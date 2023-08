Estilo informal y tonos oscuros: todos los looks de los políticos durante la votación

La gran mayoría de los precandidatos optaron por colores azules y negros en este domingo de las PASO

La cuenta regresiva terminó y llegó el día de las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que se desarrollan en todo el país en un domingo con temperaturas frescas típicas de invierno. Bien abrigados, los precandidatos y dirigentes más importantes de la Argentina apostaron por un estilo descontracturado y casual a la hora de votar.

Aquí, el análisis de los looks de los políticos bajo la mirada de los diseñadoras Maureene Dinar, Patricia Profumo y Mike Saberian, que dieron su opinión a Infobae.

Sergio Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, eligió un look casual para votar (Franco Fafasuli)

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, votó a las 8.40 en una escuela de Tigre. Asistió con una camisa celeste y un saco sport azul marino con un pantalón denim al tono. Concurrió acompañado por su esposa Malena Galmarini.

“Habitualmente, Massa muestra un look formal, por lo general lo vemos de traje, variando entre corbatas de diseños tradicionales y una elección cauta de los colores. Así busca transmitir una imagen de seriedad y formalismo. Para este domingo, eligió un look casual con camisa a cuadros y saco de abrigo. El estilo formal que siempre lo acompaña lo dejó de lado, y esta vez se mostró relajado con jeans”, señaló Saberian, quien es director creativo de Vaker.

En cuanto al estilo del actual ministro de Economía, Dinar consideró que “tiene un buen porte, está vestido sport con jeans y campera pero se nota que las prendas elegidas son de calidad superior”.

Por su parte, Profumo apuntó que si bien este domingo optó por un look casual y más descontracturado, “en sus apariciones públicas, Massa es fiel a su estilo de traje oscuro (azul, negro o gris), camisa blanca e infaltable corbata a lo largo de estos últimos tiempos adoptada por su funcion politica actual, no comunica más que eso desde la vestimenta, una actitud formal politica. Forma parte de los outfits clásicos masculinos de los últimos tiempos”.

Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta eligió un estilo informal con campera liviana y pulóver de cuello redondo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, votó cerca de las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se mostró con camisa sin corbata, un sweater cuello redondo azul y una campera liviana en el mismo tono.

Saberian se refirió al estilo del alcalde porteño: “Rodríguez Larreta muestra un estilo contemporáneo elegante sport convencional. Rara vez usa corbata. Por lo general lo vemos de camisa desabotonada y saco sport desabrochado, o apuesta al sweater liso fino. Muestra una expresión de cercanía y desestructuración de imagen”.

“Con el paso de los años, Rodríguez Larreta se ha aggiornado con una imagen más actual y descontracturada, busca adoptar una postura más cercana y no tan distante”, sumó Profumo.

Alberto Fernández

Alberto Fernández votó en Puerto Madero, optó por tonos oscuros que es uno de los sellos de su look (Luciano González)

El Presidente de la Nación Alberto Fernández asistió a votar en la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero a las 10.20. Se mostró con un abrigo amplio en negro, sweater de hilo en tono oscuro y camisa sin corbata.

“Alberto Fernandez tiene un estilo de político clásico con look aseñorado. Es como mirar una foto de años atrás de un político y llevarlo a la actualidad. El corte de cabello y color, al igual que el clásico bigote, son sellos de Fernández. En mi opinión, si bien la investidura presidencial aporta esa actitud, podría aggiornarse con pantalones un poco más angostos y un toque más slim o entallado en los sacos de sus trajes. Clasifica en los looks de grandes clásicos, fiel a su estilo, con lo que para su imagen es correcta”, comentó Profumo.

Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri votó en la Escuela Lenguas Vivas, en Juncal al 3200, en Palermo (Nicolas Stulberg)

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri votó a las 10.30 en una escuela de Palermo, optó por camisa sin corbata, y campera en tonos oscuros con cuello levantado.

En cuanto a su estilo, Saberian expresó: “Esta mañana se mostró elegante y sobrio, con un look muy prolijo y adecuado. En general, el ex presidente construye un look mixto, entre lo clásico y lo contemporáneo. En años anteriores lo veíamos más suelto y menos estático. Actualmente se balancea entre una imagen sobria y una más relajada pero últimamente se lo está viendo más con el clásico saco abrochado y corbata”.

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof votó a las 9.30 en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrera", lo acompaño su esposa (Aglaplata)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y precandidato para continuar en el cargo por Unión por la Patria, asistió acompañado por su esposa Soledad Quereilhac. Votó cerca de las 9.30 en una escuela de La Plata. Kicillof eligió un look informal, con campera negra de cuello alto, pantalón en denim azul oscuro y zapatillas estilo urbano de suela baja. Quereilhac optó por un saco entallado a la rodilla en un verde vibrante.

“Optó por un look relajado. informal y cotidiano, con jeans chupines y campera deportiva de cuello voluminoso”, comentó Saberian. “Kicillof es un candidato que quiere mostrar empatía con la gente vistiéndose sin llamar la atención, en esta ocasión apostó por jeans, zapatillas y campera de nylon”, expresó Dinar.

Jorge Macri

Jorge Macri optó por un look informal y juvenil (Nicolas Stulberg)

El precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri votó en una escuela de Palermo a las 9.30, optó por un look bien descontracturado, con remera blanca, camisa oscura y una chaqueta de gabardina en verde estilo militar.

En cuanto a su estilo, el diseñador Saberian marcó que “apuesta por la frescura, lleva muy bien los colores más relajados, sale del negro clásico y busca una imagen más juvenil y cercana. Se lo suele ver con colores crema, celestes y por lo general saco abierto o sweater. En esta ocasión, se mostró informa con tonos fieles a su estilo, jeans, camisa abierta y campera de gabardina. Repitiendo look de las última votación como una suerte de cábala”.

“Jorge Macri se mostró muy canchero, con outfit matutino y fiel a su estilo con colores sobrios”, completó Profumo.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña concurrió a votar acompañada por su esposo, el precandidato Jorge Macri (Rodolfo Pezzoni)

La periodista María Belén Ludueña, esposa del precandidato a jefe de gobierno Jorge Macri, mostró un estilo canchero y casual.

“Con jeans ajustados, apostó por un look con camiseta blanca y zapatillas tenis al tono, acompañando con saco marinero azul, impecable su estilismo siempre”, opinó Profumo.

En ese sentido, Dinar destacó que “Ludueña es una mujer joven con un look propio, a quien no le importa la formalidad de estar casada con un político, mantiene un estilo desenfadado y libre”.

Martín Lousteau

Martín Lousteau optó por tonos azules tanto en el abrigo como en sus blue jeans (Adrián Escandar)

Martín Lousteau, precandidato a Jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio, asistió a votar en un colegio de Palermo, a las 8.50. Eligió una camisa blanca y un saco sport azul marino con unos jeans al tono.

“Lousteau apuesta por un look joven y fresco. En lo físico, es dueño de un importante porte y altura, al que le suma toque de frescura en su corte de pelo, que acompaña con prendas formales como trajes para eventos formales e informales como mucho jean y camisa arremangada en eventos públicos”, detalló Profumo.

El precandidato porteño elige habitualmente estilos urbanos y en contadas ocasiones se lo ve con trajes: “Muestra un estilo Informal. Habitualmente suele mostrar looks de tendencia urbana. Apuesta por remeras, chombas, usa el pelo un poco largo, y así construye una imagen relajada”, dijo Saberian.

Juan Grabois

Juan Grabois al momento de votar en una escuela de Constitución (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El precandidato a presidente por Unión por la Patria Juan Grabois asistió a votar en una escuela del barrio de Constitución cerca de las 10 de la mañana. Se mostró con una campera azul eléctrico con capucha de estilo impermeable, jeans y zapatillas.

“A Grabois siempre lo vemos con looks completamente desestructurados y urbanos. La elección de su vestimenta está asociada a la comodidad y cotidianidad del día a día sin darle marco a lo convencional de una candidatura presidencial”, indicó Saberian.

En la mirada de Profumo, “por su propia elección personal, Juan Grabois está muy lejos del prototipo fashionista. Creo que no le interesa en lo más mínimo la moda, y quizás sí comunica desde ese punto. Se lo ve desinteresado completamente o al menos así lo demuestra. Con un altísimo perfil político, prefiere comunicar con austeridad a la hora de vestirse”

Malena Galmarini

Malena Galmarini optó por un estilo cómodo e informal para protegerse del frío (@MalenaGalmarini)

Malena Galmarini, precandidata a la intendencia de Tigre por Unión por la Patria y esposa de Sergio Massa, fue a votar a las 9 de la mañana. Con la temperatura rondando los 5°C, lució un camperón en tono suela, una pashmina tejida en gris topo y jeans oversize, optó por el cabello suelto y make up estilo natural.

“Galmarini es una mujer discreta pero a la vez canchera que acompaña su marido. La veo vestida de sport con campera de gamuza pero lo interesante es que está casi sin pintura y tratando de tener bajo perfil. Para abrigarse bien el cuello llevaba una gran pashmina gris y jeans”, indicó Dinar.

Por su parte, Profumo consideró que “apuesta por un sello fresco, austero y juvenil, dueña de una figura impecable al igual que un rostro privilegiado. Dicho esto, no tiene espíritu fashionista y se la suele ver con muy básicos jeans negros o blue, y súper básicas camisas o t-shirts blancas, casi sin make up con algún leve brillo en los labios y un corte de pelo y color acertados pero desapercibidos”.

Leandro Santoro

Leandro Santoro concurrió a votar a una escuela de Boedo, asistió con su hija (Gustavo Gavotti)

El precandidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria Leandro Santoro votó pasadas las 10 de la mañana en un escuela de Boedo. Si bien, como la gran mayoría de los candidatos optó por colores oscuros, con camisa, sweater y tapado de paño al tono, Santoro prefirió dar un toque más formal a su estilo y combinó el outfit con zapatos y no con zapatillas.

“Santoro se mostró muy acorde a la situación. Elegante y sobrio, combinando azul marino con zapatos chocolate. Muy buena elección”, sintetizó Saberian.

Victoria Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz emitió su voto en una escuela de Gorina, en provincia de Buenos Aires

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, optó por también por un look en tonos sobrios, con camisa, pantalón de jean y tapado al tono.

La diseñadora Maureene Dinar comentó: “Tolosa Paz se mostró con un look bastante elegante pero a la vez informal, con un tapado 7/8 de paño color azul y camisa blanca con botones oscuros”.

Ramiro Marra

Ramiro Marra, el candidato de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, votó en Coghlan (Ariel Torres)

El precandidato a jefe de gobierno por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, tambien eligió el negro, en este caso con un sweater de hilo liviano con capucha de corte informal y unas zapatillas deportivas en blanco y naranja.

“Optó por un look total black street style. Es raro ver un candidato a jefe de gobierno con un look tan informal y urbano”, dijo Saberian. Para Dinar, Marra “está vestido muy casual completamente simple un sweater tipo buzo y jeans negros”.

