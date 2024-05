“La Noche de las Comunicaciones 2024”: quién es Florencia Sabatini, la ganadora en la categoría Trayectoria

Florencia Sabatini fue galardonada con el premio a la trayectoria en los Premios DIRCOMS

“Me siento muy contenta, pero sobre todo muy honrada”. Así describió a Infobae Florencia Sabatini su primera sensación, a minutos de ser reconocida en la categoría Trayectoria en los Premios DIRCOMS. Es que “la Noche de las Comunicaciones” se trata de una velada en reconocimiento a la excelencia y a las buenas prácticas en comunicación institucional y asuntos públicos de Argentina.

“Recibir este premio me emociona, porque hay historias personales que se atraviesan. Entonces, cuando aparece esta nominación y la terna, no te digo ya con el premio sino antes, la parte personal empieza a jugar y uno no pude dejar de sensibilizarse”, afirmó la Responsable de Comunicaciones para Google Hispanoamérica y quien lidera las estrategias que se realizan en 18 países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, y Uruguay.

Es que en “La Noche de las Comunicaciones 2024″, impulsada por el Círculo DIRCOMS, una asociación integrada por los máximos responsables de las comunicaciones corporativas, las relaciones institucionales y los asuntos públicos y gubernamentales de grandes empresas privadas y públicas del país, el reconocimiento se realiza, como advirtió Sabatini, entre pares.

“Mi carrera y mi profesión me dieron muchas satisfacciones y esta una más, que me sigue poniendo muy feliz, porque muy importante ser reconocido por tus colegas. Es un honor ser reconocido así y es así como me siento. Me siento muy honrada”, continuó en diálogo con Infobae.

Como Responsable de Comunicaciones para Google Hispanoamérica, Florencia Sabatini lidera estrategias en 18 países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Su trayectoria es muy amplia y su mirada a futuro aún augura nuevos desafíos. Aunque sin olvidarse de su familia y su porvenir. “Para adelante me voy a ocupar un poco más de mí. Mi prioridad es ser un buen ejemplo para mis hijos, para mí la familia juega un rol muy importante porque cuando te sentís completa y sos feliz en lo que hacés, eso genera un ‘efecto cascada’ en los chicos. Aunque, también, hay momentos de cansancio y viajes, es importante que ellos puedan sentir esto”, afirmó.

Lo cierto es que su trayectoria, ese mismo aspecto por el que fue galardonada, cuenta con varios premios. Asimismo, en cada uno de sus pasos, demostró que su futuro iba a estar colmado de reconocimientos. Es que la actual Responsable de Comunicaciones para Google Hispanoamérica, es licenciada en Relaciones Públicas, graduada de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y estudió Comunicación de Empresas en Helsinki School of Business (HELBUS), Mikeli, Finlandia.

Asimismo, entre 2007 y 2008, tuvo su propia agencia de Comunicaciones “Global Linx” en Argentina. Fue profesora de la carrera de Relaciones Públicas en la UADE y en la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM). Se desempeñó como gerenta regional de PR de la red social Sonico (Grupo FNBox) y en consultoras como Muchnik, Aja Espil & Asoc, Baraldo & Asoc. y Edelman.

Pero eso no es todo, porque en 2014 fue distinguida por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas con el premio a la “Excelencia Profesional en Relaciones Públicas” y 2017 recibió el destacado premio Konex de Platino en la categoría Comunicación Institucional. Reconocimientos que se suman, desde esta 3° edición de “La Noche de las Comunicaciones”, a su más reciente galardón en la categoría: “Los mejores profesionales del 2023″; en la terna “Trayectoria”, de la #PremiosDIRCOMS2024

Google, Infobae, Unicef y Clubes Ted se unieron para concientizar acerca de los riesgos online, cómo detectarlos y prevenirlos. En esta edición los chicos hablan del bienestar digital. Controlar el tiempo que usamos las redes sociales y las herramientas que tenemos para poder lograrlo.

Sin embargo, aún restaba más por celebrar. Es que el proyecto #Modo Seguro, una iniciativa conjunta de Infobae, Google, Unicef y Clubes TED-Ed, junto con un equipo variado e inclusivo de jóvenes de la Generación Z, que tuvo como objetivo ofrecer contenido educativo audiovisual de alta calidad, fue premiado en los Premios DIRCOMS en la categoría: “Categoría: Comunicación Y Acciones Institucionales”.

“Cuando ganan casos como #Modo Seguro, una campaña como la hicimos con el objetivo que tenía, es muy emocionante. Más en la campaña son los chicos los que se encargan de desmitificar y educar a sus pares en lo que son las herramientas digitales. Te sentís recontra orgullosa. Porque se trató de un proyecto con un objetivo social con impacto en nuestra generación de jóvenes. Y que, justo, después recibas el premio a la trayectoria y que al mirar para atrás veas Modo Seguro, se siente mucha alegría”, indicó Sabatini.

Y continuó: “Yo hace dos años que no vivo más en la Argentina, pero #Modo Seguro es una idea que nació cuando estaba en Argentina. Sin embargo, de mi sueño y visión al producto final, fue muy impresionante. Fue un trabajo de campo de mi equipo de Google Argentina, que junto a Daniela Blanco de Infobae y Mazalán Comunicaciones, fue un triángulo virtuoso que logró un producto final que genera mucho orgullo. Incluso, también lo fue a medida que iba pasando, porque eran los chicos los que le enseñaban a otros chicos a sentirse seguros en Internet”.

“Yo aprendí un montón durante #Modo Seguro, porque en estos trabajos no paras de aprender, atraviesan tantas edades y presentan tantos desafíos, que al ver el resultado final de la campaña y lo que ellos contaban, con tipos y sencillez, además de recomendaciones, me encantó y pude aprender muchas cosas que no sabía. Fue un proyecto que me encantó y que, además, ahora se terminó coronando con un premio”, concluyó sobre este proyecto que buscó dotar a los adolescentes y sus familias de herramientas digitales esenciales para un acceso y uso seguros de las diversas plataformas, fomentando al mismo tiempo el desarrollo de pensamiento crítico y la habilidad para evaluar el contenido disponible en línea.

Entre los temas que se abordaron se encuentran: ¿Cómo controlar los datos que comparto?

Qué son los Premios DIRCOMS 2024

En el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación corporativa en la Argentina, el Círculo DIRCOMS y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas se destacan como entidades fundamentales en la promoción del crecimiento profesional y la colaboración en el sector.

El Círculo DIRCOMS, que agrupa a los máximos responsables de las comunicaciones corporativas, las relaciones institucionales y los asuntos públicos y gubernamentales de grandes empresas privadas y públicas de la Argentina, cuenta actualmente con 216 miembros y busca fomentar y valorizar la figura del DirComs como miembro clave del Comité Ejecutivo de las empresas.

En tanto, con más de 60 años de trayectoria, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas reúne a más de 950 profesionales y se posiciona como el espacio de referencia en el ámbito del sector.

En un ámbito en constante cambio, es esencial que la comunicación se adapte y sea repensada, objetivo que persiguen quienes son parte del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, un espacio que busca establecer un marco de intercambio, conocimiento y crecimiento profesional clave desde la colaboración de todos los miembros.

A través de sus comisiones, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas busca fomentar el intercambio y el crecimiento en áreas específicas como consultoría, corporativa, y educación, promoviendo un impacto consciente y responsable en el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el Consejo está coordinado en Comisiones para representar y dar respuesta a los distintos perfiles y alcances de las profesiones: Comisión Directiva, Comisión de Consultoras, Comisión Corporativa, Comisión de Estudiantes y Jóvenes Profesionales, Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, Comisión de Ámbito Público, Comisión de Educación, y la Comisión de Mandos Medios. Siendo conscientes y responsables del impacto de la comunicación en el espacio público, el Consejo convoca a toda la comunidad profesional a ser parte y construir juntos el camino.

Quiénes fueron los ganadores de los Premios DIRCOMS 2024

Con más de 18 años de trayectoria, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas brinda estos galardones a los y las profesionales destacadas del año 2023, mediante un proceso de selección transparente, metodológico y auditado del que participan todos sus miembros, mediante un jurado multidisciplinario.

Los galardonados fueron seleccionados por un doble filtro de jurados, primero compuestos por directores de comunicación de la región y luego por personalidades del sector empresarial y periodistas y profesionales de alto nivel de comunicación, marketing y publicidad, asegurando transparencia mediante la auditoría de SMS Buenos Aires y CIO.

Se trató de 8 categorías entre el Ámbito Público, Ámbito Corporativo, Consultoría, Ámbito Académico, Joven Profesional, Trayectoria, Liderazgo y Organización de la Sociedad Civil. Siete resultan ser reconocimientos a los profesionales más destacados por su gestión del año 2023; y un premio es destinado a la mejor estrategia en comunicación a una ONG.

Los Premios DIRCOMS 2024 destacaron a las mejores campañas de comunicación y asuntos públicos de los últimos 18 meses, con más de 80 proyectos competidores en diversas categorías como Comunicación Externa, Interna, Sostenibilidad y Gestión de Crisis.

Los reconocimientos otorgados durante los Premios DIRCOMS no solo celebran los logros individuales sino que también fomentan la excelencia y establecen estándares elevados en relaciones públicas y comunicación corporativa, reuniendo a los profesionales más destacados de Argentina. (Imagen ilustrativa Infobae)