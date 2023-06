La Universidad de Oxford tiene el mayor número de unicornios de Europa

Oxford lidera el ranking global de unicornios nacidos en universidades

La Universidad de Oxford ha producido el mayor número de fundadores de unicornios tecnológicos en toda Europa, según un nuevo informe.

El término “unicornio” se le da a las empresas tecnológicas valoradas en más de 1000 millones de dólares. En el mundo hay alrededor de 1300 unicornios activos y cada año se suman más de acuerdo a las últimas tendencias emprendedoras globales.

Ahora, un nuevo informe, realizado por la firma de capital de riesgo Antler, encuestó a más de 70.000 fundadores, de los cuales 850 eran fundadores de empresas unicornio. Y el resultado fue que la Universidad de Oxford se clasificó como la principal institución académica en la producción de fundadores de unicornios tecnológicos. El segundo lugar lo ocupa la Otto Beisheim School of Management (WHU) de Alemania. Y el tercero la Universidad de Economía de Estocolmo.

Las universidades han adoptado un rol clave para el desarrollo económico de los países (Getty)

Luis Paolini, director de la carrera de Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnología del ITBA, explicó a Infobae cómo se está potenciando las universidades en el mundo el empujar ideas y acompañar a emprendedores a convertirse en futuros empresarios exitosos.

“Cada vez es más grande el trabajo de las universidades en este sentido. Y algunas están superándose, ya que cuentan con fondos especiales de capital de riesgo, como en Stanford, Chicago, y más. Esto me parece algo fantástico ya que implica la creación de nuevas empresas, generación de trabajo y riqueza. Esto también le da una gran reputación a la casa de estudios, respecto a lo que hacen en cuanto a la formación de futuros profesionales exitosos”, puntualizó Paolini.

Y destacó: “Aquí pasan dos factores muy importantes. Uno es que se debe tener una enorme capacidad académica. Eso en el exterior se mide por ejemplo con profesores que son los ganadores de premios Nobel o medallas internacionales. Y lo segundo es que los alumnos tengan un relacionamiento ideal entre ellos y con los profesores. Mis alumnos por ejemplo tienen la posibilidad de agendar una reunión de negocios cuando quieran”.

Paolini enfatizó que para que una empresa llegue al estándar de unicornio, tienen que pasar varias cosas: “No solo se requiere de alguien que tenga una idea brillante. Se necesita una fusión de gente brillante que hagan y deshagan lo que quieran. La universidad debe darles el marco perfecto para ello, con estímulos, becas, conocimiento, etc. En el ITBA queremos descubrir el mejor talento que exista. Por eso, la calidad académica no negociable”.

"No solo se requiere de alguien que tenga una idea brillante. Se necesita una fusión de gente brillante", expresó uno de los expertos consultados por Infobae

Jonatan Loidi, licenciado en administración y marketing, a cargo del podcast de Infobae ADN Empresario, explicó que la palabra unicornio nació para hablar de empresas tecnológicas y todo lo que tiene que ver con Silicon Valley. Además, precisó que para llamarse unicornio, la empresa debe estar en el rubro de la tecnología y tener una valorización de más de mil millones de dólares.

“El caso de Oxford es una tendencia mundial que está pasando con emprendedores y startups. Hoy las universidades más allá de un rol académico, tiene un rol de desarrollo económico. Entienden que son hoy las economías del presente y futuro en la creación de nuevos modelos económicos”, afirmó Loidi, que es empresario y profesor.

Y agregó: “Cuando uno tiene un conocimiento, una idea que puede convertirse en un negocio, suele no tener otros expertise como por ejemplo en finanzas, economía, desarrollo, marketing, etc. Entonces, las universidades se convierten en hubs o centros de conocimiento que ponen a disposición horas de profesores, alumnos avanzados, y experiencia, para ayudar a estos emprendedores en el crecimiento que una buena idea que tienen necesita para convertirse en un gran negocio”.

Ciencia y tecnología de primer nivel se desarrolla en la Universidad de Oxford

“Todos aprenden de todo, en distintos departamentos, como finanzas, marketing, economía, etc. Muchas universidades tienen hospitales escuelas como la UBA y el Hospital de Clínicas. Esa es una buena analogía de lo que pasa en el sector económico o de crecimiento de unicornios, con el rubro de la medicina”, afirmó el empresario.

Loidi destacó que ese conocimiento que da la universidad, en este caso la de Oxford, en un futuro rinde sus frutos: “Cuando la empresa finalmente crece o se convierte en unicornio, luego se posicionan como los grandes donadores. Un ejemplo es que si vas a la Universidad de Stanford en Estados Unidos, cada edificio tiene el nombre del emprendedor o de la empresa creadora que lo donó”.

El boom de empresas británicas comienza en 1984, donde ocho de los unicornios más grandes del mundo han sido fundados por graduados de Oxford, incluidos LinkedIn, Funding Circle y Eventbrite. Recientemente, el spin-out de Oxford, Nanopore, se unió al “club del unicornio” cuando se convirtió en una de las mayores cotizaciones en bolsa de biotecnología en años, valorada en alrededor de 4.600 millones de dólares cuando cotizó en la Bolsa de Valores de Londres en septiembre de 2021.

Los estudiantes con brillantes ideas son escuchados y apoyados en la casa de estudios británica

“Estos hallazgos refuerzan la posición de Oxford como un centro de innovación líder en Europa. Estamos inmensamente orgullosos de nuestros talentosos exalumnos y fundadores de spinout, y estamos comprometidos a ofrecer el mejor apoyo para emprendedores y fundadores en ciernes a través de una variedad de programas y eventos. Ciertamente hay muchos más unicornios en la tubería de Oxford”, afirmó el profesor Chas Bountra de la prestigiosa casa de estudios.

En el informe se destaca que la Universidad de Oxford lanzó recientemente Enspire Oxford para ayudar a conectar a estudiantes, personal y ex alumnos con personas, lugares y programas emprendedores. La iniciativa ofrece oportunidades, capacitación y apoyo en todas las etapas del viaje empresarial: desde el desarrollo de habilidades de empleabilidad hasta la creación de una empresa o el crecimiento de un negocio en etapa inicial.

La spinout de Oxford, Quantum Dice, se benefició del programa de estudiantes emprendedores StEP Ignite, dirigido por Oxford University Innovation (OUI), y parte de Enspire Oxford. La empresa, que está revolucionando la seguridad de las claves de encriptación mediante la mecánica cuántica, comenzó como un grupo de estudiantes que participaron en el desafío StEP Ignite para convertir la propiedad intelectual de la Universidad en una empresa comercial.

La universidades buscan concentrar la gente más brillante para ayudar a sus alumnos a potenciar una idea

Desde que ganó la competencia y se separó de la Universidad como empresa en 2020, Quantum Dice ha ido viento en popa y ha recaudado 2 millones de libras en financiamiento de etapa inicial.

“Ganamos 25.000 libras para destinarlas al desarrollo de un prototipo y, lo que es más importante, hemos estado recibiendo apoyo continuo de OUI, que ha sido invaluable. Estamos en un espacio perfecto donde podemos obtener apoyo, recursos e inspirarnos de tantas otras personas. Estamos muy contentos de ser parte del ecosistema tecnológico de Oxford”, aseguró la doctora en economía Zhanet Zaharieva, cofundadora de Quantum.

