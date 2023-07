Regresa La Noche de los Bares Notables: toda la programación de la segunda edición

El Bar Británico en una esquina típica de San Telmo

Esta tarde comienza la celebración de la segunda edición de La Noche de los Bares Notables en la Ciudad, con una completa agenda de espectáculos de música, teatro, clases de tango, milonga, charlas, recorridos, gastronomía especial, muestras de arte y mucho más.

Después del éxito de su primera edición, este viernes 14 de julio se renueva la propuesta con la participación de 60 bares históricos, distribuidos en 14 circuitos y la programación de 150 actividades gratuitas para disfrutar en grande de la cultura e historia de la Ciudad hasta la medianoche.

La iniciativa que tuvo una amplia concurrencia de vecinos y turistas el año pasado, este año se presenta renovada, con la consigna de salir a recorrer estos espacios emblemáticos porteños llenos de historia. Y por qué no, de nostalgia, para sentarse a tomar un café, o comer un plato tradicional o especialmente elaborado para esta celebración.

El mítico Bar Seddon sobre la calle Defensa

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de Patrimonio BA, y el apoyo de la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y la Comisión de Cafés, Bares, Confiterías y Billares Notables de la Ciudad de Buenos Aires, el evento arrancará a las 17 horas y durará hasta la medianoche.

Las puertas estarán abiertas y las actividades no solo se realizarán puertas adentro de los bares, sino también en calles y escenarios dentro de los circuitos demarcados. En la siguiente dirección de Web puede encontrarse toda la información y un enlace al mapa interactivo con todos las opciones para visitar. https://buenosaires.gob.ar/cultura/llega-la-2da-edicion-de-la-noche-de-los-bares-notables

El Federal, uno de los bares más antiguos en funcionamiento

“La Noche de los Bares Notables es un evento que invita a vecinos, vecinas, turistas y nuevos públicos a recorrer la Ciudad y disfrutar de nuestros bares; sitios que reflejan el espíritu porteño, que son parte importantísima de nuestra identidad cultural y nuestras costumbres. Son espacios que han visto transitar generaciones enteras por sus mesas. Es una noche especial que propone no sólo disfrutar de la gastronomía de estos lugares icónicos, sino también de descubrir su historia a partir de charlas y recorridos especiales, conocer más sobre nuestro patrimonio y participar de shows y un montón de actividades artísticas tanto en las calles como en los cafés, bares, billares y confiterías notables”, expresó el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

Durante el evento se contará con el beneficio de promociones, menús especiales y descuentos que se extenderán hasta el fin de semana. La inicitativa busca reconocer la labor que llevan a cabo los Bares Notables de la Ciudad e impulsar su desarrollo.

El elegante café Las Violetas, en Almagro

Sabores especiales de la noche

Los bares notables tienen platos clásicos e icónicos como protagonistas. A la tradición, se le sumarán nuevas propuestas para festejar: los chefs de algunos notables destacados diseñaron menús especiales. Entre ellos, Julián Díaz (Los Galgos y Roma del Abasto), Gustavo Nari (Confitería La Ideal), Santiago Amin (Margot y Miramar).

Y además, habrá platos únicos y exclusivos a cargo de cocineros de renombre convocados por Narda Lepes, que se suma nuevamente a la propuesta.

Delicias del Petit Colón

Los chefs compartirán todo su saber y secretos para la elaboración de un plato único. Para este encuentro, intervendrán los menús de los bares históricos “abriendo diálogos entre cocina tradicional e innovadora” las siguientes figuras: en Café Cortázar estará Martín Sclippa (chef ejecutivo del restaurante Narda Comedor), en Florida Garden cocinará Narda Lepes junto a Francisco Seubert (dueño y co-creador de Atelier Fuerza y Coush Armó), en La Puerto Rico participará Chula Gálvez; en La Buena Medida, Carlos Avalle (dueño del restaurante Refinería), Ocho Esquinas contará con la presencia de Emiliano Belardinelli (jefe de Cocina de Adora), en Paulín estará Juan Gaffuri (cocinero ejecutivo del Hotel Four Seasons, entre otros), Le Caravelle tendrá el sello de Mercedes Román (creadora de Obrador Florida) y en The New Brighton se lucirá Martín Lukesch (encargado de las cocinas de algunos de los mejores restaurantes de Latinoamérica).

Detalle de la decoración del histórico Café de García en Villa Devoto

Muestra itinerante de colectivos

Este otro icono porteño estará presente junto a los cafés notables. Habrá tres unidades históricas que recorrerán tres circuitos diferentes. Se los podrá ver entre las 19 y las 22 horas, en cada parada establecida donde permanecerán 10 minutos. Esta actividad, organizada por la Cámara de Bares de la AHRCC, ofrecerá una guía de turismo que contará la historia del bar y del colectivo.

Recorridos:

El Federal, La Poesía, Colonial, Bar Sur

Margot, Homero Manzi, Miramar, Bar de Cao

Confitería Las Violetas, Plaza Café, El Coleccionista, El Viejo Buzón

Conferencias

Cortázar y Rayuela 60 años después, En el Bar La Poesía, a las 18 horas. Un recorrido por la vida de Julio Cortázar, los antecedentes de su emblemática “contranovela” y sus primeros años en Europa. A cargo del Presidente de PEN Argentina, Gabriel Seidedos.

¡A comer! Breve historia de la gastronomía porteña En el Café Tortoni a las 18.30 horas. La evolución del comer y del beber en la ciudad de Buenos Aires. Un fascinante recorrido por la historia gastronómica de la Ciudad, desde su fundación hasta el presente. A cargo del historiador Leonel Contreras.

¡A comer!, en el Café Tortoni se hará un repaso por la historia de la gastronomía porteña (Crédito: Maximiliano Luna)

Shows al aire libre

Escenario 1 - Café Margot: 18 horas - Show de Los Muchachos Errantes. 19.30 horas - Show de Ana Fontán. 21:30 horas - Performática teatral de Boleros Transhumanos

Escenario 2 - Bar El Faro: Milonga al aire libre de 19 a 23 horas que invita a todo el público a bailar. Clase previa de tango para todos los niveles a las 19 horas. Milonga Morán a las 20:15 h, con la musicalización de DJ de tango Mariano Romero. Exhibición de baile de tango a las 21.45, con Rocío Lequio y Bruno Tombari. Participan La Milonga del Morán y Floreal Milonga. Show de Cucuza Castiello.

Escenario 3 - La Puerto Rico: Milonga de 17 a 21 horas, que sacará a todo el público a bailar. Clase previa de tango para todos los niveles. Milonga Puerto Rico con la musicalización de DJ de tango, de 19 a 21 horas en el escenario exclusivo al aire libre, en la puerta del bar. Exhibición de una pareja de tango Milonga Boca a Boca en Caminito, La Boca (Benito Pérez Galdos 207, La Boca).

El café Margot de Boedo recibirá con shows

Los participantes de las Noche De Bares Notables recibirán un Pasaporte Notable con un mapa ilustrado para identificar todos los Bares Notables de la Ciudad y en cada visita obtendrán un sello. Quienes acumulen 15 o más sellos de bares podrán enviar un mail a patrimonioba@buenosaires.gob.ar con la foto del pasaporte completo para recibir una “Visa Notable”, una distinción para los concurrentes asiduos de estos espacios que reflejan el espíritu porteño.

Colaboran también en la realización de este encuentro BA Milonga, el Ente de Turismo y la Dirección General de Enseñanza Artística de la Ciudad de Buenos Aires.

