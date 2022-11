Startups de Argentina, México y Colombia: quiénes ganaron el concurso de innovación 100K LATAM

Se realizó la quinta edición de la competencia 100K LATAM, organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con el apoyo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sloan Latin America Office

El concurso de innovación más importante de América Latina premió a los mejores emprendedores de la región en tres categorías diferentes. Se trata de la Competencia 100K LATAM, organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con el apoyo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sloan Latin America Office, que tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de startups con capacidad de generar impacto en Latinoamérica y el Caribe.

Las 15 startups finalistas, oriundas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México, compitieron por ser las ganadoras en tres categorías para ofrecer soluciones innovadoras en salud, impacto ambiental, energía, economía circular y social media. La categoría Pitch, que busca apoyar ideas o proyectos en la fase inicial de desarrollo premió al ganador con 5 mil dólares. La categoría Accelerate, pensada para acelerar la introducción al mercado de proyectos en la fase de desarrollo brindó 20 mil dólares a la startup ganadora y la categoría principal que es Launch, buscó apoyar el lanzamiento de proyectos con un mayor grado de desarrollo y destinó una suma de 55 mil dólares al ganador.

El concurso tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de startups con capacidad de generar impacto en Latinoamérica y el Caribe

Andrés Agres, rector del ITBA se mostró muy contento por la nueva edición del premio 100KLatam al indicar: “Organizamos con el MIT este concurso para todos los emprendedores de Latinoamérica y es una gran oportunidad para la innovación en la región”. Y Lee Ullmann, director de la oficina para Latinoamérica del MIT Sloan School of Management afirmó: “Un nuevo año concluye con este concurso regional. Fue un año distinto al que pensamos, donde la disrupción mundial, la inflación, la guerra y el cambio climático han dominado la agenda. Este concurso no solo puede apoyar a la región, sino al mundo. Yo estoy esperanzado que los emprendedores de América Latina, con sus ideas y creatividad pueden apoyar y cambiar el mundo para mejor. Quiero agradecer a los media partner, sponsors, y ex alumnos del MIT y el ITBA”.

Y continuó: “Buscamos cómo podemos mejorar y apoyar la educación. Ya que la enseñanza es el futuro para todos los países y solo se mejora con educación, este año vamos a entregar otro premio, además de los tres habituales. Queremos que la educación y los emprendedores mejoren el futuro de toda la región. Tenemos emprendedores de 14 países de toda la región, con más de 300 candidatos en 1000 proyectos presentados. Y los jurados revisan 5 veces cada proyecto para orientarlos y hacerlos mejores”. La gran final de concurso 2022 se desarrolló de forma virtual este martes por la tarde con transmisión vía streaming en directo.

Los proyectos se dividieron en tres categorías de acuerdo al grado de madurez de la idea: Pitch, Accelerate y Launch. Cada uno de estos fue evaluado a lo largo de 3 meses de competencia por, al menos, 5 jueces online cada uno (que en total sumaron casi 400), entre los que se destacan emprendedores, académicos y empresarios. El ingeniero Sebastián Mur, Decano de la Escuela de Innovación del ITBA y Presidente del Comité Evaluador del 100K LATAM, expresó: “Todos los proyectos fueron evaluados con rigor; creemos que, en esta instancia, cualquiera de los 18 emprendimientos finalistas tiene el potencial para generar un impacto real en la región”.

Por primera vez se entregó un premio que fomenta la educación

Ganadores por categoría

Además de los tres premios clásicos, se lanzó el Premio Especial Educación, que buscó fomentar proyectos que favorezcan el futuro de los estudiantes hacia la educación superior y empleabilidad, con un premio extra de 5.000 dólares al ganador y 1.000 dólares a cada uno de los proyectos finalistas.

El ganador fue VinciU (Argentina), que se trata de una academia online de carreras digitales para adolescentes, cuyo objetivo es formar talento a temprana edad para que al finalizar la secundaria puedan trabajar o emprender en la industria tech.

EducALL (Colombia), que transforma equipos móviles de baja gama en altavoces inteligentes que permiten experiencias de aprendizaje brindando acceso a inteligencia artificial, transmisión de audio y asistencia de voz, fue uno de los finalistas. El otro fue Timplus (México). Su software de gestión educativa (K-12), con modelo pedagógico propio, empodera a los educadores a diseñar experiencias de aprendizaje personalizadas y a co-crear estrategias educativas exitosas.

Categoría Launch

Javier Larragoiti, de la empresa Xilinat, oriunda de Ciudad de México se muestra feliz por haber ganado la categoría mayor

En esta categoría se busca apoyar emprendimientos con un mayor grado de desarrollo. El primer premio recibe U$S 55.000 y los proyectos finalistas: U$S 5.000 (cada uno). El ganador fue Xilinat, de México.

“La historia de Xilinat comenzó cuando mi papá fue diagnosticado con diabetes. Fue así como entendí que diabetes y obesidad están creciendo porque no hay alternativas para que dejemos de consumir azúcar. Mediante un proceso sustentable, transforma residuos agrícolas en xilitol, único endulzante que tiene el mismo sabor que el azúcar, es bajo en calorías, ideal para diabéticos y protege dientes contra caries” afirmó Javier Larragoiti, de la empresa Xilinat, oriunda de Ciudad de México.

Los otros cuatro finalistas fueron:

a-Prócer Tecnologías (Argentina). Manuel Ferreiro presentó Prócer Tecnología, que se focaliza en personas con ceguera y baja visión y en sus dificultades para la lectura. Su producto Prócer 3 ayuda a las personas con problemas de visión a desempeñarse en el estudio, trabajo y vida cotidiana. Es un dispositivo que facilita la lectura de textos a través de un escáner portátil, un pendrive o en la nube, a través de una cámara que puede estar conectada a unos lentes, un anillo. Puede leer textos manuscritos y hasta contar dinero. La problemática de la discapacidad visual afecta al 4% de la población mundial, y 2 millones de personas en Argentina. El hardware se produce en China y se incorpora el software en Argentina, con 80.000 líneas de códigos para que funcione.

El jurado de la categoría Launch

b-Bottleyes (Ecuador): “Con cada 3 botellas plásticas recicladas se pueden un par de anteojos asequibles y de excelentes características, democratizando la salud visual, cuidando al medio ambiente y promoviendo el reciclaje efectivo”, afirmó Isaac Romero desde Cuenca, Ecuador, que presentó la startup Bottleyes. “El 70% del plástico mundial no se recicla y termina en la basura y el mar. Además un tercio de la población mundial necesita anteojos y no todos pueden costear su compra. Bottleyes es un producto que proviene en un 80% de botellas RPET, es decir, recicladas. Son 60% más económicos que cualquier anteojo.

c-SiembraCo (Colombia). Desde Bogotá, Colombia, se presenta SiembraCO, una AgriTech que permite sembrar virtualmente y asignar el cultivo a sus agricultores asociados que son de pequeña y mediana escala para que lo hagan real, implementando buenas prácticas agrícolas. Camilo Ramos presentó esta startup que busca generar incentivos para generar una agricultura sostenible. Se trata de una plataforma digital que conecta a los agricultores y los consumidores desde la siembra hasta la entrega de la cosecha. “Es como sembrar virtualmente desde el celular”, afirmó Ramos.

d- Life SI (Argentina). Aden Díaz desde Córdoba está al frente de Life SI, una empresa dedicada al desarrollo, comercialización e implementación de tecnologías en salud, cuya misión es mejorar la calidad de vida y salvar vidas, con la tecnología como herramienta clave. “Se trata de una plataforma de software basada en bitlearning para la predicción del impacto de nuevos medicamentos antes de ser testeados en pacientes. Brinda más información y no significa reemplazar pasos claves en análisis de laboratorios, antes de decidir el inicio de un ensayo clínico, por ejemplo”, afirmó.

Categoría Accelerate

Satellites on Fire, de Argentina, recibió el premio en la categoría Accelerate

Esta categoría busca apoyar ideas o emprendimientos en la fase de desarrollo o primeras ventas. El primer premio recibe U$S 20.000 y los proyectos finalistas: U$S 2.000 (cada uno). El ganador fue Satellites on Fire, de Argentina. “En julio de 2020 vimos cómo amigos y familiares perdían sus casas por los incendios en Córdoba, Argentina. Se cree que se pierden 30.000 dólares por cada hectárea quemada por el fuego. Y pueden tardar casi 20 años en recuperar la productividad tras su incendio. Este emprendimiento está orientado a reducir las pérdidas de activos forestales de organizaciones públicas y privadas mediante la detección y alerta temprana de sus incendios y rayos con imágenes satelitales”, explicó Franco Rodríguez Viau de Satellites on Fire, uno de los cuatro fundadores, todos hoy con 19 años.

“La temprana detección es el factor decisivo a la hora de detener la propagación de un incendio. Y las organizaciones están atacando el fuego demasiado tarde. Este sistema de alerta temprana de incendios forestales y rayos combina la información de los seis mejores satélites que observan América. Detecta cualquier incendio con solo 10 minutos de demora en 150 millones de hectáreas, lo que significa la superficie total de Chile, por ejemplo. De esta forma se reduce el impacto de los incendios, se evitan pérdidas de biodiversidad y emisiones de CO2 y se ralentiza el cambio climático”, agregó el ganador.

Los otros finalistas de esta categoría fueron:

a-TOCI Health (México). Este proyecto se trata de un sistema portátil inteligente de terapia dual que brinda una sesión de terapia de alivio del dolor altamente efectiva en cualquier lugar. Antonio Ruiz Morán, de TOCI Health oriundo de la Ciudad de México, explicó que una de cada cinco personas en el mundo padece dolor crónico. Y afirmó que el dolor de espalda baja es la principal causa de discapacidad laboral y el que mayor gasto ocasiona a las empresas. También genera consumo de fármacos, terapias y hasta cirugías. Es un problema que afecta la calidad de vida y genera gastos a millones de personas. Este sistema que actúa aumentando el metabolismo celular, probado a nivel médico, brinda calor infrarrojo cercano en la zona de dolor en una franja segura que va desde los 40 a 45 grados.

El jurado de la categoría Accelerate

b-Suero Antiofídico de Yema de Gallina (Venezuela). César Rengifo, de Facón, Venezuela, presentó el desarrollo de suero antiofídico a base de inmunoglobulinas de huevo de gallina, una tecnología con ventajas tanto clínicas como comerciales: sin reacciones por alergia y costos de producción más económicos. “La OMS dijo en 2017 que el envenenamiento por serpientes es un problema del que no se ocupa. Tan solo en Latinoamérica ocurren 150.000 mordeduras con 5000 muertes al año. El tratamiento actual se trata de un suero a basa de inmunoglobulinas de caballo. Este tratamiento da acciones alérgicas en un 30% de pacientes. Nuestro antiveneno desarrollado en 2021 tiene un costo de producción un 30% menor que el hoy aplicado. Las acciones alérgicas solo se da un 2% de los pacientes. Además es a base de polvo y no líquido, lo que garantiza mejor su producción y distribución, ya que no debe conservarse en heladeras”, precisó Rengifo.

c-Banana Pack (Bolivia). Alicia Valda Ampuero, desde Cochabamba, Bolivia, presentó Banana Pack, una empresa de economía circular dedicada a la elaboración de envolturas a partir de desechos del cultivo de banano. El proyecto fomenta cultivos libres de pesticidas y crea ingresos extras para los productores. Desarrollamos productos de biopolímeros para potenciar el cuidado medioambiental”, afirmó.

d-Umayux Led (Perú). Fabiola Janet Moreno Jaime, de Lima, Perú, presentó la Start-up Umayux Led, especializada en el desarrollo de equipos de fototerapia para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal, con el objetivo de brindar mayor calidad de vida al recién nacido y evitar la ictericia neonatal, un problema que puede afectar hasta el 60% de los recién nacidos. Nuestra propuesta se trata de una luz uniforme que se irradia y permite generar rápidos resultados.

Categoría Pitch

AlivieYe, de Colombia, integrada por cuatro mujeres, ganó la categoría Pitch

El fin de esta categoría es apoyar ideas o emprendimientos en la fase inicial de desarrollo. Entrega U$S 5.000 al primer premio y U$S 1.000 a cada uno de los proyectos finalistas: El ganador fue AlivieYe, de Colombia. AlivieYe es un proyecto nacido en Bogotá, Colombia y se trata de un dispositivo médico de bajo costo para tratar la enfermedad de ojo seco por disfunción de las glándulas de meibomio. Paula Sandoval Machado fue la encargada de presentar el proyecto que tiene la misión de ser más asequible y brindar un alivio más prolongado a las personas que tienen este problema de salud.

“Se trata de una enfermedad que sufre el 22% de la población (1,76 billones de personas) y ocurre cuando la glándula detrás del ojo se tapan y no dejan secretar un aceite que permite que las lágrimas no se evaporen rápidamente. Se trata de una enfermedad crónica y progresiva. Existen hoy tres tratamientos mediante gotas artificiales, terapia de calor y dispositivos especiales muy caros”, sostuvo la ganadora.

Los otros finalistas de la categoría Pitch fueron

a-FERLACT (Ecuador). La empresa de bioingeniería emergente originaria de Quito, Ecuador, cuya misión es fortalecer la innovación de bioproductos de la industria agroalimentaria, transformando materias primas en productos diferenciados, fue presentada por Jaramillo Stirwar, que habló de dos problemáticas en su país: La gran generación de agrodesechos sin tratamientos sostenibles y la dependencia por la importación de microorganismos usado en distintas industrias para procesos de fermentación. Y citó por ejemplo a la industria láctea, donde en Ecuador se generan diariamente 824 mil litros de lactosuero, que son desechados sin tratamiento. Gracias a nuestros estudios biológicos y algoritmos (que analizan y procesan datos de cepas de agrodeschos), en este año evidenciamos que nuestros microorganismos reducen la carga contaminante del lactosuero en hasta un 70%. Así se logra una mayor eficiencia en los procesos de investigación y desarrollo.

Jurados de la categoría Pitch

b-Hydroplus (Argentina). Se trata de un emprendimiento originario de la localidad Fernández Oro en Río Negro, Argentina, que desarrolla un polvo granular que hidrata y nutre las plantas con menos agua, cuidando el medio ambiente. Axel Córdoba presentó el proyecto, y explicó que la escasez de agua afecta a más del 30% de la población mundial. “El 70% del agua que usamos para agricultura y uso doméstico se pierde por filtración. Este polvo granular llamado Hidroplus absorbe hasta 80 veces su propio peso en agua y que colocado cerca de una planta va liberando esa agua cuando la planta lo necesita. Ello genera hasta un 50% menos de gasto de irrigación. Es el primer hidrogel del mercado que incorpora nutrientes 100% naturales. Tiene una vida útil de 3 a 5 años. Luego se biodegrada sin dejar tóxicos en tierra”, afirmó Córdoba.

c-AbrigA (Argentina). Alejandra Nuñez Berté presentó AbrigA, una startup que ofrece soluciones constructivas sustentables, produciendo mantos aislantes térmicos y acústicos para la construcción con lana de oveja de descarte sin uso textil, considerada un residuo sin valor. En realidad es un problema para los productores que deben quemarla, enterrarla o pagar para deshacerse de cuatro millones de kilos de lana en la provincia de Buenos Aires todos los años. “El proyecto consiste en abrigar tu casa con lana de oveja, para solucionar otro problema que es el de la falta de calefacción o la pérdida de calor de varias viviendas. Se trata de la colocación de mantas de aislación termoacústica que se instalan en muros y techos que no tiene efectos adversos en humanos. No irrita la piel, los ojos o las vías respiratorias. Buscamos financiamiento para la producción y otros desarrollos. Además contamos con el aval de varias instituciones”, indicó la presentadora.

d-DIOXI Cloud (Argentina). Pablo González fue el encargado de presentar a DIOXI Cloud, que desarrolla un Sistema de Control Funcional para monitorear los procesos mecánicos y biológicos en tiempo real que tienen lugar en una planta de biogás, utilizando algoritmos de redes neuronales. “Cada año se producen en nuestro planeta más de 2000 millones de toneladas de residuos orgánicos. De esta masa cerca del 30% no se gestiona de forma segura. Para modificar esto debemos generar una matriz energética sustentable, generando a nivel global fuentes de energías alternativas que no contaminen y que no se agoten con el paso del tiempo. Y el biogás es una de ellas. DIOXI Cloud nació para maximizar la eficiencia de la utilización del biogás, eliminando pérdidas económicas y asegurando más ganancias. Para ello, este sistema modular usa inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de toda una planta de biogás”, sostuvo González.

Los ganadores del premio Educación 2022

Jurado de la Gran Final

Los finalistas fueron evaluados por un jurado compuesto por especialistas de la industria, referentes del ecosistema emprendedor y académicos que valorarán, preferentemente, el desarrollo de emprendimientos innovadores, de base tecnológica y/o inscriptos en la economía del conocimiento. Ellos son: Agustín Onagoity - Sr. Director de Mercado Pago Argentina (Argentina); Alejandro Lammertyn - Chief Digital and Information Officer Tenaris (Argentina); Daniela Ruiz Massieu Salinas - Directora del EPIC Lab Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento (México); Gustavo Pierini – Director y Fundador.

Seguir leyendo: