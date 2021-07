Cristales de Swarovski y diseños de autor: la moda también dice presente en los Juegos Olímpicos de Tokio

La moda presente siempre en cada evento deportivo. Qué diseño eligieron los atletas para la ceremonia de apertura

Luego de haberse aplazado el año pasado la fecha de los Juegos Olímpicos debido a la pandemia de coronavirus, finalmente dieron comienzo en este 2021, con sede en Tokio, sin público y con estrictos protocolos de higiene para evitar un brote de contagios dentro de la villa olímpica. Pero no todo es deporte y medallas, también hay moda y fashionismo.

La moda estuvo presente en este evento mundial, el día viernes 23, en la ceremonia de apertura, que mostró elegancia, tradición y cultura en todos los equipos olímpicos. Cada uno lució diseños que marcas y diseñadores pensaron especialmente para este evento deportivo. Infobae recopiló detalles de los atuendos elegidos que desfilaron en el Olympic Stadium.

El equipo argentino eligió a la marca argentina Giesso. Encargados de su look diseñaron un equipo de saco de lino azul y pantalón blanco de gabardina

El Comité Olímpico Argentino este año volvió a elegir a la marca nacional Giesso para que sea el encargado del diseño de los trajes para los atletas. El modelo presentado para la apertura fue un saco de lino azul con el logo de los Juegos Olímpicos, camisa blanca, corbata celeste para los hombres, una chalina para las mujeres y pantalón de gabardina en color off white para todos los atletas. Otro distintivo de todos los deportistas es que sus zapatillas eran blancas con los cordones color celeste. Un conjunto que sin dudarlo representó al país a la perfección con sus colores patrios.

Infobae se comunicó con la marca y en diálogo con Mariano Rodríguez Giesso, presidente de la compañía, contó cómo fue pensado el diseño para esta oportunidad de Tokio 2020.

El boceto del diseño para el equipo argentino de los Juegos Olímpicos por Giesso

“El diseño fue pensado basándonos primero en tres conceptos: en primer lugar el debido respeto a lo que significa la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, hay que ir vestido siempre adecuándose a la celebración, al lugar y al tiempo. En segundo lugar, los colores del país. El tipo de uso que se le puede dar al uniforme y que se trata de un evento que es la antesala del deporte. Por último la importancia de la igualdad de género que promueve el movimiento olímpico. Y en tercer lugar, la temperatura y su relación con el tipo de géneros. La formalidad mezclada con la naturalidad. El adecuado costo de los uniformes”, explicó.

El boceto de hombres y mujeres para el Comité Olímpico Argentino por Giesso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

En cuanto a los géneros y los colores que se eligieron para esta edición Mariano detalló: “Propusimos un jogger de gabardina de algodón off white, con cintura y puños con elásticos. Una camisa de puro lino blanca. Un saco de lino azul con pequeños detalles de informalidad y color. Una corbata angosta de algodón y una chalina estampada de voile de algodón. Cada prenda tiene su pequeña gracia, que le da identidad a la misma. También les hicimos unos tapabocas”.

El look complementario que no se usó pero que todos los atletas tienen de remeras, short y campera bomber

Asimismo, cuenta que hay un look que no se usó en la ceremonia, que son unas remeras con cuello blancas, bermudas de lino, medias no-see, y una campera bomber de algodón over washed.

“El proceso fue largo y complejo, habíamos empezado el año pasado y se cortó en la mitad. Luego este año fue muy complejo el sistema de toma de medidas y peor aún los ajustes. Corrimos mucho. Mucho”, completa el relato a Infobae.

El género de lino fue el elegido para el saco y las camisas que usaron los deportistas en la ceremonia de apertura de los JJ.OO.

En cuanto a las otras delegaciones, las casas de lujo Ralph Lauren y Giorgio Armani fueron las encargadas de vestir a los equipos oficiales de Estados Unidos e Italia, respectivamente con prendas confeccionadas exclusivamente para los JJ.OO.

En el caso de Estados Unidos, que viste Ralph Lauren, la firma presentó una colección de uniformes y ropa casual para la ceremonia de clausura que luce el equipo olímpico y paralímpico. Esas prendas fueron fabricadas en Estados Unidos y tienen un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Ya están a la venta toda la ropa que lucen los deportistas estadounidenses en los locales de Ralph Lauren y en el shop online

“Después de un año marcado por el aislamiento y la lucha, los Juegos son un verdadero testimonio de la resistencia del espíritu humano y el poder universal del deporte para energizar y unir al mundo”, dijo David Lauren, director de innovación y marca y vicepresidente de la Junta.

Y agregó: “Al reunirnos para celebrar y competir, también debemos asumir nuestra responsabilidad de proteger el planeta que todos llamamos hogar. Como parte de esto, nos enorgullece continuar invirtiendo y escalando innovaciones de sostenibilidad, vistiendo a los mejores y más brillantes atletas de nuestra nación con ropa atemporal que ha sido creada conscientemente”.

Los atletas estadounidenses vestidos por Ralph Lauren en Tokio

Las prendas ya se encuentran disponibles en la página web de Ralph Lauren, en las tiendas físicas, en tiendas departamentales y también lo están en el sitio web Team USA Shop. Los precios oscilan entre los 98 dólares -un cinturón- y una remera polo por 125 dólares, hasta 195 dólares un pantalón jean y una campera por 495 dólares.

Una de las tecnologías utilizadas por Ralph Lauren fue ECOFAST™ Pure Sustainable Textile Treatment, una solución de pretratamiento de dow que utiliza menos agua, químicos y energía en la producción, y, en comparación con los procesos tradicionales de teñido de textiles, esta tecnología reduce la huella de carbono en un 60%, así es como poco a poco la industria de la moda apoya al movimiento sustentable.

El diseño deportivo para el conjunto italiano que diseñó Giorgio Armani

No solo los atletas estadounidenses lucen prendas de diseñador, también lo hacen los italianos. En el caso de Italia, el diseñador que puso sello a las prendas fue Giorgio Armani, quien también lo hará para Pekín 2022.

“Es un honor y un privilegio vestir a nuestros equipos olímpicos y paralímpicos en este momento tan particular”, destacó Armani. Los atletas lucirán sombreros que en el interior tendrán impresos versos del Himno nacional, también conocido como “Inno di Mameli” o “Fratelli d’ Italia”.

Israel optó por conjunto con rayas para la ceremonia de apertura

La selección de Israel tiene chaquetas de nylon transparentes con enormes bolsillos. Liberia recibió el regalo del diseñador Telfar Clemens, el solicitado liberiano-estadounidense que hace codiciados bolsos y que por primera vez creó uniformes. República Checa con su diseño tradicional de bloques índigo, abanicos a juego y sus sacos a rayas.

Muy al comienzo, la ropa era incluso opcional durante las competencias, según los historiadores. Los deportistas solían competir desnudos en la antigua Grecia. En tiempos más modernos, los uniformes del desfile suelen rendir homenaje al país anfitrión, además de tradiciones, hazañas atléticas y fortalezas patrióticas.

La campera de jean de Levi's que forma parte del comité olímpico de Canadá

Australia ofrece a los atletas un saco color arena con los nombres de los 320 medallistas olímpicos de oro del país. Para la ceremonia de clausura, los organizadores olímpicos de Canadá se asociaron con Levi’s para producir un saco de “esmoquin canadiense” con estampado de graffiti al estilo de las calles japonesas que irá a juego con pantalones de géneros ligeros y elásticos. Para la apertura eligieron camperas deportivas en color rojo y pantalón blanco.

El comité de Canadá usó para la apertura un conjunto deportivo con campera roja y pantalón blanco

“Tienen que quedarle a todo tipo de cuerpos. Piensa en gimnastas pequeños, levantadores de pesas musculosos y jugadores de baloncesto larguiruchos. Tienen que expresar algo sobre el país, honrar al anfitrión, ser suficientemente serios para la solemnidad de la ocasión pero suficientemente prácticos para ser cómodos durante horas parados en el calor”, dijo Alison Brown, presentadora del podcast para fans olímpicos “Keep the Flame Alive”.

Los uniformes de Japón se remontan a los que usó la delegación japonesa en la ceremonia de apertura de los últimos juegos olímpicos realizados en Tokio en 1964. En ese entonces llevaban chaquetas rojas y pantalones blancos. Este año los colores se invirtieron.

Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano abrió una votación nacional para elegir el estilo para la ceremonia con tres diseños creados por High Life. El diseño ganador rinde homenaje a Oaxaca en una solapa con colores brillantes. El saco incluye una solapa floral con bordados tradicionales.

Los sacos de los deportistas mexicanos, 150, se confeccionaron para que cada uno sea diferente y único

Los bordados fueron realizados por artesanos oaxaqueños, lo que hace que cada solapa para los 150 sacos que se confeccionaron sea diferente y única , dijo Jeannette Haber, directora de marketing de High Life. Los artesanos, dijeron que: “estaban muy contentos de ser parte del proyecto y que sus diseños y su trabajo puedan tener esta exposición a nivel mundial”.

Simone Biles, la gimnasta estadounidense luciendo la malla competitiva con 3500 cristales de Swarovski

Por último uno de los diseños que más impactó en las pistas de Tokio fue el del equipo de gimnasia artística de USA. Simone Biles, Jordan Chiles, Sunisa Lee y Grace McCallum vistieron mallas negras, doradas y color lavanda con detalles en tornasol hechas a medida diseñadas por GK Elite con incrustaciones de unos 3500 cristales Swarovski.

El equipo de gimnasia artística de USA con sus trajes confeccionados con incrustaciones de Swarovski

La directora de diseño de GK Elite, Kelly McKeown, reveló que se necesitan dos años y mucha investigación para crear el uniforme del equipo . “Es algo que no quieres apresurar. Si quieres usar una nueva técnica y quieres experimentar, entonces tienes que probarla, tienes que lavarla, tienes que asegurarte de que no fallará en la pista de competición”, dijo. dijo en ese momento, señalando que el guardarropa de cada gimnasta durante la duración de los Juegos puede costar hasta $12000 dólares.

Fotos: Reuters

SEGUIR LEYENDO: