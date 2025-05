¿Con qué frecuencia se recomienda limpiar los platos de comida y el agua de los gatos?

La contaminación en tazones de mascotas puede igualar niveles de fregaderos y esponjas de cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por más que los platos de los gatos puedan parecer inofensivos, se ha demostrado que son uno de los objetos más contaminados dentro del hogar. La Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF) detectó que los tazones de las mascotas ocupan el cuarto lugar entre los artículos con más gérmenes, solo detrás de las esponjas de cocina, los fregaderos y los portacepillos de dientes.

“Los residuos de comidas anteriores pueden promover el crecimiento microbiano y provocar enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela, la E. coli y la campilobacteriosis. Muchas de estas enfermedades también pueden transmitirse a los humanos”, afirmó la veterinaria Jennifer Sperry, vocera de AKC Pet Insurance al medio Womans World.

Con qué frecuencia hay que lavar el plato de comida de los gatos

La limpieza de los platos de comida de los gatos debe ser diaria como regla general, y aún más estricta si se administra alimento húmedo o crudo. Según el sitio estadounidense especializado en mascotas Trupanion: “Los comederos para gatos que se usan para servir comida seca se deben limpiar al menos una vez al día. Los de comida húmeda o enlatada deben limpiarse después de cada comida, ya que las bacterias se multiplican rápidamente en ambientes húmedos”.

La USPCA (Ulster Society for the Prevention of Cruelty to Animals) también recomienda lavar los tazones “idealmente después de cada uso, para evitar la proliferación de bacterias”. Si los tazones se dejan afuera, la sugerencia es limpiarlos dos veces al día por el mayor riesgo de contaminación ambiental.

Los veterinarios recomiendan limpiar los recipientes con agua caliente y jabón tras cada uso de comida húmeda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos los platos de comida y agua deben limpiarse al menos diariamente en agua caliente con jabón y secarse completamente. Los tazones aptos para lavavajillas son una gran inversión”, advierte la veterinaria Sperry.

Con qué frecuencia lavar el plato de agua de los gatos

El agua estancada también puede ser un foco de contaminación. Según Trupanion, los bebederos “deben limpiarse a diario para garantizar que la mascota tenga acceso a agua limpia y fresca”.

La USPCA agrega que si el bebedero permanece en exteriores debe lavarse dos veces al día. Además, para los que usan fuentes o recipientes hondos de agua para gatos, se sugiere vaciar y lavar bien al menos una vez a la semana y siempre que el agua se vea sucia.

Jennifer Sperry también recomienda usar lavavajillas si el recipiente lo permite: “Los lavavajillas hacen un excelente trabajo de limpieza y desinfección”.

La biopelícula acumulada en tazones contribuye a olores y enfermedades periodontales en animales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si no limpio los platos de mi gato con frecuencia

La falta de limpieza puede tener consecuencias graves. La veterinaria Sperry afirma que los restos de alimentos “pueden generar un olor desagradable que el agudo olfato del gato detecta fácilmente, provocando rechazo de la comida”.

Peor aún, los residuos forman una biopelícula que se endurece en sarro y puede provocar enfermedad periodontal: “la enfermedad más común en gatos menores de 10 años”, según el sitio especializado Americat Company. Esto deriva en inflamación, dolor, mal aliento, sangrado y eventualmente pérdida de dientes.

Qué bacterias pueden afectar a mi gato si no limpio sus platos de agua y comida

El catálogo de bacterias y gérmenes hallado en los tazones sucios de gatos es preocupante. Según Americat Company, las bacterias que pueden prosperar incluyen: E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida, Corynebacterium, Streptococcus, Enterobacteria, Neisseria, Moraxella, Bacillus y Pseudomonas.

La veterinaria señala además que “una dieta de alimentos crudos para gatos puede ser un caldo de cultivo para bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus y Pasteurella multocida, esta última la causa más común de infecciones de piel por mordeduras o arañazos de mascotas”.

Los recipientes de acero inoxidable evitan bacterias gracias a su superficie no porosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto se recomienda evitar los tazones de plástico y cerámica, ya que “las grietas invisibles que se producen permiten que las bacterias se escondan y sobrevivan incluso después del lavado”. La opción más segura es el acero inoxidable, que es “no poroso y completamente desinfectable”.

“El mantenimiento adecuado protege a las mascotas contra enfermedades graves y garantiza su bienestar en general”, concluyó USPCA .