Cuatro prendas históricas que se subastaron en sumas millonarias

Las prendas y accesorios ligados a celebridades impulsan el mercado de subastas millonarias, reflejando su valor emocional y patrimonial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado internacional de subastas demostró un interés creciente por la "moda de archivo" y los objetos vinculados a figuras emblemáticas. Prendas y accesorios que marcaron una época lograron valores millonarios, impulsados tanto por su origen como por la historia que encierran.

Estos artículos no solo representan el lujo, sino que configuran parte fundamental de la memoria cultural y artística contemporánea.

1- El bolso Hermès Birkin original de Jane Birkin

El bolso Birkin original, elaborado por la casa de moda de lujo francesa Hermes para la artista Jane Birkin y ofrecido a ella en 1985 (REUTERS)

El bolso Birkin original, diseñado a medida para Jane Birkin en 1984, rompió todos los récords el 10 de julio de 2025 cuando se vendió por 10 millones de dólares en París. Este objeto único surgió tras una conversación fortuita durante un vuelo entre la actriz y el entonces director general de Hermès, Jean-Louis Dumas.

La necesidad de Jane Birkin por un accesorio práctico y elegante inspiró el nacimiento de uno de los bolsos más codiciados en la historia de la moda, convertido hoy en símbolo de exclusividad y estatus.

La pieza subastada estuvo en manos de la actriz durante años y fue usada de manera cotidiana, lo que le imprimió un carácter personal y auténtico.

El bolso Hermès Birkin original de Jane Birkin se vendió por 10 millones de dólares en París, marcando un récord en subastas de moda (REUTERS)

Posteriormente, la propia Jane Birkin donó el bolso a una colecta benéfica y, años más tarde, fue adquirido por una coleccionista parisina.

La subasta celebrada en 2025 convirtió este objeto en el accesorio más caro jamás vendido, consolidando el fenómeno del lujo asociado a la historia personal y al poder de la celebridad.

2- Vestido “Happy Birthday Mr. President” de Marilyn Monroe

En noviembre de 2016, el vestido color nude con más de 2.500 cristales, diseñado por Jean Louis, que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantarle “Happy Birthday” a John F. Kennedy en el Madison Square Garden, se subastó por 4,8 millones de dólares.

Este icónico atuendo se asocia a uno de los momentos más recordados de la cultura pop del siglo XX y ha sido tema de exposiciones y homenajes en la industria de la moda.

El vestido 'Happy Birthday Mr. President' de Marilyn Monroe alcanzó los 4,8 millones de dólares en una subasta, consolidando su estatus icónico (Grosby)

La pieza se conservó de manera impecable durante décadas y fue adquirida por el complejo Ripley’s Believe It or Not!, sello que potencia su valor histórico como testimonio del glamour de la época dorada de Hollywood.

3- El vestido de terciopelo negro y organza azul de Lady Di

El vestido que Diana de Gales utilizó en un evento de 1985 se subastó en USD 1,143,000 dólares, siendo la prenda más cara de la "Princesa del Pueblo" (Julien's Auction)

Un vestido que perteneció a Diana, princesa de Gales, alcanzó una cifra récord en una subasta de Julien’s Auction, donde se vendió por USD 1,143,000. Esta prenda fue utilizada por la princesa durante una gira en 1985 y en una visita a la Orquesta Sinfónica de Vancouver en 1986.

El diseño, obra de Jacques Azagury, se distingue por su estilo clásico de los años 80, con hombreras, cintura baja, terciopelo negro y organza azul celeste. El vestido se vendió junto a una ilustración a juego.

4- Los zapatos de rubí de El mago de Oz

Los zapatos de rubí de 'El mago de Oz' usados por Judy Garland se vendieron por 28 millones de dólares, estableciendo un récord en objetos cinematográficos

Una de las subastas más recientes y destacadas fue la venta de los zapatos de rubí usados por Judy Garland en “El mago de Oz”. Este par original alcanzó los 28 millones de dólares en diciembre de 2024, estableciendo un nuevo récord en el mercado de objetos cinematográficos.

Los zapatos, considerados un símbolo icónico de la historia del cine, reflejan el interés global por piezas originales relacionadas con figuras legendarias y películas clásicas.

La venta de prendas icónicas asociadas a estrellas del cine y la realeza confirma la moda como símbolo de memoria cultural y objeto de deseo para coleccionistas (AP)

Los valores alcanzados por estas prendas y accesorios responden no solo a la exclusividad de los diseños y el prestigio de las firmas, sino también a las historias personales ligadas a sus antiguos propietarios.

La moda de colección continúa posicionándose así entre los segmentos más dinámicos y valiosos del universo de las subastas millonarias.