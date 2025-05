Los looks de Antonela Roccuzzo en la tapa de Vogue México: de texturas vanguardistas a un vestido bicolor

La producción en Vogue México incluyó prendas de colores contrastantes y texturas marcadas

ella optó siempre por el silencio. Durante años se mantuvo así, incluso mientras acompañaba el ascenso de una de las figuras más reconocidas del deporte contemporáneo, Antonela Roccuzzo eligió el bajo perfil como modo de vida. En un entorno donde la visibilidad se multiplica con cada publicación y la exposición suele ser parte del juego,. Durante años se mantuvo así, incluso mientras acompañaba el ascenso de una de las figuras más reconocidas del deporte contemporáneo, Lionel Messi.

Su reciente aparición en la edición de junio de 2025 de Vogue México marcó una excepción. Allí, Roccuzzo protagonizó la tapa de la revista y participó de una producción fotográfica realizada en distintos escenarios: la playa, una terraza frente al mar y un estudio.

En cada locación se mostró con looks variados, sin seguir una única línea estética, y alternó entre escenas exteriores con luz natural y ambientes neutros en interiores. Durante la sesión, llevó conjuntos de dos piezas, vestidos largos sin mangas, prendas tejidas con motivos abstractos y combinaciones de volúmenes y texturas.

A lo largo de la producción Antonela Roccuzzo optó por propuestas estéticas variadas que alternaron locaciones naturales y espacios cerrados sin ajustarse a una única línea estilística con predominio de piezas sin mangas tejidos y contraste visual

Roccuzzo se consolidó, sin dudas, como una referencia de estilo, con elecciones de vestuario que captan la atención del mundo de la moda. Para esta ocasión en particular, incluyó creaciones de Carolina Herrera, Chanel, Pucci, Schiaparelli, Michael Kors Collection y Ankvas, además de joyería de Tiffany & Co.. El estilismo estuvo a cargo de Leah Caso (peinado) y Carolina Banegas (maquillaje). La propuesta visual alternó entre composiciones junto al mar y retratos en estudio, con una estética sobria y expresiva.

En una de las tomas llevó un conjunto de dos piezas en textura celeste, compuesto por chaqueta corta y falda, con bordes en negro que delineaban la silueta. Lo combinó con un top oscuro y accesorios dorados. El peinado era suelto, parcialmente recogido. La escena transcurrió entre rocas y mar abierto bajo plena luz diurna.

En otra de las imágenes capturadas por Lucas Ricci, Antonela usó un vestido largo sin mangas, de diseño bicolor: negro ajustado en la parte superior y blanco drapeado desde la cintura hasta el suelo. Lo completó con un collar de cadena dorada gruesa. Apareció apoyada en una baranda blanca frente al océano, en un día despejado, con el cabello suelto peinado hacia un lado.

En otra toma llevó un conjunto tejido en blanco y negro con patrones abstractos. Estuvo rodeada por elementos playeros a rayas rojas y blancas. Apoyó una mano sobre una escultura inflable roja, con joyería sobria y el cabello recogido.

Además, Roccuzzo posó en estudio con un conjunto que combinó pantalones negros con bordados blancos en forma de arabescos y una pieza superior voluminosa tejida en franjas rojas y blancas, colocada como un chal sobre los hombros. Estuvo sentada en el piso, descalza, con tatuajes visibles en brazos y pies. La iluminación neutra resaltó la textura de las prendas y su expresión, entre serena y frontal.

Además del foco en la indumentaria la nota de Vogue México abordó aspectos personales de Antonela como su rutina diaria su interés por la lectura su paso por la universidad y la importancia que asigna al entrenamiento físico para su bienestar

La rutina de ejercicio de Antonela Roccuzzo

La producción para Vogue no solo mostró el vínculo de Roccuzzo con la moda. También abordó aspectos de su vida diaria, como el lugar que ocupa la actividad física en su rutina.

En el reportaje, Roccuzzo habló sobre su rutina de entrenamiento físico, una de las actividades que más comparte en redes sociales. Sostuvo que no se trata de una cuestión estética, sino de una necesidad diaria: “Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra”, afirmó. Y agregó: “Si tengo un día que no entreno, que no pude hacer mi rutina, ese día yo voy a estar un poco más cruzada”.

Entre las prácticas que realiza, mencionó el power jump, una clase intensa sobre cama elástica que practica con amigas. “Ese es mi momento, lo espero, termino cansada porque es muy fuerte pero me encanta”, explicó. También se refirió a sus hábitos personales. Contó que lee con frecuencia, que es fanática de Harry Potter y que se considera una persona curiosa. Relató su paso por dos carreras universitarias antes de mudarse a Barcelona: “A mí me encanta aprender y leo mucho. Cuando terminé el colegio era trabajar o estudiar, así que primero empecé comunicación social, que duré un año y luego me pasé a odontología y ya después me fui a Barcelona”, expresó.

Aunque se definió como rutinaria, dijo que busca incorporar novedades a su vida diaria. Se refirió al vínculo entre actividad física y bienestar emocional: “Soy muy positiva pero obvio que tengo mis días, a veces yo también digo que no puedo más. Para serte sincera, mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra. Si tengo un día que no entreno, que no pude hacer mi rutina, ese día yo voy a estar un poco más cruzada. La salud mental es importantísima, para estar bien y positiva”, señaló.