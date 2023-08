Las 4 claves de la comunicación no verbal en los búnkeres partidarios: expertos analizaron los gestos de los candidatos

Mieli, Burlich, Kicillof y Macri al salir a comunicar los resultados. Cada uno de ellos tuvo distintos gestos que fueron analizados por los candidatos

Seguramente estas elecciones de las PASO van a ser recordadas no solo por la sorpresa que dio el candidato Javier Milei, sino por el nivel de ansiedad e incertidumbre que se vivió por la demora de los resultados.

Los datos iniciales del recuento provisional validaban a las 23 horas los rumores que empezaron a surgir tras el cierre de las mesas de votación: Javier Milei, el jefe del partido La Libertad Avanza, emergía como el candidato presidencial con la mayor cantidad de votos, obteniendo el 32,57%. Estas cifras concluyentes conmocionaron al ámbito político y presagian un cambio drástico en el panorama electoral para las elecciones de octubre.

Para ese entonces, ya habían hablado casi todos los candidatos menos Sergio Massa. Sin embargo, en medio de los discursos, salió a luz un sin fin de información, aquella materia prima de análisis para los expertos, y que no emerge de las palabras, sino de algo mucho más poderoso cuando la emoción y el estrés mandan: los gestos.

Sergio Massa uno de los últimos en salir a hablar Adrian Escandar

El lenguaje no verbal es una forma de comunicación que no utiliza palabras habladas o escritas. En lugar de ello, se basa en una variedad de señales y símbolos que pueden ser interpretados sin necesidad de lenguaje verbal.

Se trata de un tipo de comunicación complejo y multifacético, que comprende aproximadamente el 55% de la comunicación humana y que, cuando se lo decodifica, puede dejar un cúmulo de información potente, disruptiva y hasta muchas veces no deseada para los propios protagonistas.

Milei cerca de la medianoche, a los gritos redoblando la apuesta anti casta Gustavo Gavotti

La política es un terreno que deja mucha tela para cortar en cuanto a este tipo de comunicación. De hecho, se sabe, los candidatos suelen ser entrenados para medir qué es lo que dicen con los gestos.

Las PASO dejaron un tendal de información que fue analizada a Infobae por Marcelo Sola, experto en comunicación no verbal y Director de Hcc Integral; el abogado Franco Pisso, docente universitario de Oratoria Jurídica y certificado en comunicación no verbal por la Universidad Austral y en “Micro Expressions” (micro expresiones) y “Subtle Expressions” (expresiones sutiles) por Paul Ekman Group y José María Rodríguez Saráchaga, especialista en Oratoria y Comunicacion Política.

Axel Kicillof y un gesto de alegría en medio de una elección que tuvo los resultados oficiales recién luego de las 22 horas Adrián Escandar

Según dijo Pisso, en una nota con Infobae “en el escenario político, las palabras pueden ser poderosas, pero hay otro lenguaje en juego que habla más fuerte que las declaraciones verbales: la comunicación no verbal”.

A través de una compleja combinación de gestos, expresiones faciales, postura, tono de voz y otros signos, las personas pueden transmitir una gran cantidad de información sin decir una sola palabra.

Los gestos de los candidatos expresaron lo que fueron los resultados de estas PASO

1. El grito de Milei

Javier Milei salió a escena, como se sabía que lo iba a hacer: con un grito. Y lo hizo repitiendo la frase con la que viene haciendo campaña: “Viva la libertad, carajo”.

“Milei amagó a hacer un discurso moderado y volvió a lo de siempre: los gritos, la casta y los insultos”, dijo Saráchaga.

Para Sola, estuvo seguro en su discurso, “marcando aplomo en el lenguaje verbal, congruente en el relato, feliz agradeciendo a la hermana, a sus hijos de 4 patas, sabiendo utilizar el tono de la voz cuando le hace falta”.

Javier Milei, y un puño cerrado que dice mucho (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Y siguió: “Muy confiado, cauteloso aplomado, observando todo, mostrando tranquilidad a sus seguidores, a sus votantes, gestos, expresiones y miradas que acompañan su comunicación verbal. Un abrazo sincero al saludar a la candidata Carolina Píparo. No se lo notó ni tenso ni nervioso en todo su discurso. Hubo congruencia entre el lenguaje, la emoción y el cuerpo. El abrazo final con su compañera de fórmula también sentido y genuino”.

2. Emoción y cansancio extremo

"El dedo en un ojo son varias cosas. Si tiene que ver con algo emocional es limpiarse un lagrimal, pero si está hablando de algo que no está conforme, tiene que ver con no querer hablar más de algo", dijo uno de los expertos

Martín Lousteau, precandidato a jefe porteño de JxC, salió al escenario del búnker minutos antes de las 23, a dar la victoria en la Ciudad de Buenos Aires, felicitando a Jorge Macri. “Lousteau sigue hablando como si fuera un candidato en campaña, en lugar de reconocer la derrota. Está destrozado”, dijo Saráchaga.

Luego hablo Jorge Macri, uno de los ganadores de la noche con un rasgo particular que llevaron adelante varios candidatos: no cambiar su outfit del mediodía. “Me siento muy orgulloso de seguir esta tradición en la Ciudad de Buenos Aires. (...) Todavía no hemos ganado nada, hemos dado el primer paso en el sentido correcto”, dijo precavido en relación a su victoria en la Ciudad.

“Jorge se muestra más hidalgo en la victoria que Lousteau en la derrota. Se lo vio contento y feliz. Mantener la misma ropa todo el día es una cábala para ellos”, sostuvo Saráchaga con respecto a la campera militar que lució el primo del ex presidente.

Dos polos opuestos, Macri y Lousteau

Marcelo Sola indicó que a Lousteau se lo vio seguro, decidido y confiado en su discurso. “Se lo notó eso sí cansado, su paralenguaje fue prolijo tanto en el tono, la velocidad y el ritmo de su voz. Habló pausado cuidando lo que decía o cómo lo decía”, dijo el experto.

“A Jorge Macri se lo vió más tenso que a Lousteau, muy exacto en su acto discursivo, pausado a la hora de comunicarse. Se lo vió congruente entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, muy emocionado al agradecer a su familia. Muy comprometido y cauto en su relato. Se lo notó además espontáneo en lo que quiso transmitir”, agregó Sola.

3. Sonrisas en medio de resultados esperados (y no tanto)

Patricia Burlich mostró su clásica sonrisa, sin embargo los expertos expresaron que durante la mañana estaba mejor. "Se nota el cansancio", expresaron (Nicolas Stulberg)

“Se siente, se siente, Patricia Presidente”, cantaban los militantes de Juntos por el Cambio cuando salió a escena Patricia Burllich. “Poca felicidad en ella, estaba más contenta a la mañana. La veo más seria y preocupada que feliz. Lo mismo Petri”, dijo Saráchaga.

“En el escenario se la vió segura a Burllich, confiada en su discurso, contenta, comprometida en su relato, congruente en su acto discursivo. Tuvo gestos con sus manos que acompañan su tono y velocidad al hablar. Su postura corporal en el escenario fue de una persona segura y confiada de lo que vino a expresar”, dijo Sola.

“De todas formas contrastó con la mirada más seria de Larreta, quien entró -nada es casual- con fuerte música para levantar el momento al ritmo de “No me arrepiento de este amor”.

4. La seriedad de Larreta

Otro de los polos opuestos que se vieron en estas PASO a la hora de salir a dar los resultados. Burlluich exultante y Larreta muy serio

Larreta quedó muy por debajo de Burllich. “A Horacio se lo vio detonado, muy atacado. No esperaba perder y menos por tanto. Su rostro sabe que fue una mala elección. Morales se nota que pilotea mejor porque, al menos, sabe que ganó en Jujuy”, dijo Saráchaga.

Un momento especial fue cuando apareció Mauricio Macri y le arrebató el micrófono a Larreta. “Se ve un enojo en Larreta con Macri por cómo reaccionó”, dijo Saráchaga.

"Esta foto habla de unidad, es muy buena. Están los 3 hablando entre los Macri y Burllich y la desilusión de Larreta por otro lado, es más se toca la cara con la mano y eso lo deja más apartado del resto aún", dijo Marcelo Sola

“Larreta, al empezar a hablar, ya quiso ponerse delante del resto y no a la misma línea, marcando su posición, serio, distante, no se mostró feliz por la compañera de Juntos Bullrich, el tomar por los hombros a Bullrich como queriendo dominar la situación, en el saludo con Macri poca empatía en el abrazo”, sumó Sola.

Con respecto a Mauricio Macri, completó: “Se mostró seguro, tranquilo en su diálogo, a la hora de hablar, mano en la cintura, marcando su liderazgo. Se le notó la diferencia con Larreta, en el saludo, en la mirada, en la distancia”.

Más gestos que dejaron las PASO

Victoria Villarruel, precandidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, salió a reclamar al Gobierno la demora de los resultados. "Sobria y tranquila", dijeron los expertos

Victoria Villarruel, salió a reclamar al Gobierno por la demora de los resultados a las 22 horas. Fue una de las primeras candidatas en aparecer cuando aún no había resultados oficiales.

“Estuvo sobria, serena, tranquila. No habló de sus números, simplemente denunció al Estado Nacional por guardar datos, cosas que es más que notable. Muy segura”, dijo Saráchaga.

Juan Schiaretti, precandidato a presidente de Hacemos nuesto país, salió a las 22:10 a mencionar la victoria en Córdoba de Milei.

Juan Schiaretti, con un tono tranquilo según los expertos

“Marcó y reconoció a Milei como ganador en Córdoba. Se lo notó tranquilo, seguro y contento. Muy cuidadoso y marcando el tono, la velocidad y el ritmo de la voz. Reiteró en varias oportunidades a Milei como ganador. Randazzo a su lado, serio y acompañando”, dijo Sola.

Patricia Burllich al llegar al búnker

Bullrich, al llegar al búnker de Juntos por el cambio, se la vió contenta. “Estaba entusiasmada, cuidadosa, prestando atención a las preguntas y cauta a la hora de responder”, dijo Sola.

“Tuvo congruencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal”, agregó el experto sobre la candidata a presidenta que ya en ese momento se daba ganadora.

(Noticia en desarrollo)

