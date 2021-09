8 grandes mitos, tabúes y creencias sobre el sexo

El hombre tiene orgasmo solo cuando eyacula. Este es un mito muy antiguo que asocia la eyaculación al orgasmo.(Getty Images)

Seguramente, junto a la política, el sexo sea uno de los temas más conversados y debatidos a lo largo de la historia. Por fuera de la conversación, desde la óptica de la salud, es sabido que tener relaciones sexuales mejora el sueño, la autoestima y el estado físico. Además, tener sexo -lo dicen una y otra vez los especialistas- baja el estrés y la tensión.

Sin embargo, la temática no deja de ser tabú. Si bien ha habido una apertura reciente en el mundo moderno sobre la sexualidad en general, la práctica sexual esconde varios mitos.

Consultada por Infobae, Sandra Magirena, medica Ginecóloga y Sexóloga (MN 65130) definió 8 grandes mitos del sexo.

El hombre tiene orgasmo solo cuando eyacula

Este es un mito muy antiguo que asocia la eyaculación al orgasmo. “El orgasmo es una construcción emocional mas compleja que nada tiene que ver con la eyaculación que es biológica y con fin reproductivo”, dice Magirena. Y agrega: “Es un mito que hay que desterrar y enseñarle al varón a reconocer el placer del orgasmo como una sensación diferente de la eyaculación, los orgasmos también se aprenden”.

Las mujeres de más de 50 no se masturban

El deseo sexual después de la menopausia se modifica, por eso es importante la recreación de los vínculos y encuentros sexuales, saliendo de las rutinas o practicas coitocéntricas (Getty Images)

Error. “Es una practica sumamente saludable a lo largo de toda la vida pero después de la menopausia más aún ya que ayuda a mejorar la elasticidad de la vulva y la vagina, y a mapear el cerebro para mejorar la calidad de los orgasmos que se puede ver disminuida por la caída de los estrógenos”, dice la sexóloga

Después de la menopausia se cae el deseo sexual

El deseo sexual después de la menopausia se modifica, por eso es importante la recreación de los vínculos y encuentros sexuales, saliendo de las rutinas o practicas coitocéntricas.

Los jóvenes tienen mejor sexo que los adultos

Depende. “En general las personas jóvenes tienen mejor fase congestiva de vulva y de pene, y eso podría verse como mayor rendimiento. Esto no siempre es así ya que la sexualidad y el deseo son contextuales y depende de muchos factores individuales y personales ”, dice Magirena.

Sin orgasmo la relación es anormal

En un encuentro sexual, sobre todo en la mujer puede no haber un orgasmo pero si es satisfactorio, seguramente el deseo no va a decaer, “la respuesta sexual de la mujer es motivacional y el orgasmo es parte de esa satisfacción pero no la única ”, sostiene la especialista.

"El orgasmo es parte de esa satisfacción pero no la única”, dice la especialista consultada por Infobae (Getty Images)

El sexo anal solo le gusta a los hombres

Hay una fantasía erótica circulando en los varones que el abordaje posterior es mas excitante que la posición del misionero. “Dicen los antropólogos que es una posición de dominación mas animal y además el esfínter del ano aprieta un poco mas el pene que los músculos que rodean la vagina y eso produce más fricción y placer ”, dice la sexóloga.

“Pero el ano es una zona erógena por excelencia, por lo tanto hombres y mujeres disfrutan de su estimulo y dependerá de cada persona si le gusta o no la penetración anal ya sea de un pene o de un dedo, para masajear la próstata del varón. Siempre hay que consensuar”, recomienda Magirena.

Es un mito que los jóvenes tiene mejor sexo que los adultos. La sexualidad y el deseo son contextuales y depende de muchos factores individuales y personales (Getty Images)

El varón siempre tiene ganas de tener sexo

Depende. “Varones y mujeres pueden tener momentos donde las ganas de jugar sexualmente no estén. Peleas, duelos, perdidas laborales, conflictos varios pueden modificar la fase del deseo y eso no tiene género”, explica la sexóloga.

Las mujeres solo tienen deseo sexual si sienten algo por la otra persona

“Esto es un viejo mito ligado al amor romántico donde para poder entregar el cuerpo había que estar enamorada. Hoy sabemos muy bien que el placer pasa por otro lado y la pasión o el deseo puro de tener un encuentro sexual solo por tener sexo, no es prioritario de ningún genero y cualquiera puede experimentarlo sin culpas ”, finaliza la especialista.

SEGUIR LEYENDO: