pequeños (de 1,5 cm aproximadamente).
  • Tomar porciones de la masa de calabaza con las manos húmedas. Aplanar, colocar un trozo de queso en el centro y cerrar, formando una bolita y asegurando que el queso quede bien sellado.
  • Pasar cada bolita por pan rallado, cubriéndola completamente.
  • Calentar aceite en una cacerola profunda y freír las bolitas hasta que estén doradas y crujientes, entre dos y tres minutos. Opcional: hornear en placa aceitada a 200 °C durante 10 a 15 minutos, girando a mitad de tiempo.
  • Retirar y colocar sobre papel absorbente. Servir calientes para mantener el queso fundido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen entre 20 y 24 bolitas, suficientes para servir como entrada o picada para 5 a 6 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (4 bolitas) aporta aproximadamente:

Calorías: 210

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 4,5 g

Carbohidratos: 23 g

Azúcares: 7 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

La receta rinde entre 20
La receta rinde entre 20 y 24 bolitas, suficientes para 5 o 6 personas, y puede prepararse frita u horneada (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las bolitas de calabaza se pueden conservar hasta 3 días en la heladera, en recipiente cerrado. Calentarlas al horno o sartén antes de servir para que se vuelvan nuevamente crocantes. También pueden congelarse (ya armadas y crudas) para cocinar directamente sin descongelar.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas NoticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo los juegos de mesa modernos explican la economía y las relaciones sociales

Lejos de ser solo entretenimiento, estos tableros contemporáneos se transformaron en espacios que ponen a prueba habilidades como negociación, cooperación y planificación

Cómo los juegos de mesa

Zarigüeya bebé “secuestrada” por un gato busca refugio en el cajón de una mesa de noche

Presuntamente transportada a la casa por un felino, la rápida intervención de las autoridades garantizó la seguridad y readaptación del marsupial

Zarigüeya bebé “secuestrada” por un

Carré: un corte de cabello versátil y rejuvenecedor, ideal para los rostros redondos

Regresa a la tendencia un tipo de corte que se destaca por su versatilidad, elegancia y modernidad

Carré: un corte de cabello

La conmovedora lucha de una cachorra por sobrevivir y su dura batalla contra el tétanos

La canina deberá someterse a una cirugía crucial que incluye la amputación de una pata, un procedimiento imprescindible para salvar su vida

La conmovedora lucha de una

¿Por qué casi todos los números tienen un 7? La explicación matemática

La lógica detrás de esta rareza se basa en principios de probabilidad

¿Por qué casi todos los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Polémica en Tucumán por enfrentamientos

Polémica en Tucumán por enfrentamientos entre repartidores y la Policía: siete detenidos y agentes heridos

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

Las acciones y los bonos argentinos operaron en baja en Wall Street, afectados por las tensiones del mercado local

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos canceló los visados

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

Un juez federal de Estados Unidos anula restricciones a libros cuestionados en escuelas

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes de Estados Unidos

El trauma de la infancia en Gaza

Evo Morales volvió a sembrar dudas sobre las elecciones del domingo en Bolivia: cuestionó el cambio en el alto mando militar

TELESHOW
El contrapunto entre Guillermo Francella

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”