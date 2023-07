Aprendizaje, innovación y colaboración: las claves para el éxito de los equipos de trabajo

Un equipo de trabajo que aprende, innova y colabora es un equipo exitoso

Diferentes estudios permiten estimar que alrededor del 80% de los CEOs cree que la falta de adaptación es la mayor amenaza para su negocio, que el 90% de estos directivos está convencido de que la innovación es la clave para el crecimiento y la diferenciación, y que el 80% considera que la colaboración es esencial para el éxito. Esto indica que las organizaciones que no se adaptan, innovan y colaboran corren un gran riesgo de perder competitividad, relevancia y sostenibilidad.

El desafío estará, entonces, en saber cómo lograr con equipos de trabajo que sean capaces de aprender continuamente, innovar constantemente y colaborar efectivamente.

Algunas claves para poder desarrollar o potenciar esta forma de trabajo se sustentan en tres pilares:

1-Cultura de aprendizaje

El aprendizaje es la base para el desarrollo de nuevas competencias, habilidades y conocimientos que permitan a los equipos enfrentar los desafíos actuales y futuros. Los líderes deben promover una cultura de aprendizaje que incentive la curiosidad, la experimentación, el feedback y la mejora continua. Los colaboradores deben asumir una actitud proactiva y autónoma para buscar oportunidades de aprendizaje dentro y fuera de la organización, así como compartir sus experiencias y lecciones aprendidas con sus pares. Estudios afirman

Se estima que 9 de cada 10 profesionales estaría dispuesto a quedarse más tiempo en una empresa que invierte en su desarrollo profesional.

Algunos aspectos para fomentar la cultura de aprendizaje pueden considerar ofrecer cursos online o presenciales sobre temas relevantes para el negocio o el rol; crear espacios de intercambio de conocimientos entre pares o con expertos; reconocer y premiar los logros de aprendizaje; brindar feedback constructivo y orientado al crecimiento; incentivar el autoaprendizaje mediante recursos digitales o bibliográficos; entre otras.

2-Mentalidad de innovación

La innovación es el motor para generar soluciones creativas y diferenciadas que aporten valor al negocio y a la sociedad. Los líderes deben estimular una mentalidad de innovación que fomente la generación de ideas, el pensamiento divergente, la tolerancia al riesgo y al fracaso, y la implementación ágil. Los colaboradores deben ser capaces de identificar problemas y oportunidades, proponer alternativas originales y factibles, validar hipótesis y prototipos, y medir resultados e impactos. Las empresas más innovadoras son más propensas a crecer con más velocidad que las menos innovadoras.

Algunas de las propuestas para estimular una mentalidad de innovación pueden ser el aplicar metodologías ágiles o design thinking para resolver problemas o crear productos; realizar sesiones de brainstorming o lluvia de ideas para generar soluciones; utilizar herramientas digitales o físicas para prototipar o simular soluciones; realizar pruebas piloto o experimentos para validar soluciones; relevar el feedback de los clientes o usuarios sobre las soluciones; entre otras.

3-Dinámica de colaboración

La colaboración es la clave para aprovechar la diversidad, la complementariedad y la sinergia de los equipos. Los líderes deben facilitar una dinámica de colaboración que propicie la comunicación fluida, la confianza mutua, el compromiso compartido y la co-creación. Los colaboradores deben ser capaces de trabajar en equipo, respetando las diferencias, aportando valor, apoyando a los demás y asumiendo responsabilidades.

Los equipos más colaborativos tienden a ser más productivos y a estar más satisfechos en su trabajo que los menos colaborativos. Para mejorar la colaboración es fundamental definir roles, responsabilidades y objetivos claros para el equipo; utilizar herramientas digitales o presenciales para comunicarse y coordinarse; establecer normas o acuerdos de convivencia para el equipo; realizar actividades de integración o de team building para fortalecer los vínculos; reconocer y valorar las contribuciones individuales y colectivas; entre otras.

Las características de los líderes que desarrollan y sostienen estos tres pilares

El aprendizaje, la innovación y la colaboración se retroalimentan entre sí y generan un círculo virtuoso que potencia el desempeño, la satisfacción y la retención de los equipos de trabajo. Por eso, es importante que los líderes y los colaboradores los incorporen en su día a día y los conviertan en hábitos que les permitan crecer juntos y alcanzar sus objetivos. Para ello, los líderes deben trabajar permanentemente para desarrollar su paquete hard y soft de habilidades.

En el paquete de soft skills (habilidades blandas) podemos agrupar:

1-Comunicación sin fronteras:

Los líderes deben dominar la habilidad de transmitir mensajes claros y convincentes, superando las barreras del lenguaje y adaptándose a diversos contextos y audiencias. Además, deben ser expertos en escuchar activamente, proporcionar y recibir retroalimentación constructiva, y resolver conflictos de manera efectiva.

2-Liderazgo trascendental

Los líderes inspiradores no solo motivan y guían a los colaboradores hacia objetivos comunes, sino que también los empoderan para que alcancen su máximo potencial. Generando confianza, compromiso y un sentido de pertenencia, estos líderes trascienden los límites convencionales, reconocen y valoran el trabajo de los demás, fomentando así una cultura de éxito compartido.

3-Armonía de equipos

Los líderes excepcionales ven a los equipos como una sinfonía de talento, donde la diversidad, la complementariedad y la sinergia se unen en armonía. Capacitados para cooperar, coordinar y co-crear, estos líderes cultivan un ambiente que respeta y valora las contribuciones únicas de cada miembro del equipo.

4-Audacia para innovar

La creatividad y la innovación son habilidades críticas para los líderes que buscan sobresalir en entornos empresariales competitivos. En lugar de conformarse con ideas comunes, estos líderes generan un flujo constante de ideas originales y soluciones novedosas que aportan un valor real al negocio y a la sociedad. Además, fomentan el pensamiento divergente, la experimentación, el aprendizaje continuo y la mejora constante.

5-Adaptación inteligente

Los líderes que prosperan en la actualidad son aquellos que abrazan el cambio y se adaptan rápidamente a las demandas del entorno y de los stakeholders (partes interesadas). Su enfoque proactivo, resiliencia y capacidad para gestionar la incertidumbre y el estrés les permite liderar en tiempos de transformación constante.

Por otra parte, el paquete de hard skills (habilidades duras) que complementan estas competencias encontramos:

1-Navegación estratégica

Es la capacidad de definir una visión sólida, diseñar e implementar planes de acción efectivos y tomar decisiones acertadas basadas en un análisis profundo del entorno interno y externo.

2-Maestría en la gestión de proyectos

La habilidad para planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos exitosamente, asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad, tiempo y presupuesto, así como gestionar el alcance, los recursos, los riesgos y los stakeholders involucrados.

3-Atracción y desarrollo de talento

Consiste en identificar, atraer, desarrollar y retener a los colaboradores que aportan un valor significativo a la organización, a través de una evaluación efectiva del desempeño, el diseño de planes de carrera y la creación de un entorno laboral favorable.

4-Destreza financiera

Es la habilidad para administrar de manera óptima los recursos económicos de la organización, tomando decisiones financieras basadas en la rentabilidad y la sostenibilidad, y preparando presupuestos, estados financieros, análisis e informes financieros precisos.

5-Dominio digital

Esta capacidad permite aprovechar las tecnologías digitales de manera estratégica para optimizar los procesos, productos y servicios de la organización, manteniéndose al día de las tendencias digitales, seleccionando las herramientas adecuadas y liderando la transformación digital de la empresa.

Los invito a evaluar a sus líderes (y a autoevaluarse) con este checklist de habilidades, en una escala de 1 (tiene una gran debilidad) al 5 (domina con maestría) en cada uno de los aspectos. Con ese resultado, comparen el clima de trabajo, los resultados de su negocio y los índices de rotación del talento clave. Recuerden: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar.

*Diego Pasjalidis es ingeniero especialista en estrategias, innovación y transformación digital, autor del libro Inspiración Extrema. Director de Innovación & Negocios de Stefanini Argentina y conferencista. Miembro de la Comisión Directiva del Buenos Aires Tech Cluster y socio honorario de CEVEC.

