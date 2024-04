Sombreros para hombres y mujeres: cómo elegir el ideal según el tipo de cabello y la forma del rostro

La pasión personal por los sombreros puede transformarse en una característica distintiva del estilo individual, mostrando el uso diario de este accesorio como parte integral del atuendo (Getty)

¿Recuerdan las películas de los años 40 y 50 en las que los caballeros y las damas siempre llevaban sombrero y eso les daba un toque de elegancia o distinción? Pues actualmente, llevar un sombrero es el toque perfecto para terminar un estilo y cualquiera puede llevarlo.

Los sombreros son accesorios versátiles, que se han vuelto parte de la moda en general, sobre todo en ciudades tropicales, para protegerte del sol o lugares muy fríos, para prevenir ante las bajas temperaturas, la nieve o lluvia.

Para todos los que me conocen, no es muy común verme sin sombrero. Ese es mi sello característico y es así porque soy un amante de esta elección; tengo cientos de ellos y los uso orgulloso todos los días. Los sombreros son parte de mi vestimenta diaria, y así como ponerme los zapatos, me pongo uno con el outfit, la ocasión, mi estado de ánimo o simplemente porque se me antojó ponerme alguno en particular este día.

Aunque parezca paradoja, el ser artista de cabello y el usar sombrero por tantos años, me ha convertido en especialista en la materia. En principio, está claro que no cualquier tipo de sombrero le viene bien a cualquier persona, hay que tomar en cuenta varios factores para portar el que sea perfecto para ti.

Los sombreros se han transformado en un accesorio esencial de moda, adaptándose a diversos climas, desde ciudades tropicales para protección solar hasta lugares fríos para combatir las bajas temperaturas (@sir_sean_connery)

En este artículo te enseñaré cómo elegir entre una amplia gama de estilos disponibles, cuál es la tendencia actual y cuál es el sombrero perfecto según la forma de tu rostro y el tipo de cabello que tienes.

Aquí exploraremos cinco tendencias populares en sombreros tanto para hombres como para mujeres, junto con recomendaciones sobre qué tipo de rostro y corte de cabello combinan mejor con cada uno.

Sombreros para hombres: los estilos más utilizados

1. Sombreros fedora

Los sombreros fedora, con su diseño atemporal, se presentan como una opción elegante que complementa especialmente a aquellos con rostros alargados o angulares (Leonardo Rocco)

Los fedoras son un clásico atemporal que nunca pasa de moda. Con su corona alta y ala ligeramente curvada, los fedoras son ideales para hombres con rostros alargados o angulares. Este estilo de sombrero agrega un toque de elegancia y sofisticación a cualquier conjunto. Los hombres con cabello corto o medio, como un corte de pelo clásico o un peinado hacia atrás con textura, se verán especialmente bien con un fedora.

2. Gorras de béisbol vintage

Las gorras de béisbol vintage se convierten en un elemento de moda para añadir un toque deportivo y sofisticado, adaptándose bien a rostros redondos o cuadrados (@jackhalow)

Las gorras de béisbol con un toque vintage están en tendencia para hombres que buscan un estilo deportivo, pero con clase. Estas gorras son ideales para una variedad de formas de rostro, pero tienden a favorecer a aquellos con rostros más redondos o cuadrados. Un corte de pelo corto o medio, o un corte de tipo “skin fade” (rapado a los lados y atrás, y largo en la corona, peinado hacia atrás o al frente), complementa bien una gorra de béisbol.

3. Sombreros Panamá

Los sombreros Panamá destacan por su estilo y frescura, siendo una elección acertada durante los meses más cálidos para rostros ovalados o en forma de corazón (@jhonnydeep.fansclub)

Los sombreros Panamá son una opción elegante y fresca para los meses cálidos. Con su corona alta y ala ancha, estos sombreros son ideales para hombres con rostros ovalados o en forma de corazón. Este estilo de sombrero se ve especialmente bien con un corte de pelo corto o medio, como un corte de pelo de militar o un corte de pelo ceñido en los lados.

4. Gorras de pescador

La moda de las gorras de pescador resurge, ofreciendo una opción versátil que puede suavizar las líneas de rostros cuadrados o angulares (@eugeni0_)

Las gorras de pescador, también conocidas como gorras de cubo, han experimentado un resurgimiento en popularidad en los últimos tiempos. Estas gorras son ideales para hombres con rostros más cuadrados o angulares, ya que pueden suavizar las líneas faciales. Un corte de pelo corto con textura, como un corte de pelo desordenado, complementa bien una gorra de pescador.

5. Boinas

Optar por boinas añade un elemento de elegancia europea al guardarropa, favoreciendo a aquellos con rostros más redondos o cuadrados (@bradpittofflcial)

Las boinas son una opción elegante y sofisticada para hombres que buscan un estilo más europeo. Estas gorras suaves son ideales para rostros más redondos o cuadrados. Un corte de pelo corto o medio con un flequillo barrido hacia un lado o hacia atrás complementa bien una boina.

Los sombreros que son tendencia para las mujeres

1. De ala ancha

Los sombreros de ala ancha se posicionan como una tendencia popular entre las mujeres, ofreciendo protección solar sin sacrificar el estilo (@beyonce)

Los sombreros de ala ancha y extragrande, como los sombreros floppy, son una tendencia popular entre las mujeres para protegerse del sol con estilo. Estos sombreros son ideales para rostros alargados o angulares, ya que pueden equilibrar las proporciones faciales. Las mujeres con cabello largo y ondulado se verán especialmente bien con un sombrero de ala ancha.

2. Boinas

La vuelta de las boinas al mundo de la moda femenina aporta un touch parisino, ideal para combinar con cortes de pelo medianos o largos con textura (@taylorswift)

Las boinas están de vuelta en el mundo de la moda y son una opción elegante para las mujeres que buscan un estilo más parisino. Estas gorras planas son ideales para rostros más redondos o cuadrados. Un corte de pelo medio con textura, como un bob despeinado o un pixie recortado, o largo con ondas, complementa bien una boina.

3. Sombreros cloché

Los sombreros cloché se mantienen como un clásico femenino, perfecto para rostros ovalados o en forma de corazón, complementando cortes de pelo ondulados (@1920aesthetic)

Los sombreros cloché, con su forma redondeada y ala estrecha, son una opción clásica y femenina. Estos sombreros son ideales para rostros ovalados o en forma de corazón. Un corte de pelo medio a largo con ondas suaves o rizos complementa bien un sombrero cloché. Aquí un ejemplo del clásico Cloche de los años 20′s.

4. Gorras de béisbol con detalles elegantes

La reinventada gorra de béisbol se convierte en un accesorio chic deportivo, adecuado para rostros redondos o cuadrados (@jlo)

Las gorras de béisbol con detalles elegantes, como lentejuelas o bordados, están de moda entre las mujeres que buscan un estilo deportivo pero chic. Estas gorras son ideales para rostros más redondos o cuadrados. Las mujeres con cabello largo pueden optar por dejar su cabello suelto y natural, o recogerlo en una cola de caballo baja para un look más elegante.

5. Sombreros fedora para mujeres

El estilo fedora no es exclusivo de los hombres, las mujeres también pueden adoptarlo para añadir un toque de sofisticación a su vestuario (@madonna)

Las mujeres también pueden lucir elegantes con un sombrero fedora. Este estilo clásico es ideal para rostros alargados o angulares. Un corte de pelo corto o medio, como un bob elegante o un corte de pelo lob, complementa bien un sombrero fedora.

Al elegir un sombrero, es esencial tener en cuenta la forma de tu rostro y el tipo de cabello que tienes para encontrar el estilo que mejor te favorezca, cuando vayas a comprar un sombrero por primera vez, te recomiendo te pruebes varios, y veas con cual te sientes más cómodo y mejor, fíjate en todo, color, forma y textura, sobre todo anímate a usarlo, no lo compres y lo tengas guardado en el closet, te lo digo yo que amo los sombreros.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1