Los secretos del éxito de los tres bares argentinos que están entre los 50 mejores del mundo

Argentina brilla en la coctelería internacional, con tres bares porteños entre los 50 mejores del mundo, destacando su pasión y creatividad

El arte de los cócteles no es solo una cuestión de mezclar ingredientes; se trata de un ritual que ha sido perfeccionado con pasión y dedicación, y en el que Argentina ha emergido con una presencia destacada e inconfundible. Los bares son testimonio de esta dinámica: con técnicas innovadoras y una profunda apreciación por los sabores autóctonos, la coctelería argentina ha ganado un lugar de honor en la escena internacional, específicamente el pasado 17 de octubre.

La organización The World’s 50 Best Bars reveló su lista anual de los 50 mejores bares del planeta. Allí, tres lugares ubicados en la Ciudad de Buenos Aires figuraron entre los más destacados: Tres Monos, que se colocó en el puesto 11°; Cochinchina, en el 26°; y Florería Atlántico en el 30°.

Este reconocimiento no es menor. Más de 600 especialistas debatieron y votaron en una gala en Singapur, en la Pasir Panjang Power Station. Esta 15° edición fue especial, siendo la primera vez que se celebró en Asia.

Parte del reconocimiento mundial de estos bares argentinos radica en que no solo sirven cócteles; más bien, proponen experiencias dotadas de creatividad, por lo que no es de extrañar que hayan capturado la atención del mundo. Pero, ¿cuáles son los secretos para destacarse en un escenario tan competitivo? Infobae acudió a algunos de los protagonistas para descubrirlo.

Tres Monos, Cochinchina y Florería Atlántico, los tres bares porteños que están entre los 50 mejores del planeta

Del barrio de Palermo al mundo

En el 11° lugar de este prestigioso listado se ubicó Tres Monos, que se encuentra en la calle Guatemala, en el corazón de Palermo. Este bar fue creado por un grupo de amigos con una profunda pasión por la coctelería, que eligieron este nombre porque se inspira en un proverbio japonés sobre los primates y simboliza a sus tres copropietarios. Con luces de neón rosa, grafitis y un audaz dedo medio que ilumina la barra, este lugar se ha convertido en una referencia en lo que concierne a tragos y a gastronomía. El trío que está al mando del proyecto se conforma con Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke.

La inclusión de Tres Monos en el galardón no fue casual, y el sitio de The World’s 50 Best Bar lo dice todo: “Los clientes se enamoran de sus cócteles exclusivos y reversiones. ¿Un ejemplo? El Dolce & Banana, una mezcla de bourbon con dulce de leche. Y no olvidemos el MistiCollins, hecho con sake y ginebra de marca propia. Pero Tres Monos no está solo en esta aventura. Sofía Miró y Lucila Calichio también aportan su magia, trabajando con ingredientes de pequeños productores y organizando talleres de coctelería”.

En diálogo con Infobae, Sebastián Atienza, uno de los fundadores de Tres Monos, reflexionó: “Siempre es hermoso tener el reconocimiento de gente tan importante de nuestra industria. y que nos elijan como referentes para estar en estas listas. Estos premios se los dan a los bares que hacen la diferencia, a los más influyentes del mundo y a los que buscan hacer las cosas de otra manera. Nos llena de orgullo representar a Argentina”.

Tres Monos combina pasión por la coctelería con una estética audaz y cócteles exclusivos

“Somos un equipo de gente apasionada, laburadora y genuina. Amamos lo que hacemos y tratamos de compartirlo como equipo, con nuestra comunidad y con cada persona que llega al bar y a nuestra ciudad. Nos importa que cada persona que viene a Tres Monos se lleve una experiencia digna de recordar. Creemos que con esfuerzo todo se consigue, sobre todo si estás rodeado de gente emprendedora y con ganas de querer cambiar la realidad”, consideró Atienza.

Y sumó: “Los bares que hacen la diferencia, que están en estas listas mundial y que marcan tendencia, son mucho más que ricos cócteles o lugares lujosos con mucha inversión. Se trata, en cambio, de las personas, del equipo y de quienes vienen todos los días a conocernos. El secretó está en cómo los hacés sentir y en lo mucho que nos importa darles un lindo sentimiento cada vez que llegan y se van del bar”.

Para Atienza, “Argentina es tendencia en la coctelería a nivel mundial gracias a la gente que está detrás de los bares, los que tienen más trayectoria y los que despliegan todos los días dando lo mejor. Cada vez mas gente elige venir al país porque somos una referencia en lo que hacemos y por la hospitalidad de los bares como Tres Monos. Lograr que la gente venga a Buenos Aires porque es una de las capitales mundiales de la coctelería nos suma a todos”.

Justamente en lo referido a hospitalidad, semanas atrás, Tres Monos fue premiado con el Michter’s Art Of Hospitality Award 2023, un reconocimiento internacional a su servicio de excelencia. Este galardón también es obra de un jurado de The World’s 50 Best Bars que, así las cosas, dejó a este lugar como el mejor posicionado del país en el último año.

Los creadores de Tres Monos se enfocan en la importancia del equipo y la hospitalidad para el éxito de su bar a nivel mundial (Ivan Joaquin Jarazo Dietrich)

El sueño de Inés de los Santos

Cochinchina, otro gigante de Palermo, es el sueño hecho realidad de Inés de los Santos, una bartender que ha revolucionado la coctelería argentina. Con un menú que fusiona influencias franco-vietnamitas y cócteles que desafían la imaginación, Cochinchina ha emergido como un faro de creatividad desde su apertura en 2021. Y se trata solo de un bar; es una experiencia que transporta a los visitantes a sitios lejanos, con una barra que parece tener vida propia.

En el ranking de The World’s 50 Best Bar, este lugar fue valorado, según el sitio oficial, por “la huella indeleble de la bartender-propietaria Inés de los Santos, que está fusionando complejidad con simplicidad en cada cóctel exclusivo de CoChinChina, un precepto básico para los amantes del buen gusto. Se puede pedir el emblemático Es Mui Japo, elaborado con gin, sake y cordial de mirin, un brebaje de tequila y chocolate inspirado en las visitas de De los Santos a Oaxaca, México”.

Pero hay más que lo que se ve a simple vista. Cochinchina Arriba, en la parte superior del bar, es un tesoro oculto. Aunque a primera vista podría parecer un lugar de cócteles común, esconde también un restaurante que invita a los visitantes a traspasar a un mundo aparte.

La bartender Inés de los Santos resaltó la hospitalidad y la atención al detalle como claves para el reconocimiento internacional

De los Santos conversó con Infobae desde Singapur, días después de recibir el ya mencionado galardón. “Es una alegría enorme recibir este galardón, que surge del reconocimiento por todo lo que nos cuesta hacer el trabajo todos los días. Tener este puesto y recibir el reconocimiento mundial nos impone una responsabilidad aun mayor. Nos exige mantener la calidad, esforzarnos diariamente y estar atentos a cada detalle”, señaló la bartender.

Al tiempo que destacó: “Esto tiene que ver un 100% con la hospitalidad. Es tratar de ponernos en el lugar de nuestros clientes todos los días para ofrecer un servicio basado en la atención a cada detalle. No se trata solo de los sabores o de sorprender, sino de mantener siempre la calidad. Pero, por encima de todo, el secreto es poder brindar un servicio que mire a los ojos de los clientes y trate de hacer nuevos amigos cada día”.

“Es muy grato darnos cuenta que Argentina es un país reconocido por su coctelería de calidad -amplió de Los Santos-. Nuestros bares son conocidos, la gente sabe quiénes trabajan ahí y qué tipo de servicio y concepto ofrecemos. La gastronomía, al menos para mí, me brindó el regalo de poder viajar y conocer diferentes ciudades del mundo a través de la coctelería. Sin duda, Argentina está escalando posiciones cada día en el planeta, eso es lo que observo”.

Con una amplia barra, Cochinchina fusiona influencias franco-vietnamitas con cócteles de autor

De acuerdo a la creadora de Cochinchina, “si el ambiente, la música, el aroma y toda la escenografía están alineados con los sentidos, esto hace que la experiencia sea aun mejor. Además, en Cochinchina, la gastronomía está a la altura de la coctelería, brindando una experiencia integral de 360 grados”.

El bar de un ícono de la coctelería

En el casillero 30° de los mejores bares del mundo se ubicó Florería Atlántico, que se encuentra en la calle Arroyo 872, en el corazón de Retiro. Este lugar figura hace 10 años en este prestigioso listado.

Según describieron los autores del galardón, en la última edición se valoró, entre otras cosas, la tienda de vinos naturales y el bar en forma de barco en el sótano, logrando un entorno que cuenta historias de inmigrantes europeos que vinieron a Argentina y su última lista de bebidas, que rinde homenaje a las comunidades indígenas y rurales del país, un esfuerzo conjunto del fundador, Renato “Tato” Giovannoni, y el historiador Felipe Pigna.

Giovannoni es la mente brillante detrás de Florería Atlántico. Por si fuera poco, este bartender argentino, que ha dejado huella en la industria, fue honrado durante la misma gala en Singapur con el Premio Roku al Ícono de la Industria 2023.

La sostenibilidad y el trabajo con ingredientes autóctonos son pilares en la filosofía de Tato Giovannoni en Florería Atlántico (Yago Loydi Maffei y @floreriaatlantico)

“Giovannoni apuesta desde hace mucho tiempo por un enfoque sostenible: su equipo trabaja estrechamente con los agricultores para cultivar ingredientes autóctonos y él extiende la filosofía a mayor escala: en 2022, fue anfitrión de la tercera edición del Festival Atlántico, que reunió a 150 bartenders para compartir su sostenibilidad”, señalaron desde el sitio oficial del premio.

Fundado en 2013, “una década después, Florería Atlántico continúa celebrando la herencia personal de Giovannoni, rindiendo homenaje a los colonos que llegaron por vía transatlántica, con viajes y desembarcos en los muelles de Puerto Madero en Buenos Aires. (...) Beber una de las bebidas de Giovannoni no sólo significa disfrutar de un cóctel magníficamente equilibrado, sino también tomar una muestra de la historia y la hospitalidad argentina”, valoraron.

Cabe recordar, en otro plano, que el bar que se llevó el primer lugar en este listado mundial fue el Sips Drinkery House de Barcelona, España, que además fue coronado como el Mejor Bar de Europa.

En tanto, un dato notable es que los tres bares argentinos mencionados anteriormente ya habían sido reconocidos en 2022 en el mismo premio. En aquel entonces, Florería Atlántico quedó en el puesto 18°, Tres Monos en el 27° y Cochinchina en el 42°.