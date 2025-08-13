Receta de magdalenas rellenas con dulce de leche, rápida y fácil

Las magdalenas rellenas con dulce de leche representan una versión sumamente tentadora de este clásico de la repostería hogareña. Cuentan con una miga esponjosa y un corazón cremoso de dulce de leche, irresistible tanto para chicos como para grandes.
Este tipo de preparaciones son populares en meriendas, reuniones familiares o celebraciones, y permiten combinar la tradición de las magdalenas con el toque autóctono del dulce de leche argentino, fusionando así dos grandes culturas de la repostería.
Si bien su origen remite a las madalenas tradicionales francesas, en España y en Argentina la receta fue adaptándose, dando lugar a variantes locales. Entre todas, las magdalenas rellenas con dulce de leche gozan de especial aceptación por su simpleza y juego de texturas. Además, realizan maridaje perfecto con infusiones calientes y pueden modificarse en tamaño o decoración para adaptarse a distintas ocasiones.
Receta de magdalenas rellenas con dulce de leche
La masa básica de estas magdalenas se prepara con ingredientes simples como huevos, azúcar, harina y aceite. El dulce de leche rellena el centro, ya sea agregándolo antes de la cocción o bien inyectándolo una vez horneadas. El resultado final es una magdalena húmeda, aireada y con un centro de suave dulzura.
Para la elaboración, se recomienda iniciar batiendo los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina y espumosa. Posteriormente, se incorpora el aceite y la esencia de vainilla, seguidos por la leche.
Los ingredientes secos se tamizan juntos e integran con movimientos envolventes hasta formar una masa homogénea. El armado y cocción en moldes individuales asegura una cocción pareja y presentación atractiva, mientras que el relleno de dulce de leche proporciona el toque distintivo.
Tiempo de preparación
El tiempo de preparación total es de aproximadamente 35 minutos:
- 10 minutos para la mezcla de la masa.
- 5 minutos para el armado y relleno.
- y entre 18 y 20 minutos de horneado.
Ingredientes
- 2 huevos grandes
- 120 g de azúcar
- 60 ml de aceite vegetal (preferentemente de girasol o maíz)
- 120 ml de leche
- 180 g de harina 0000
- 1 sobre de polvo de hornear (10 g)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 g de dulce de leche repostero (u otro tipo si posee consistencia firme)
- Azúcar extra para espolvorear (opcional)
Cómo hacer magdalenas rellenas con dulce de leche, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y disponer moldes individuales (pirotines o cápsulas de papel) para magdalenas.
- Batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla adquiera un color claro y textura espumosa.
- Agregar el aceite y la esencia de vainilla; integrar.
- Incorporar la leche y volver a mezclar.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal. Añadir en dos tandas a la preparación anterior, utilizando movimientos suaves y envolventes hasta integrar completamente.
- Verter masa en los moldes hasta cubrir aproximadamente la mitad de su altura.
- Colocar en el centro de cada magdalena una pequeña porción de dulce de leche repostero (puede utilizarse una manga o una cucharita).
- Cubrir con una porción adicional de masa, asegurándose de no sobrepasar las tres cuartas partes del molde.
- Opcionalmente, espolvorear con azúcar extra.
- Hornear durante 18 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté levemente dorada y al pinchar los bordes con un palillo salga seco.
- Dejar entibiar antes de desmoldar o consumir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 10 y 12 magdalenas estándar, según el tamaño del molde y la cantidad de relleno utilizada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada magdalena aporta aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 1,5 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 16 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las magdalenas rellenas se conservan en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días, o bien en heladera hasta 5 días, siempre que se mantengan cubiertas y alejadas de la humedad y olores fuertes.