Perros en la arena: por qué Mar del Plata se convirtió en el nuevo paraíso pet friendly del verano

Las playas de Mar del Plata, además de ser uno de los destinos turísticos más concurridos de la temporada, se han convertido en un espacio donde las mascotas también disfrutan del verano. Cada vez es más habitual ver a perros compartiendo las vacaciones con sus familias, integrados plenamente en las actividades.

Entre sombrillas y carpas, los canes saltan las olas, corren por la orilla y descansan a la sombra, como protagonistas de un fenómeno que crece año a año.

Infobae recorrió algunos sitios de la costa marplatense para dimensionar esta dinámica y hablar con familias multiespecie que llegaron a la playa con sus animales de compañía.

La mayoría de los perros parecen adaptarse rápidamente al ambiente costero. Algunos ladran con entusiasmo al ver el agua, mientras otros caminan con cautela antes de animarse a mojar las patas. La arena se convierte en el escenario ideal para juegos interminables de todo tipo, mientras que el sonido de las olas y las risas de los turistas completan un paisaje donde el verano se disfruta sin restricciones.

Una de las playas caninas en La Feliz es en Punta Mogotes, específicamente el balneario Ibiza, ubicado en el sector 13, que tiene un espacio pensado para compartir la arena con las mascotas. Allí, cuentan con pasillos exclusivos de carpas para quienes asisten con animales. En tanto, la playa Yes, ubicada en la zona sur, en Helena Beach, es parte de la llamada Ruta Dog Friendly de Eukanuba. Tiene sombrillas especiales, una plaza de juegos, sectores higiénicos, una pileta para perros y actividades organizadas por personal especializado.

Luciana vino desde Vicente López con su perra Puri. En diálogo con Infobae, afirmó que no es la primera vez que la mascota visita el mar: “Viaja por todos lados, en avión, en lancha, en tren”.

Sobre su experiencia en la playa, explicó: “Está feliz. Ahora va a ir a meterse al agua, justamente. El mar argentino siempre es todo un desafío. Para mí, compartir estos momentos con Puri se ha convertido en parte de los viajes habituales”.

María Luján, que vacaciona en la costa de Mar del Plata junto a sus tres perras, Tina, Josefa y Leticia, relató su experiencia: “Disfrutamos todos de las playas, y ellas están felices porque aman el agua desde hace tiempo”. Según ella, sus mascotas se adaptan bien al entorno y no dejan de interactuar: “Se la pasan jugando con la perra de al lado”.

Edgardo, quien llegó desde Buenos Aires con su perro Tito, contó que en la carpa que tienen “hay regadores para que no se queme las patitas. Tito está súper contento, no conocía el mar y le encantó”.

Bachi, un residente de Mar del Plata, llevó por primera vez a su perra China, una perrita rescatada, a disfrutar de la playa: “La tenemos hace diez meses, así que este es nuestro primer verano con ella. Antes, no pensábamos en venir con un perro a la playa”.

Sobre la vivencia, Bachi aseguró: “China está feliz, absolutamente feliz. Creo que es una perrita feliz. Esta nueva etapa marca un cambio en la manera de compartir el verano junto a una mascota”.

Consejos y cuidados para disfrutar con los perros en la playa

El veterinario Fernando Catrina, especializado en comportamiento animal, dialogó con Infobae y ofreció una serie de recomendaciones sobre el cuidado de los perros en las playas.

”Los perros que no están habituados a la playa pueden reaccionar positiva o negativamente en forma aversiva. Es importante que el propietario sepa leer el lenguaje corporal de su perro para tratar de interpretarlo. Mantener siempre la calma. Si el perro está sensibilizado porque ya fue varias veces al mar y no le gusta, no obligarlo ni meterlo directamente”, planteó.

El veterinario enfatizó la importancia de respetar normas básicas de higiene: “Siempre tratar de respetar la parte de higiene, llevar la bolsita para recoger su materia fecal. Si el perro orina, tratar de tapar con arena la micción por una cuestión de higiene. Y siempre llevar agua fresca en un termo o en un recipiente adecuado para poder suministrarle agua”.

Catrina recomendó evitar alimentar a los perros en la playa debido al calor y protegerlos del sol: “No exponerlos directamente a los rayos del sol porque los perros también pueden sufrir insolación y hasta golpes de calor. Mantenerlos debajo de una sombrilla, por ejemplo. Así que más o menos mantener los mismos cuidados que tendríamos para nosotros”.

Para perros que visitan la playa por primera vez, el veterinario recomendó un enfoque gradual: “Si es por primera vez que vamos a llevar a nuestro perro, sea cachorro o adulto, no colocarlo directamente en el mar. Recordemos que los perros miran nuestro lenguaje corporal. Para un perro vale más lo que hacemos que lo que decimos. Es importante nosotros mantener la calma, estar sentados en la arena, ni tan lejos ni tan cerca de la orilla del mar, a donde rompen las olas. ¿Para qué? Para que el perro vaya habituándose al ruido, al sonido y al movimiento de las olas”.

Por su parte, el veterinario y docente Marcelo Zysman explicó a Infobae que no todos los perros disfrutan de la playa y brindó consejos esenciales para garantizar su bienestar en este entorno.

“La playa, más allá de la arena, está llena de estímulos variados: el viento, el olor del agua de mar, el sol, la incomodidad al buscar refugio y la presencia de otros perros. Hay perros que definitivamente no la pasan bien en la playa, y podemos hacer una analogía con las personas que también manifiestan que la playa no es lo suyo. La diferencia es que la forma en que lo manifiesta un perro no es humana. Por otro lado, también está el hecho concreto de que el perro no elige; muchas veces se lo fuerza”, señaló Zysman.

Para quienes decidan llevar a su perro a la playa, el profesional recomendó garantizar su comodidad: “Lo primero es protegerlo del sol, asegurando que tenga un lugar con sombra fresca y reparo. Los perros no transpiran como los humanos; liberan calor por medio del jadeo, y la exposición a temperaturas altas puede provocar un golpe de calor, incluso con consecuencias fatales. Es imprescindible que siempre tenga agua fresca y en abundancia”.

Otro consejo importante es evitar que el perro consuma agua de mar, de acuerdo a Zysman: “Esto puede causarle gastroenteritis con diarrea. Además, hay que estar atentos a los pescados muertos que pueda encontrar, ya que algunos perros tienden a ingerirlos o a refregarse en ellos, lo que podría provocar heridas por anzuelos u otros problemas de salud”.

El veterinario también destacó la importancia de eliminar la arena que queda adherida al cuerpo del animal tras la visita a la playa. “Hay que enjuagar al perro con agua limpia al regresar. La arena acumulada entre los dedos puede causar dermatitis, y si se deposita en las orejas, la zona perianal, el prepucio o la vulva, puede generar otros problemas de salud”, dijo.

Por último, Zysman señaló la necesidad de que el perro esté identificado. “Lo más práctico es un collar con una chapita que incluya un teléfono de contacto. No recomiendo poner la dirección ni el nombre, ya que con el teléfono basta para resolver cualquier situación”.

