La coctelería argentina brilla en 50 Best Discovery: dos bares nacionales debutan entre los mejores del mundo

Seis bares de América del Sur ingresaron en 50 Best Discovery, destacando por su creatividad, calidad en coctelería y propuesta gastronómica única

La plataforma 50 Best Discovery, reconocida por destacar los mejores bares, restaurantes y hoteles del mundo, anunció la incorporación de seis nuevos bares de América del Sur a su guía exclusiva. Esta selección pone de relieve la diversidad y creatividad de la industria de la hospitalidad en la región, además de brindar reconocimiento a establecimientos que ofrecen experiencias únicas en coctelería y gastronomía.

Esta herramienta de referencia global actúa como una extensión de los rankings anuales de The World’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Bars y The World’s 50 Best Hotels. Sin embargo, a diferencia de estas listas, no se trata de un ranking. Los establecimientos que forman parte fueron elegidos por expertos a través de un sistema de votación que considera su excelencia y relevancia en sus respectivas ciudades. Según el comunicado oficial de 50 Best, la plataforma “ahora cuenta con más de 3.700 establecimientos en 700 ciudades de todo el mundo”​.

La edición 2025 de 50 Best Discovery sumó más de 500 nuevos lugares, que incluyen 240 restaurantes, 100 bares y 170 hoteles. De estos, 82 son de América Latina, distribuidos en 44 ciudades, muchas de las cuales están representadas por primera vez​.

Entre los bares sudamericanos que debutan este año se encuentran Boticario y Oh No! Lulu (Argentina), Acorde (Ecuador), Carmen (Colombia), Siam Thai (Chile) y Eximia (Brasil). A continuación, un recorrido por estos seis establecimientos que lograron posicionarse entre los más destacados del continente.

Oh No! Lulu (Buenos Aires, Argentina)

Oh No! Lulu en Buenos Aires rinde homenaje a la cultura tiki con cócteles exóticos, gastronomía hawaiana e influencias asiáticas en su carta (@ohnolulutikibar)

Este bar rinde homenaje a la cultura tiki, con una estética vibrante, tragos exóticos y una ambientación que transporta a los clientes a una isla paradisíaca. Desde su apertura en 2019, destacó por su coctelería innovadora y su gastronomía de inspiración hawaiana.

El menú de cócteles fue diseñado por Ludovico De Biaggi, quien se inspiró en los clásicos de la coctelería tiki para crear bebidas únicas.

Entre las opciones más populares se encuentra el Shark!, con ron, aperitivo amargo y frambuesa. “Es una gran noticia que nuestro bar haya ingresado a 50 Best Discovery, junto con todo el equipo celebramos el día que me contactaron para darnos la noticia”, expresó De Biaggi​.

En cuanto a las comidas, ofrecen platos que fusionan la cocina hawaiana con influencias asiáticas: sushi, shrimp baos, pokés y la Big Kahuna Burger. Su ambiente festivo y su cuidada ambientación lo convirtieron en un punto de referencia en la escena nocturna porteña.

Boticario (Buenos Aires, Argentina)

Boticario en Buenos Aires se inspira en una farmacia de los años 1920, con cócteles que evocan remedios antiguos y una ambientación vintage (@boticariobar)

Inspirado en el concepto de una antigua farmacia de la década de 1920, Boticario es un bar que fusiona la coctelería con la estética vintage y el uso de ingredientes naturales. Su propuesta se basa en tragos que evocan remedios antiguos, elaborados con productos frescos y técnicas innovadoras.

Entre las opciones más destacadas de su carta se encuentra el Penicillin de durazno y manzanilla, una mezcla de coñac en carozos de durazno y manzanilla, miel de la misma fruta, jugo de jengibre y de limón. Además, el bar produce su propia cerveza estacional y un gin artesanal con 10 botánicos medicinales​. Su menú gastronómico complementa la experiencia con quesos, embutidos seleccionados y platos más elaborados como gravlax de trucha.

Acorde (Guayaquil, Ecuador)

Acorde en Guayaquil combina arte, música y mixología, con una carta de cócteles estructurada en secciones temáticas y una ambientación sofisticada (@acorde.ec)

Ubicado en Guayaquil, Acorde combina arte, música y mixología en una experiencia sensorial única. Su diseño incluye cortinas de terciopelo rojo y una iluminación tenue que acentúa su estética sofisticada.

El menú de cócteles está dividido en secciones temáticas, entre ellas Triads, que explora contrastes de sabores dulces y ácidos, y Acapellas, que ofrece opciones sin alcohol.

Una característica distintiva es su carta literaria: cada trago está representado por un breve relato escrito por el autor argentino Hugo Frankenstein, aunque sin que se detallen sus ingredientes, lo que invita a los clientes a descubrir sus sabores a través de la experiencia​.

Carmen (Medellín, Colombia)

Carmen en Medellín se distingue por sus cócteles con ingredientes autóctonos, técnicas experimentales y un enfoque de baja huella de desperdicio (@carmenrestaurante)

Aunque su enfoque principal es la gastronomía, el bar de Carmen, en Medellín, ganó reconocimiento por su innovación en coctelería. Su director de bar, Maycoll Tobon, desarrolló una carta basada en ingredientes autóctonos y técnicas experimentales.

Entre sus creaciones más destacadas se encuentra el BCE, un cóctel a base de tequila infusionado con panela y tamarindo​. La barra del restaurante adopta un enfoque de baja huella de desperdicio, utilizando cada ingrediente en su totalidad para reducir el impacto ambiental.

El local, situado en el exclusivo barrio El Poblado, ofrece varios ambientes: un patio rodeado de vegetación y un invernadero donde los clientes pueden disfrutar de sus bebidas en un entorno más íntimo.

Siam Thai (Santiago, Chile)

Siam Thai en Santiago fusiona coctelería y gastronomía tailandesa, con tragos inspirados en piedras preciosas y un ambiente relajado y pet-friendly (@siamthaichile)

Este restaurante Siam Thai es conocido por su auténtica gastronomía tailandesa, pero su coctelería también logró destacarse por su originalidad. Su carta de bebidas se inspira en piedras preciosas, ofreciendo cócteles como El Rubí, que mezcla ron, licor de maracuyá y miel de palma chilena, y Zafiro, una combinación de gin con macerado de lemongrass y pomelo clarificado​.

El espacio cuenta con una terraza, un patio y distintos salones donde los clientes pueden disfrutar de su experiencia en un ambiente relajado. Además, Siam Thai se destaca por ser pet-friendly, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan compartir una buena comida con sus mascotas.

Exímia (São Paulo, Brasil)

Eximia en São Paulo explora ingredientes autóctonos brasileños, con cócteles creados por el bartender Márcio Silva en un entorno con música en vivo (@eximiabar)

Con un enfoque en la exploración de ingredientes autóctonos, Eximia fue creado por el bartender Márcio Silva, quien realizó una carta inspirada en la riqueza natural y cultural del país. El menú incluye productos como amburana y cambuci, utilizados en cócteles que exploran la identidad gastronómica brasileña​.

El bar cuenta con una atmósfera elegante y vibrante, donde la música juega un papel clave: los jueves, viernes y sábados, DJ sets en vivo acompañan la experiencia, lo que refuerza la fusión entre mixología y cultura.