En Italia, el pan de pizza es un clásico de las panaderías, y en Argentina, se ha vuelto infaltable en reuniones informales, picadas y hasta para improvisar una comida cuando el tiempo escasea. Su textura esponjosa, su sabor neutro y su versatilidad para ser acompañado de ingredientes como queso, tomate y orégano lo convierten en una de las recetas más queridas y prácticas.
Esta receta no necesita grandes técnicas ni equipos sofisticados, y su popularidad radica en lo rápido que puede prepararse: con ingredientes básicos y una fermentación corta, es ideal para quienes quieren evitar el amasado prolongado. En Argentina, suele servirse como entrada, parte de una picada o incluso en reuniones familiares para acompañar embutidos y quesos.
Tiempo de preparación
La receta de pan de pizza rápida y fácil lleva aproximadamente 45 minutos en total:
- 10 minutos para mezclar y amasar los ingredientes.
- 20-25 minutos para que la masa leve y repose.
- 10-12 minutos de horneado.
Ingredientes
- 500 g de harina 000 (puede ser 0000 o común).
- 1 sobre de levadura seca instantánea (10 g).
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 280-300 ml de agua tibia.
- 2 cucharadas de aceite de oliva (y un poco más para la placa)
- (Opcional) 1 cucharadita de orégano seco.
- (Opcional) Queso rallado, rodajas de tomate o aceitunas para decorar.
Cómo hacer pan de pizza rápida y fácil, paso a paso
- En un bol grande, colocar la harina y hacer un hueco en el centro.
- Agregar la levadura seca, el azúcar, la sal y el aceite de oliva.
- Volcar el agua tibia de a poco, mezclando con una cuchara de madera o a mano hasta formar una masa blanda.
- Amasar durante 5 minutos sobre la mesada hasta que la masa esté lisa.
- Volver la masa al bol, tapar y dejar reposar en un lugar cálido (puede ser cerca del horno o de la cocina), durante 20-25 minutos, hasta que leve ligeramente.
- Aceitar una placa para horno. Estirar la masa con las manos o un palo de amasar hasta cubrir la placa, dándole unos 2-3 cm de grosor.
- Si se desea, se puede espolvorear por encima orégano, queso o decorar con rodajas de tomate y aceitunas.
- Llevar a horno precalentado a 220 °C durante 10-12 minutos, hasta que la base esté dorada y la superficie levemente crocante.
- Servir tibio o a temperatura ambiente, cortado en porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, el pan de pizza rinde de 6 a 8 porciones generosas, dependiendo del tamaño en que lo cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de pan de pizza (aproximadamente 1/8 de la receta) contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 0,5 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 1,5 g
- Proteínas: 5 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de pizza puede conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera hasta 4 días. Si se desea, también se puede freezar hasta 3 meses, envuelto en film.