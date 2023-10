La evolución de los looks de Lionel Messi en las ceremonias de entrega del Balón de Oro

Del primero al último, un repaso por los looks de Messi en la gala del Balón de Oro

Lionel Messi ya demostró sobradamente ser el mejor jugador del mundo y hoy lo confirmó al ganar el octavo Balón de Oro. Pero, además, también sorprende con sus looks cotidianos y ha impactado también con sus cambios de imagen y sus elecciones de vestuario en cada gala de este y otros premios.

El astro argentino ha lucido trajes clásicos y discretos, especialmente cuando recién comenzaba a caminar las alfombras rojas, a atreverse con diseños más llamativos y extravagantes, la mayoría de las veces de la mano de la marcas italianas. Además, Messi ha variado su corte de pelo, el estilo de su barba y su expresión corporal, mostrando una mayor confianza y seguridad en sí mismo al subir al escenario en cada gala en que ha sido homenajeado.

A lo largo de su brillante carrera futbolística, fuera de las canchas el 10 construyó una imagen sin haber perdido su bajo perfil y su personalidad conservadora a la hora de vestir, pero también mostró estar pendiente de incorporar guiños fashionistas a su imagen.

Con 36 años, el actual jugador del Inter de Miami recibió hoy en el Théâtre du Châtelet de París, el octavo premio que entrega anualmente la prestigiosa revista France Football. El primero, fue en 2009, con 22 años, a los que luego le siguieron el de 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

La evolución del look de Messi en las galas del Balón de Oro

2009

Leo Messi, por entonces estrella del Barcelona, subió al escenario el 6 de diciembre de 2009 para recibir su primer Balón de Oro. Muy joven, con apenas 22 años, cuando aún mostraba una gran timidez, lució un discreto traje negro con camisa blanca y corbata haciendo juego. Tampoco eran tiempos todavía de sus peinados nuevos y a la moda, ya que llevó el cabello más largo de lo que comenzó a usar más adelante.

El primer Balón de Oro del joven Leo Messi (Reuters)

2010

Un año más tarde, volvió a ser el máximo protagonista de la velada de la revista France Football, con un esmoquin de Dolce&Gabbana, aún de un clásico negro con camisa blanca, aunque se animó a dejar en casa el traje más tradicional para ir por el terciopelo y el moño.

Messi con esmoquin de terciopelo en la gala de 2010 (Reuters)

2011

Aquí sí llegó un Messi que se destacó por un look más llamativo que los anteriores. En esa ocasión lució uno de los trajes de la noche que más dio que hablar diseñado, una vez más, por Dolce&Gabbana. De terciopelo color vino, camisa blanca y fina corbata al tono.

El look más jugado hasta entonces en los Balón de Oro (AP)

2012

Una vez más, en la edición de 2012 y para su cuarto Balón de Oro consecutivo, el astro argentino optó por un traje negro, pero sobresalió por esos pequeños lunares blancos que le dieron un toque de distinción. Una vez más con camisa blanca y su moño hizo juego con el saco.

Messi versión Balón de Oro 2012 (AFP)

2013

Hagamos un paréntesis aquí, ya que este año el gran Messi no se llevó el balón dorado, que quedó en manos del portugués Cristiano Ronaldo. Pero vale la pena traer esa jornada al recuerdo teniendo en cuenta el jugado look de esa noche de Zúrich: Lionel lució un conjunto de pantalón y saco bordó aterciopelados, que completó con camisa blanca y moño negro. Su esposa, Antonella Roccuzzo, llevó un vestido de lentejuelas entallado color azul petróleo.

Esa noche de 2014, Messi no se llevó el trofeo. Aquí en la alfombra roja de la gala del Balón de Oro, en Zurich (AP)

2015

Ese año Messi volvió a ganar el premio, luego de dos años de interrupción y retomó también un look más clásico con este esmoquin que se ve en la foto, con moño negro y camisa blanca. En esta ocasión, by Armani.

Lionel Messi con su Balón de Oro 2015 y nuevamente con un look más clásico (Agencias)

2019

Messi, con 32 años, no se arriesgó con su look de 2019, cuando subió al escenario a recibir su sexto Balón de Oro. El capitán de la selección argentina vistió por entonces un traje de terciopelo, con una corbata gris plata con vivos oscuros que, contrariamente a lo que ocurrió en otras épocas, su look no dio demasiado que hablar.

Messi en 2019 de traje clásico

2021

Ese año la familia Messi completa se llevó el protagonismo en la alfombra roja, en las afueras del Teatro del Châtelet de París. El delantero argentino bajó de una limousina junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres pequeños hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Lo curioso fue que los cuatro varones de la familia llevaban el mismo traje. De negro, con sacos con brillos plateados, camisas blancas y moños negros. La única diferencia fue que el padre de familia llevó zapatos al tono, mientras los niños lucieron zapatillas blancas.

Para el Balón de Oro 2021, Messi optó por un vistoso traje negro con brillos /REUTERS/Benoit Tessier

2023

Para la obtención de su octavo Balón de Oro, Messi eligió un discreto pero distintivo diseño de cuadros de Louis Vuitton, una creación del director creativo de la firma, Pharrell Williams, que adornó el traje del argentino.

Messi posó en la alfombra roja antes de ganar su octabo Balón de Oro /REUTERS/Stephanie Lecocq

En diálogo con Infobae, la diseñadora Patricia Doria opinó que Messi “lució impecable” para la gala: “Vistió un traje negro, con el botón cerrado, acompañado de una pajarita negra y una camisa blanca inmaculada. Su apariencia me hace pensar en las alfombras rojas del mundo del deporte, que ahora se fusionan con las de los actores. Ya sea idea suya o de su estilista, crearon un look atemporal, versátil y correcto, tanto para él como para sus hijos”. El astro argentino optó por un outfit realizado, en este caso, por Louis Vuitton.