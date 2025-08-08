Este pan combina la textura ideal con el sabor clásico de la pizza casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Italia, el pan de pizza es un clásico de las panaderías, y en Argentina, se ha vuelto infaltable en reuniones informales, picadas y hasta para improvisar una comida cuando el tiempo escasea. Su textura esponjosa, su sabor neutro y su versatilidad para ser acompañado de ingredientes como queso, tomate y orégano lo convierten en una de las recetas más queridas y prácticas.

Esta receta no necesita grandes técnicas ni equipos sofisticados, y su popularidad radica en lo rápido que puede prepararse: con ingredientes básicos y una fermentación corta, es ideal para quienes quieren evitar el amasado prolongado. En Argentina, suele servirse como entrada, parte de una picada o incluso en reuniones familiares para acompañar embutidos y quesos.

Tiempo de preparación

La receta de pan de pizza rápida y fácil lleva aproximadamente 45 minutos en total:

10 minutos para mezclar y amasar los ingredientes.

20-25 minutos para que la masa leve y repose.

10-12 minutos de horneado.

Ingredientes

500 g de harina 000 (puede ser 0000 o común).

1 sobre de levadura seca instantánea (10 g).

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

280-300 ml de agua tibia.

2 cucharadas de aceite de oliva (y un poco más para la placa)

(Opcional) 1 cucharadita de orégano seco.

(Opcional) Queso rallado, rodajas de tomate o aceitunas para decorar.

Cómo hacer pan de pizza rápida y fácil, paso a paso

Esta es la receta perfecta para lograr un pan de pizza esponjoso en menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un bol grande, colocar la harina y hacer un hueco en el centro.

Agregar la levadura seca, el azúcar, la sal y el aceite de oliva.

Volcar el agua tibia de a poco, mezclando con una cuchara de madera o a mano hasta formar una masa blanda.

Amasar durante 5 minutos sobre la mesada hasta que la masa esté lisa.

Volver la masa al bol, tapar y dejar reposar en un lugar cálido (puede ser cerca del horno o de la cocina), durante 20-25 minutos, hasta que leve ligeramente.

Aceitar una placa para horno. Estirar la masa con las manos o un palo de amasar hasta cubrir la placa, dándole unos 2-3 cm de grosor.

Si se desea, se puede espolvorear por encima orégano, queso o decorar con rodajas de tomate y aceitunas.

Llevar a horno precalentado a 220 °C durante 10-12 minutos, hasta que la base esté dorada y la superficie levemente crocante.

Servir tibio o a temperatura ambiente, cortado en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el pan de pizza rinde de 6 a 8 porciones generosas, dependiendo del tamaño en que lo cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pan de pizza (aproximadamente 1/8 de la receta) contiene aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 0,5 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 1,5 g

Proteínas: 5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de pizza puede conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera hasta 4 días. Si se desea, también se puede freezar hasta 3 meses, envuelto en film.