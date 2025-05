Cómo responder con firmeza cuando te interrumpen en una conversación

Estrategias efectivas para afrontar a quienes interrumpen, según expertos (Imagen ilustrativa Infobae)

Las interrupciones en una conversación pueden resultar frustrantes y, en muchos casos, minar la confianza de quien intenta expresarse. Sin embargo, existen estrategias concretas y frases recomendadas por especialistas en comunicación y etiqueta que permiten responder de manera asertiva y profesional ante estas situaciones. Según un reporte de TIME, expertos como Jefferson Fisher, Jamila Musayeva y Elise Powers han compartido ocho frases y enfoques prácticos para manejar las interrupciones y mantener el control de la conversación.

Motivos por los que las personas interrumpen

No todas las interrupciones tienen el mismo origen ni la misma intención. De acuerdo con TIME, algunas personas pueden interrumpir debido a condiciones neurodivergentes, lo que les dificulta concentrarse si no participan activamente en la conversación. Jefferson Fisher, abogado y autor, explica que en estos casos, la interrupción no busca ofender, sino que responde a una necesidad de mantener la atención. Permitir que estas personas expresen sus ideas puede ser suficiente para que la conversación fluya sin conflictos.

Estrategias iniciales: continuar hablando y uso de frases directas

Frente a una interrupción ocasional, los especialistas recomiendan mantener la calma y continuar hablando como si nada hubiera pasado. Jamila Musayeva, experta en etiqueta, sugiere que persistir en el discurso, sin elevar la voz ni mostrar molestia, ayuda a establecer autoridad en la conversación. “Puede parecer descortés seguir hablando, pero así se establece poder. No permites que interrumpan tu mensaje”, afirma Musayeva en declaraciones recogidas por TIME. La clave está en mantener el mismo tono de voz y evitar mostrar emociones que puedan alimentar la actitud del interlocutor.

Si la interrupción persiste, es recomendable dirigirse a la persona por su nombre para captar su atención y expresar de manera directa el efecto de su conducta. Fisher aconseja frases como: “No puedo escucharte cuando me interrumpes”. Según el abogado, este tipo de afirmación no acusa ni juzga, sino que describe una dificultad personal, lo que suele ser suficiente para que la otra persona modifique su comportamiento.

Estrategias avanzadas: establecer turnos, agradecer la paciencia y lenguaje corporal

Cuando las interrupciones se repiten, establecer turnos de palabra puede ser una herramienta eficaz. Powers sugiere frases como: “Te cedo la palabra cuando termine mi idea”, acompañadas del nombre de la persona para reforzar la atención. Esta estrategia, según la experta, permite dejar claro el orden de la conversación y transmite interés por la opinión del interlocutor: “Te importa lo que tiene que decir, pero primero vas a terminar tu pensamiento”.

Agradecer la paciencia del otro también puede contribuir a reducir la tensión. Expresiones como: “Me gustaría terminar mis ideas, gracias por tu paciencia”, combinadas con un lenguaje corporal abierto, refuerzan la presencia y autoridad en la conversación. Musayeva destaca la importancia de la postura: mantener los hombros hacia atrás, el pecho erguido y las palmas visibles ayuda a proyectar seguridad y control. Según la experta, muchas personas tienden a encogerse o retraerse al ser interrumpidas, lo que puede debilitar su posición en el diálogo.

Cómo abordar a un “interrumpidor” recurrente en privado

Si la conducta de interrumpir se repite constantemente, especialmente en entornos laborales, los expertos recomiendan abordar el tema en privado. Powers sugiere conversar con la persona después de la reunión y expresar cómo la situación afecta la posibilidad de compartir ideas. Una frase útil podría ser: “Últimamente, incluso hoy, he sentido que no he podido compartir mis ideas completamente”. Este enfoque permite abrir un diálogo para comprender las razones detrás de la conducta y buscar soluciones conjuntas para evitar que se repita.

Qué hacer si se observa que otra persona está siendo interrumpida

Además de responder por uno mismo, es posible intervenir cuando se observa que un colega está siendo interrumpido. Sin embargo, Powers advierte que es importante considerar el contexto y las preferencias de la persona afectada, ya que algunas personas pueden preferir defenderse por sí mismas. “Hay mujeres que pueden pensar: ‘¿Este hombre solo quiere ser mi salvador? No necesito un héroe; puedo manejarlo sola’”, señala Powers en declaraciones recogidas por TIME.

En estos casos, se puede optar por un acercamiento privado para ofrecer apoyo: “Noté que no pudiste terminar tus ideas en la reunión de hoy. ¿Te gustaría que interviniera en el futuro?”. Otra opción es compartir estrategias personales: “Esto es lo que yo hago cuando me interrumpen. No sé si te será útil, pero quería compartirlo porque me interesa escuchar lo que tienes que decir”.

Generalmente, devolver la palabra a quien fue interrumpido resulta una forma elegante de mostrar interés y asegurar que todas las voces sean escuchadas. Pedir a la persona que retome su intervención, por ejemplo: “Estabas mencionando algo sobre X, ¿podrías ampliar ese punto?”, permite restablecer el equilibrio en la conversación sin desautorizar a nadie.

Esta práctica contribuye a crear un ambiente de respeto y participación en cualquier contexto comunicativo.