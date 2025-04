Bienestar y hábitos saludables: qué es la filosofía estoica y por qué es clave para alcanzar la longevidad

Daniel Lopez Rosetti en Infobae en Vivo

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti habló en Infobae en Vivo sobre diversos temas asociados a la salud integral, entre ellos, el de la filosofía estoica. “Vivir mejor es ser feliz y tener noción de que la vida puede terminar hoy, algo que sabemos todos. Saber lo sabemos, pero aprender es distinto: es cambiar de conducta. Esto no significa que no puedas comer una bola de fraile con dulce de leche. El tema es la cantidad y la proporción. Vivir bien es vivir minuto a minuto. Todos nos damos cuenta, pero aprender es diferente”, introdujo el experto.

Y añadió: “Después de años de trabajar en terapia intensiva y unidad coronaria, y ver que hay un paciente que, después de un tiempo, ya no está más, vas aprendiendo. Un latido viene detrás de otro, y un día, el latido que sigue va a faltar. Vivir bien es vivir con ganas. No es fácil, no es espontáneo, pero hay que hacer un esfuerzo porque, si no, un día te quedás pagando”.

En 1991, López Rosetti recordó cómo, cuando juntó sus primeros ahorros, le pagó un viaje a Europa a sus padres: “Mi papá era un poco duro, pero aprendí mucho de él. Y recuerdo que me llamó desde España para agradecerme, algo muy lindo, y al día siguiente, me llama mi mamá para contarme que mi papá había muerto en el lobby del hotel, de muerte súbita. Él tenía en la cabeza la idea de que, cuando la muerte lo encuentre, lo encuentre con los zapatos puestos”.

“Viajé, estaba ahí, encontré a mi mamá en Sevilla, y me la banqué. En enero me fui de vacaciones y el 14 de ese mes, en el 92, empecé a sentirme medio mal. Me automediqué y no andaba bien. Empecé con fiebre baja, y me fui a Mar de Ajó, al equipo de radiología más cercano. Un técnico me atendió y me sacó una placa. La miro y tenía derrame pleural derecho. Se me pasaron todos los diagnósticos por la cabeza, suspendí las vacaciones y llamé a un cirujano, le dije que me saque una biopsia. Tenía tuberculosis pleural”, repasó el doctor.

Daniel López Rosetti en Infobae en Vivo

Además, reveló que encaró 18 meses de tratamiento para superar la enfermedad. “Salió todo bien. Pasé por las etapas de alarma, resistencia y agotamiento. El golpe inicial del dolor por la muerte de mi papá y la cronicidad del sufrimiento; te bajan las defensas”, planteó el experto, quien recientemente lanzó su libro “Recetas para vivir mejor y más tiempo” y lo presentó en Infobae en Vivo.

En ese sentido, en relación con la conexión entre mente y cuerpo, el cardiólogo comentó cómo esto se refleja en la medicina moderna: “Hoy está explicado esto de que ves a alguien que no aguantás y te brotás. Está demostrado que hay filetes nerviosos que van a células que están debajo de la piel que largan histamina y te brotás. Mente y cuerpo son una unidad. Todos sabemos eso, pero comprenderlo íntimamente así no es tan fácil. Y por ahí va mi libro”.

López Rosetti sostuvo que su enfoque sobre el bienestar comienza con filosofía: “Como académico y docente, mi imagen era que tenía que empezar por alimentación, actividad física y después calidad del sueño. Las patas de la mesa. La filosofía estaba en último lugar, pero entendí que tiene que ir al principio, porque te va a ayudar a llevar todo lo demás. Si todo lo que viene es malo, la filosofía te va a ayudar. La filosofía en general, y la filosofía estoica en particular”.

El estoicismo, según el cardiólogo, es clave para vivir mejor: “Después de Aristóteles viene Zenón de Citio, que transita distintas escuelas, no le alcanza, y empieza a impartir su propia filosofía en un edificio de base rectangular en Atenas. Ahí nace el estoicismo, que te da herramientas concretas y simples para vivir mejor. Si las sabés, las podés aprender. Hay herramientas prácticas para llevar mejor la vida”.

El especialista también destacó la importancia de la meditación y el mindfulness en la salud mental: “Está probado con 40 o 50 mil artículos científicos publicados: es riquísimo lo que la meditación te da sobre el conocimiento de uno mismo, darte el tiempo, la pausa, y cuando lo hacés con mindfulness, que es habitar el presente, el momento, prestando atención y sin juzgar”.

Daniel Lopez Rosetti en Infobae en Vivo

En su trabajo diario, aplica estos principios en el hospital de San Isidro, donde el equipo tiene un programa de manejo del estrés que incluye meditación guiada. “Ahí decimos: prestar atención con intención al momento presente y sin juzgar. Llevar plenamente los procesos psíquicos a un objeto focal, que es la vivencia, por ejemplo, de la respiración. En el aquí y el ahora, habitarlo, y sin juzgar”, repasó.

En tanto, enfatizó que la práctica de la meditación también implica saber manejar los pensamientos y emociones. “Sin juzgar significa que, si cuando te concentrás en algo, en un momento viene una emoción, un pensamiento, un sonido y te saca del foco, no te frustres. Dejalo ir, son pensamientos intrusivos, y lo dejás ir como nubes en el cielo. Sentite bien y lo dejás ir y lo usás para llevar nuevamente la mente a tu foco de atención. Sin juzgar implica que, si me acuerdo que es tal hora y tengo que hacer algo, sé que es así, pero no me engancho y no etiqueto. Lo dejás ir”:

Para el cardiólogo, el estrés y cómo lo gestionamos es clave para una vida saludable: “El que tiene tendencia al estrés se traga los anzuelos que la vida le propone, y el que maneja mejor el sufrimiento es el que evita los anzuelos, pero eso es un evento intencional. El concepto de sin juzgar sirve para decir que estoy meditando y estoy concentrado en algo, y vuelvo ahí, y además, el ‘sin juzgar’ puede permitirte no juzgar el estadio o la condición extra meditativa. Te sacás mucho peso cuando pasan cosas y no te interesa”.

López Rosetti también aseguró que no se trata de evitar tomar decisiones importantes: “Esto no implica que uno no tenga que hacer lo que corresponda o juzgar lo que corresponda. Cuando algo tenés que hacer, lo tenés que hacer”.

López Rosetti planteó la importancia de la conexión entre la mente y el cuerpo

A su vez, el cardiólogo sugirió un ejercicio sencillo pero efectivo: “Lo que yo planteo es que cuando algo no importa, no importa, y no hay que comerse anzuelos innecesarios. Eso tiene que ver con la filosofía estoica. Ejercicios como llenar cada noche tres preguntas o ideas: ¿qué hice mal hoy?, ¿qué hice bien?, y ¿qué hubiera hecho diferente con base en lo anterior? Hacés eso una semana y te cambia la cabeza”.

Finalmente, López Rosetti recordó que el ego, aunque necesario, debe ser gestionado: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La intolerancia a la frustración tiene mucho que ver con el ego. El ego es necesario e indispensable porque, de lo contrario, no hay ‘yo’. Pero construir un ego negativo, que es la máscara, es malo y hace mal. Si logras desprenderte de eso y aplicarlo solo cuando hace falta, te cambia y ayuda mucho”.

La salud intestinal

El cardiólogo se refirió al concepto de la microbiota intestinal, citando a Hipócrates: “Fundó su escuela y lo que él dice hoy lo dice la ciencia: cuidar la microbiota y toda enfermedad comienza en el intestino. El intestino está lleno de bacterias, que son buenas e indispensables. No hay vida sin esas bacterias. Generan sustancias que te permiten tener buen ánimo, mantienen la permeabilidad adecuada de la mucosa y el intestino, evitando el síndrome de intestino irritable y el SIBO. Hay más bacterias en el intestino que células en nuestro cuerpo. La utilidad práctica de eso es que esas bacterias se llaman microbiota intestinal y, si están sanas, vivas y bien alimentadas, vos te sentís mejor en todos los aspectos que imagines”.

López Rosetti siguió su intervención con una reflexión sobre cómo el cuidado de la microbiota puede influir directamente en el bienestar general: “Si mantenés la microbiota contenta, vos vas a estar mejor. Esto crece porque la respuesta es filosófica. No tenemos que ser perfectos”. Y concluyó con una reflexión sobre el sueño y su importancia en nuestra vida diaria: “Quién no duerme bien de noche, no está despierto de día”.

La entrevista completa a Daniel López Rosetti en Infobae en Vivo

