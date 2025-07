Cómo preparar el brócoli para potenciar sus beneficios para la salud

El brócoli, considerado un “superalimento”, concentra vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli, ese vegetal de aspecto sencillo y sabor particular, se ha consolidado como uno de los alimentos más recomendados por expertos en salud y nutrición para la prevención de enfermedades crónicas.

El brócoli pertenece a la familia de las crucíferas y se distingue por su riqueza en nutrientes esenciales.

De acuerdo con la información publicada por la revista Antibiotics, este vegetal es una fuente destacada de vitaminas (A, C y K), minerales (calcio, potasio, hierro), fibra dietética y una amplia gama de compuestos bioactivos.

Entre estos últimos se encuentran los glucosinolatos, el sulforafano, el indole-3-carbinol y la quercetina, todos ellos con efectos positivos sobre la salud.

La fibra presente en el brócoli favorece la digestión y contribuye a la sensación de saciedad, mientras que su aporte de vitamina C fortalece el sistema inmunológico y promueve la absorción de hierro.

La vitamina K y el calcio son fundamentales para la salud ósea, y la vitamina A, junto con otros antioxidantes como el β-caroteno y la luteína, protege la visión y la piel. Además, el brócoli contiene flavonoides y compuestos fenólicos que refuerzan su capacidad antioxidante.

Beneficios comprobados para la salud

Incorporar brócoli de manera regular en la dieta puede asociarse con una reducción significativa del riesgo de mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revista Antibiotics, el brócoli exhibe propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas, cardioprotectoras, antidiabéticas, inmunomoduladoras y antibacterianas.

El consumo regular de brócoli se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2. Su fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios contribuyen a mantener niveles saludables de colesterol, regular la presión arterial y mejorar la función cardiovascular.

Además, la vitamina C y otros antioxidantes presentes en el brócoli ayudan a neutralizar los radicales libres, reduciendo el daño celular y el riesgo de enfermedades degenerativas.

En el ámbito de la prevención del cáncer, el brócoli ha sido objeto de especial atención. Los glucosinolatos, al ser transformados en sulforafano mediante la acción de la enzima mirosinasa, han demostrado capacidad para inhibir la proliferación de células cancerosas y favorecer la apoptosis en distintos tipos de cáncer, como el de mama, próstata, pulmón y colon.

El indole-3-carbinol, otro compuesto presente en el brócoli, también ha mostrado efectos quimiopreventivos, promoviendo la muerte celular programada y dificultando la angiogénesis tumoral.

Mecanismos de acción: el papel del sulforafano y otros compuestos

El consumo frecuente de brócoli puede influir en la expresión genética y en la prevención del envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sulforafano es uno de los compuestos más estudiados del brócoli y se considera clave en la prevención de enfermedades crónicas.

Según explicó el doctor Manuel Viso, especialista en hematología y hemoterapia, en cuenta de Instagram, “este compuesto es capaz de activar genes ‘guardianes’ en nuestro cuerpo, especialmente el llamado Nrf2, un gen maestro que estimula la producción de enzimas antioxidantes, reduce la inflamación celular y protege frente a enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares”.

El proceso comienza cuando los glucosinolatos del brócoli entran en contacto con la mirosinasa, una enzima que se activa al cortar o masticar el vegetal. Esta reacción da lugar a la formación de sulforafano, que actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio.

Consejos prácticos para maximizar los beneficios: preparación y cocción

Añadir una pizca de mostaza cruda a los platos de brócoli puede compensar la falta de mirosinasa cuando no se cumple el tiempo de reposo tras el corte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que se manipula y cocina el brócoli resulta determinante para aprovechar sus propiedades. El doctor Manuel Viso, recomendó en sus redes sociales: “Córtalo en pequeños ramilletes y esperar 40 minutos antes de cocinarlo. Es importante e indispensable.

Este descanso activa una enzima llamada mirosinasa, que trasforma los glucosinolatos en sulforafano. Un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y potencialmente anticancerígeno”.

Si el brócoli se hierve inmediatamente después de cortarlo, la mirosinasa se destruye y se pierde la oportunidad de formar sulforafano.

El brócoli destaca entre las crucíferas por su combinación única de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos (Unsplash)

Por ello, el especialista aconseja optar por métodos de cocción suaves, como el vapor o el salteado breve, y utilizar trozos pequeños para reducir el tiempo de cocción y conservar más vitaminas.

Además, Viso destaca la importancia de no desechar el tallo: “Es muy nutritivo. Su capa externa es muy fibrosa. Córtalo en rodajas o en bastoncitos. Contiene fibra, vitamina C, potasio y compuestos bioactivos. No se tira, es oro verde”.

En caso de no poder esperar los 40 minutos recomendados tras el corte, existe una alternativa sencilla: “Se debe añadir una pizca de mostaza cruda al plato, que también contiene mirosinasa y en parte contribuye a la formación de sulforafano”, sugiere el doctor Viso.

Evidencia científica reciente sobre la reducción de la mortalidad

Según un estudio publicado en la revista Frontiers in Nutrition, ingerir brócoli entre dos y tres veces por semana puede reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 32-43%. Además, la frecuencia de consumo se correlacionó de manera inversa con la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cáncer.