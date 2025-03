Qué tipo de champú utilizar para mantener un cabello saludable y evitar el daño

Elegir el shampoo adecuado depende del tipo de cabello, el estado del cuero cabelludo y los tratamientos químicos que se hayan realizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los días en el salón o en donde me encuentre, me preguntan cómo deben cuidar su cabello, qué champú usar, dónde adquirirlo, ¿sí deben lavarlo todos los días?

A menudo, surge la duda sobre si realmente hay una gran diferencia entre un champú de farmacia y uno profesional. Muchas personas se preguntan si vale la pena invertir más dinero en productos de peluquería o si los de supermercado o farmacia pueden ofrecer los mismos beneficios. Vamos a desglosar las diferencias clave entre ambos, aclarar mitos comunes y explicar cuándo y cómo usar diferentes tipos de shampoo para el mejor cuidado capilar.

Champú de farmacia vs. profesional: cuál es la diferencia real

Los shampoos profesionales suelen usar surfactantes suaves, que limpian sin dañar la fibra capilar

Ingredientes y fórmulas

Champú de farmacia:

Suelen contener sulfatos fuertes como el Sodium Lauryl Sulfate (SLS) , que elimina la grasa, pero puede resecar el cabello.

Incluyen siliconas pesadas que pueden acumularse en la fibra capilar y dar una sensación de suavidad temporal sin nutrir realmente el cabello.

Pueden tener fragancias sintéticas y parabenos , que pueden irritar cueros cabelludos sensibles.

Suelen ser más diluidos y requieren mayor cantidad de producto para limpiar bien el cabello.

Champú profesional:

Muchos shampoos de farmacia contienen sulfatos agresivos y siliconas pesadas, que pueden generar acumulación y resequedad capilar (Imagen ilustrativa Infobae)

Usan surfactantes más suaves , como Sodium Cocoyl Isethionate , que limpian sin dañar la fibra capilar ni el cuero cabelludo.

Contienen ingredientes activos como proteínas, aminoácidos, aceites esenciales y extractos botánicos que nutren y reparan el cabello .

Son más concentrados , lo que significa que con menos cantidad de producto se logra una limpieza efectiva.

Evitan el uso de siliconas pesadas o las reemplazan por agentes acondicionadores más livianos y beneficiosos.

Rocco tip: un champú profesional suele tener una mejor formulación que realmente aporta beneficios al cabello a largo plazo.

Efecto en el cabello a largo plazo

Champú de farmacia:

Un shampoo de farmacia suele ser más diluido, lo que obliga a usar más cantidad para lograr una limpieza adecuada del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede generar un efecto acumulativo de siliconas y residuos en la fibra capilar, volviéndola opaca y difícil de manejar con el tiempo.

Al contener sulfatos agresivos, pueden deshidratar el cuero cabelludo , causando picazón o caspa en algunas personas.

No suelen contener activos reparadores, por lo que el daño capilar sigue acumulándose.

Champú profesional:

Diseñado para tratar necesidades específicas del cabello (hidratación, reparación, volumen, protección del color).

Protege el equilibrio del cuero cabelludo, evitando problemas como la sequedad o el exceso de grasa.

Mejora la estructura capilar a largo plazo, fortaleciéndola y manteniendo su brillo natural.

Rocco tip: a largo plazo, un shampoo profesional mantiene la salud del cabello, mientras que uno de farmacia puede contribuir a su deterioro.

El shampoo profesional está formulado con ingredientes activos que nutren el cabello, como proteínas, aceites esenciales y extractos botánicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio vs. costo beneficio

Champú de farmacia: económico y accesible. Requiere más cantidad de producto por lavado. Puede generar problemas que luego requieren otros tratamientos costosos (ampollas, mascarillas, tratamientos de hidratación profunda).

Champú profesional: más concentrado, por lo que dura más tiempo. Previene daños a largo plazo, reduciendo la necesidad de tratamientos adicionales. Precio más elevado, pero con mejor costo-beneficio si se considera el cuidado que ofrece.

Rocco tip: aunque el champú profesional es más costoso, su calidad y duración hacen que valga la pena la inversión.

¿Cuándo elegir un champú de farmacia y cuándo uno profesional?

Aunque es más costoso, el shampoo profesional ofrece mejor rendimiento y reduce la necesidad de tratamientos capilares posteriores (Erica Canepa/Bloomberg)

Usa un champú profesional si: tienes el cabello teñido, decolorado o con tratamientos químicos. Necesitas un tratamiento específico (cabello seco, caída, falta de volumen). Tu cuero cabelludo es sensible y necesita ingredientes suaves. Quieres mantener la salud capilar a largo plazo.

Puedes optar por un champú de farmacia si: tienes un cuero cabelludo sin problemas y cabello virgen. Solo buscas una limpieza básica sin beneficios adicionales. No tienes un presupuesto para un shampoo profesional, pero eliges una opción sin sulfatos ni siliconas pesadas.

Diferentes champús y cómo usarlos

¿Qué es un champú clarificante y cuándo utilizarlo?

El champú clarificante es un tipo de champú diseñado para realizar una limpieza profunda del cabello y el cuero cabelludo.

Beneficios del champú clarificante:

El shampoo clarificante elimina residuos de productos como sprays, geles y siliconas, devolviendo brillo y ligereza al cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elimina acumulaciones de productos de estilizado (sprays, geles, ceras, cremas para peinar). Remueve residuos de siliconas, aceites pesados y sulfatos acumulados en el cabello. Desintoxica el cuero cabelludo, ayudando a equilibrar la producción de grasa. Es ideal antes de aplicar tratamientos capilares (keratina, alisados, hidrataciones profundas) para maximizar su absorción. Devuelve brillo y ligereza al cabello que se siente pesado o apagado.

¿Con qué frecuencia usarlo?

Cabello graso: 1 vez por semana.

Cabello normal o seco: 1 vez cada 15 días.

Cabello teñido o con tratamientos químicos: 1 vez al mes (ya que puede arrastrar el color o afectar tratamientos como la keratina).

Cómo usarlo correctamente:

Un shampoo clarificante debe usarse según el tipo de cabello, y en cabellos teñidos se recomienda solo una vez al mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moja bien el cabello con agua tibia para abrir la cutícula. Aplica el shampoo clarificante solo en el cuero cabelludo y masajea con la yema de los dedos. Extiende la espuma hacia las puntas sin frotar en exceso. Enjuaga con abundante agua. Aplica un acondicionador o mascarilla hidratante, ya que el champú clarificante puede dejar el cabello más seco.

Rocco tip: no es un champú de uso diario, ya que puede ser demasiado agresivo si se usa con mucha frecuencia.

No es recomendable utilizar un shampoo clarificante de manera diaria, ya que puede resecar el cabello (Freepik)

¿Qué es un champú violeta y quién debe usarlo?

El champú violeta es un champú con pigmentos morados que se utiliza para neutralizar tonos amarillos y anaranjados en el cabello rubio, gris o con mechas.

Beneficios del champú violeta:

Ayuda a mantener el tono rubio frío y ceniza sin que se torne amarillento. Ideal para cabellos decolorados, canosos o con balayage que tienden a oxidarse. Prolonga la duración del color entre tinturas, evitando retoques constantes. Mantiene el cabello con un tono más brillante y luminoso.

El shampoo violeta neutraliza tonos amarillos en cabellos rubios, grises o decolorados, prolongando la duración del color

¿Con qué frecuencia usarlo?

Cabello rubio frío o platinado: 1 vez por semana.

Cabello con reflejos o balayage: 1 vez cada 10-15 días.

Cabello canoso: 1 vez por semana para evitar el tono amarillento.

Cómo usarlo correctamente:

En el caso de los cabellos con canas, el shampoo violeta debe utilizarse una vez por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

No lo uses como champú diario, ya que le estarías aportando demasiado pigmento. Aplícalo sobre el cabello mojado y masajea suavemente, enfocándote en las zonas donde el color se oxida más rápido. Déjalo actuar entre 3 y 5 minutos (no más, para evitar que el cabello quede con reflejos morados). Enjuaga bien con agua tibia. Aplica un acondicionador nutritivo o mascarilla para rehidratar el cabello después del champú violeta.

Rocco tip: si el cabello se torna violeta o grisáceo, reduce la frecuencia de uso o el tiempo de exposición.

¿Cuál es la forma correcta de usar el champú en general?

No todos los shampoos limpian de la misma manera, la fórmula y los ingredientes determinan su efecto a corto y largo plazo (Freepik)

Moja bien el cabello: antes de aplicar el champú, asegúrate de que tu cabello esté completamente empapado con agua tibia. Usa la cantidad adecuada: para cabello corto, el tamaño de una moneda pequeña; en el caso de cabello medio, el de una moneda de 25 centavos; y para cabello largo, el tamaño de dos monedas de 25 centavos. Aplica solo en el cuero cabelludo: no pongas shampoo directamente sobre el cabello; frótalo primero en las manos y luego aplícalo sobre el cuero cabelludo masajeándolo y luego extiende la espuma suavemente sobre el cabello. Enjuaga con abundante agua: retira bien el producto para evitar residuos que puedan apelmazar el cabello. Repite si es necesario: si usas productos de estilizado o tu cabello está muy sucio, puedes hacer una segunda aplicación con menos cantidad de shampoo. Complementa con acondicionador o mascarilla: el champú limpia, pero el acondicionador o mascarilla son esenciales para rehidratar y proteger la fibra capilar.

¿Qué es el champú en seco y cómo se usa?

El shampoo en seco se aplica en raíces para absorber oleosidad y refrescar el cabello sin necesidad de lavarlo con agua

Como estilista con años de experiencia, te puedo decir que el champú en seco es uno de esos productos que, si sabés usar bien, te salva el día. Básicamente, es un producto en spray o en polvo que se aplica sobre el cabello seco para absorber la oleosidad del cuero cabelludo, refrescar el pelo y darle volumen, sin necesidad de mojarlo ni lavarlo con agua.

¿Ideal para qué? Para cuando no tenés tiempo de lavarte el pelo, si estás viajando, salís del gym y tenés que correr a una reunión, o simplemente querés estirar un día más tu lavado. También es un gran aliado si tenés el cabello teñido y querés evitar lavarlo tan seguido para no perder el color.

Acá te dejo el paso a paso profesional para que lo aproveches al máximo:

Se recomienda usar shampoo en seco la noche anterior para prevenir la oleosidad y lograr un mejor efecto al día siguiente

Elegí el producto adecuado: hay champús en seco para diferentes tipos de cabello. Si tenés el pelo oscuro, buscá uno que no deje residuos blancos. Si tenés el pelo fino, hay fórmulas livianas que no apelmazan. Aplicá en raíces, no en largos: agitá bien el envase y aplicá el producto a unos 20-30 cm del cuero cabelludo, sección por sección. Concentrate en las raíces, que es donde se genera más oleosidad. Esperá unos minutos: dejá actuar el producto unos 2 a 5 minutos para que absorba bien la grasitud. Masajeá con los dedos o con un cepillo: esto ayuda a distribuir bien el producto y a eliminar cualquier exceso. También podés usar un secador en frío para retirar el residuo blanco si quedó. Estilizá como quieras: una vez aplicado y distribuido, el pelo queda con más textura y volumen. Es ideal para peinados con cuerpo o para levantar un look en segundos.

El shampoo en seco no reemplaza el lavado tradicional, pero ayuda a cuidar el color y prolongar la duración del peinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rocco tip: si lo usás de forma preventiva, antes de que el pelo esté muy graso, el resultado es aún mejor. Por ejemplo, aplicalo la noche anterior antes de dormir, y al otro día te levantás con el pelo más fresco y manejable. Ten en cuenta que el champú en seco no reemplaza el lavado tradicional, pero es un gran complemento para mantener el look entre lavados, cuidar el color y darle vida al cabello cuando lo necesitás. Yo siempre recomiendo tener uno en la cartera o en el bolso de viaje, porque nunca sabés cuándo lo vas a necesitar.

¿Qué es el champú hidratante para rizos y cómo se usa correctamente?

Cuando hablamos de cabello rizado, estamos hablando de una fibra capilar naturalmente más seca, más porosa y propensa al frizz. Por eso, uno de los pilares fundamentales en la rutina de cuidado es el champú hidratante, un producto pensado específicamente para limpiar sin resecar y aportar la dosis justa de nutrición que los rizos necesitan para verse definidos, suaves y con movimiento natural.

¿Qué hace un champú hidratante para rizos?

El shampoo hidratante para rizos contiene ingredientes como aceites y mantecas que limpian sin eliminar la hidratación natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de un champú tradicional —que muchas veces contiene sulfatos agresivos que barren con los aceites naturales del cuero cabelludo— el hidratante para rizos está formulado con ingredientes más suaves y humectantes, como aceites naturales (de coco, argán, jojoba), mantecas (karité, mango) y agentes limpiadores derivados de plantas. Su objetivo no es solo limpiar, sino respetar la estructura del rizo, ayudar a mantener su elasticidad y aportar hidratación desde la raíz hasta las puntas.

Además, los buenos champús hidratantes para rizos no tienen siliconas, sulfatos ni parabenos. Estos componentes, si bien dan una sensación de “limpieza profunda” o “brillo inmediato”, a largo plazo deshidratan el rizo y lo vuelven opaco y sin forma.

¿Cómo se usa correctamente?

Como estilista, lo primero que explico a mis clientas y clientes con rizos es que la manera de aplicar el champú es tan importante como el producto que eligen. Acá te dejo el paso a paso ideal:

Un buen shampoo para rizos no debe contener sulfatos ni siliconas, ya que estos componentes deshidratan y alteran la forma del rulo

Humedecer bien el cabello con agua tibia (nunca caliente): esto ayuda a abrir la cutícula y permite que el champú actúe mejor. Aplicar el champú solo en el cuero cabelludo: usá la yema de los dedos —no las uñas— y masajeá suavemente para activar la circulación y limpiar la raíz. Dejá que la espuma baje sola hacia los largos: el rulo no necesita fricción ni ser “refregado” como si fuera una prenda. Si no hay suficiente espuma, podés emulsionar el producto con un poco de agua en la palma antes de aplicarlo. Enjuagá bien y repetí si es necesario: si usaste productos de styling, geles o cremas sin enjuague durante la semana, conviene hacer una segunda pasada con menos cantidad de champú para asegurarte una limpieza eficaz pero siempre respetuosa. Seguimiento con acondicionador o mascarilla hidratante: el champú prepara el cabello para recibir la hidratación profunda. Así que nunca te saltees este paso.

Al lavar rizos, es clave aplicar shampoo solo en el cuero cabelludo y dejar que la espuma baje por los largos sin fricción

Rocco tip: para los rizos, menos, es más: usá poca cantidad de champú , enfocándote en la calidad del masaje y la técnica. Y siempre terminá el lavado con un enjuague frío para sellar la cutícula y potenciar el brillo

Recomendación final: no todos los champús hidratantes para rizos son iguales. Elegí uno específico para tu tipo de rizo (más abierto tipo 2, o más cerrado tipo 3 o 4) y para tus necesidades (más seco, más fino, con color, etc.). Y recordá: los rizos bien hidratados no solo se ven hermosos, sino que se sienten vivos.

¿Qué es un champú voluminizador y cómo usarlo correctamente?

Como estilista con años de experiencia en el mundo de la belleza, te puedo asegurar que uno de los pedidos más frecuentes en el salón es: “Rocco, quiero más volumen en el pelo”. Y no importa si es lacio, fino, ondulado o con rulos: el deseo de una melena con cuerpo, movimiento y vida es casi universal. Por eso, hoy quiero contarte todo sobre un gran aliado en esta misión: el champú voluminizador.

¿Qué es un champú voluminizador?

Es un champú formulado especialmente para dar cuerpo, textura y ligereza al cabello. A diferencia de los champús tradicionales que limpian y suavizan, el voluminizador trabaja desde la raíz, levantando la fibra capilar y eliminando el exceso de peso que aplasta el pelo.

El shampoo voluminizador otorga cuerpo y textura al cabello, gracias a fórmulas livianas sin siliconas ni aceites densos (Imagen ilustrativa Infobae)

Suele tener una base más liviana, sin siliconas pesadas ni aceites densos, y muchas veces está enriquecido con ingredientes como proteínas vegetales, colágeno, biotina, pantenol o extractos botánicos que fortalecen y engrosan la fibra capilar sin apelmazarla.

¿Para quién está indicado?

Ideal para:

Cabellos finos o muy lacios .

Melenas que se ven “ pegadas ” al cuero cabelludo.

Personas que sienten que su pelo se ve sin forma, sin cuerpo ni volumen .

Aquellos que buscan un look más joven, fresco y con movimiento.

Pero ojo: si tenés el cabello muy seco o dañado, conviene combinarlo con productos nutritivos o usarlo en rotación con un champú hidratante.

¿Cómo se usa?

Ingredientes como proteínas vegetales, colágeno y biotina fortalecen la fibra capilar sin apelmazarla en shampoos voluminizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acá va la técnica profesional, tal como la usamos en el salón:

Aplicá con el cabello bien mojado: esto permite que el champú se distribuya de manera uniforme. Usá una pequeña cantidad (¡menos es más!). Masajeá el cuero cabelludo con la yema de los dedos, con movimientos circulares y firmes. Esto no solo activa la circulación, sino que ayuda a levantar la raíz. Evitá frotar las puntas. Enjuagá muy bien. El cabello fino suele retener residuos, así que asegurate de enjuagar con abundante agua para que no quede producto que lo apelmace. Repetí si es necesario, sobre todo si tu pelo estaba con mucho producto o suciedad. Usá acondicionador solo en las puntas, y que sea liviano. Nada de aplicar en la raíz porque perdés todo el efecto voluminizador. Secado estratégico: si querés potenciar el volumen, secá el cabello con la cabeza hacia abajo o trabajá con el secador en la raíz, levantando con los dedos o un cepillo redondo.

El shampoo voluminizador elimina el exceso de peso en la fibra capilar, permitiendo que el cabello gane cuerpo desde la raíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rocco tip: podés combinar el champú voluminizador con un spray texturizante o mousse antes del brushing para darle aún más cuerpo al pelo. Pero siempre recordá: la clave está en elegir productos que no lo sobrecarguen.

El volumen es sinónimo de juventud, frescura y vitalidad. Y con la herramienta correcta, como un buen shampoo voluminizador, podés lograr ese efecto de “pelazo” que muchas veces buscamos en el salón, desde la comodidad de tu casa. ¿Lo mejor? No necesitás hacer cambios drásticos, sólo aprender a usar bien lo que tu pelo realmente necesita.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1