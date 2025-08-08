Tendencias

Receta de pan de pizza, rápida y fácil

Su preparación es sencilla, perfecta para improvisar algo delicioso en pocos minutos y agasajar a los invitados

Por Francisco González Tomadin

Este pan combina la textura
Este pan combina la textura ideal con el sabor clásico de la pizza casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Italia, el pan de pizza es un clásico de las panaderías, y en Argentina, se ha vuelto infaltable en reuniones informales, picadas y hasta para improvisar una comida cuando el tiempo escasea. Su textura esponjosa, su sabor neutro y su versatilidad para ser acompañado de ingredientes como queso, tomate y orégano lo convierten en una de las recetas más queridas y prácticas.

Esta receta no necesita grandes técnicas ni equipos sofisticados, y su popularidad radica en lo rápido que puede prepararse: con ingredientes básicos y una fermentación corta, es ideal para quienes quieren evitar el amasado prolongado. En Argentina, suele servirse como entrada, parte de una picada o incluso en reuniones familiares para acompañar embutidos y quesos.

Tiempo de preparación

La receta de pan de pizza rápida y fácil lleva aproximadamente 45 minutos en total:

  • 10 minutos para mezclar y amasar los ingredientes.
  • 20-25 minutos para que la masa leve y repose.
  • 10-12 minutos de horneado.

Ingredientes

  • 500 g de harina 000 (puede ser 0000 o común).
  • 1 sobre de levadura seca instantánea (10 g).
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 280-300 ml de agua tibia.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (y un poco más para la placa)
  • (Opcional) 1 cucharadita de orégano seco.
  • (Opcional) Queso rallado, rodajas de tomate o aceitunas para decorar.

Cómo hacer pan de pizza rápida y fácil, paso a paso

Esta es la receta perfecta
Esta es la receta perfecta para lograr un pan de pizza esponjoso en menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • En un bol grande, colocar la harina y hacer un hueco en el centro.
  • Agregar la levadura seca, el azúcar, la sal y el aceite de oliva.
  • Volcar el agua tibia de a poco, mezclando con una cuchara de madera o a mano hasta formar una masa blanda.
  • Amasar durante 5 minutos sobre la mesada hasta que la masa esté lisa.
  • Volver la masa al bol, tapar y dejar reposar en un lugar cálido (puede ser cerca del horno o de la cocina), durante 20-25 minutos, hasta que leve ligeramente.
  • Aceitar una placa para horno. Estirar la masa con las manos o un palo de amasar hasta cubrir la placa, dándole unos 2-3 cm de grosor.
  • Si se desea, se puede espolvorear por encima orégano, queso o decorar con rodajas de tomate y aceitunas.
  • Llevar a horno precalentado a 220 °C durante 10-12 minutos, hasta que la base esté dorada y la superficie levemente crocante.
  • Servir tibio o a temperatura ambiente, cortado en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el pan de pizza rinde de 6 a 8 porciones generosas, dependiendo del tamaño en que lo cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pan de pizza (aproximadamente 1/8 de la receta) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 180
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 1,5 g
  • Proteínas: 5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de pizza puede conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera hasta 4 días. Si se desea, también se puede freezar hasta 3 meses, envuelto en film.

