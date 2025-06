El truco sencillo para eliminar el mal olor de zapatos y zapatillas con un elemento reciclado

Uno de los trucos más efectivas consiste en reutilizar bolsitas de té secas (Freepik)

El mal olor en los zapatos y zapatillas es un problema común que puede afectar tanto la comodidad como la confianza personal. Aunque existen numerosos productos comerciales para combatirlo, muchas personas prefieren soluciones naturales, económicas y sostenibles.

Una de las más efectivas consiste en reutilizar bolsitas de té secas, un recurso cotidiano que, además de evitar el desperdicio, permite neutralizar olores y absorber humedad en el interior del calzado. Este truco ganó popularidad tanto por recomendaciones en redes sociales como por su uso en la tradición doméstica.

Cuál es el truco para eliminar el mal olor de los zapatos

Eliminar los olores desagradables del calzado es posible con la colocación de bolsitas de té secas en su interior. El procedimiento consiste en introducir una bolsita seca en cada zapato, ubicándola en las zonas con mayor acumulación de traspiración y humedad: la planta, la punta y el talón.

Los tés recomendados incluyen el té negro, el verde y la manzanilla, ya que contienen taninos y polifenoles con propiedades antibacterianas y absorbentes que inhiben el crecimiento de bacterias y hongos.

(Freepik)

Se aconseja dejar las bolsitas durante toda la noche dentro del calzado para que actúen eficazmente. Este método resulta útil después de jornadas prolongadas de uso o tras periodos de almacenamiento en espacios sin ventilación, donde se multiplican fácilmente los microorganismos causantes del mal olor.

A diferencia de algunos productos químicos o aerosoles, este remedio no altera la textura ni la apariencia del zapato. En casos de olor intenso, se pueden utilizar varias bolsitas por zapato, distribuyéndolas en distintas zonas. Si es necesario, es posible fijarlas con cinta adhesiva para mantenerlas en su lugar.

Cómo reutilizar bolsitas de té para eliminar el mal olor de los zapatos

El té negro, el verde y la manzanilla contienen propiedades antibacterianas que neutralizan los olores sin dañarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reutilización de bolsitas de té como desodorante natural añade valor al reciclaje doméstico. Tras preparar una infusión, basta con dejar secar completamente la bolsita para evitar aportar humedad al calzado. Una vez seca, se introduce en el zapato, preferentemente en los puntos de mayor sudoración.

Si el mal olor persiste, se recomienda usar varias bolsitas por zapato y reemplazarlas cuando pierdan eficacia. El té negro y el verde son especialmente efectivos por su concentración de polifenoles, mientras que la manzanilla es ideal para quienes prefieren un aroma más suave.

Este método es respetuoso con el medio ambiente, no contiene químicos y es adecuado para personas con piel sensible. Además, no deja residuos ni daña la estructura interna del zapato, lo que lo convierte en una alternativa práctica tanto para el uso diario como para la conservación del calzado entre temporadas.

Otras formas para eliminar el mal olor de zapatillas y zapatos

Además del uso de bolsitas de té, existen otras estrategias eficaces para mantener el calzado libre de olores. Una rutina de limpieza regular, como lavar las plantillas, ayuda a eliminar bacterias y prolonga la vida útil de los zapatos. También se recomienda ventilar el calzado después de cada uso, evitando almacenarlo inmediatamente en espacios cerrados.

Alternar calzado, ventilarlo y limpiar las plantillas regularmente potencia la efectividad de usar bolsitas de té (Créditos: Freepik)

Alternar entre varios pares de zapatos permite que cada uno se seque por completo antes de volver a usarse. Para quienes sufren de transpiración excesiva, existen plantillas absorbentes diseñadas para mantener el interior seco. El uso de polvos absorbentes, como el talco, puede complementar la acción desodorante de las bolsitas de té, especialmente en días calurosos o húmedos.

Más allá del calzado, las bolsitas de té secas tienen otras aplicaciones en el hogar: pueden aliviar picaduras de insectos si se emplean como compresas, actuar como abono natural en jardines y huertas, o facilitar la limpieza de vidrios y espejos gracias a sus propiedades astringentes. Esta versatilidad convierte a las bolsitas de té en un recurso útil y multifuncional para el mantenimiento doméstico.