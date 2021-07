Victoria’s Secret apuesta a la diversidad: quienes son sus nuevos “ángeles”

Victoria’s Secret fue durante mucho tiempo referencia del mercado de la lencería en Estados Unidos, pero en los últimos años se ha visto desplazada por marcas más modernas que promueven abiertamente la diversidad étnica y morfológica

Victoria’s Secret fue durante mucho tiempo referencia del mercado de la lencería en Estados Unidos, pero en los últimos años se ha visto desplazada por marcas más modernas que promueven abiertamente la diversidad étnica y morfológica.

Criticada por promover el modelo de mujer objeto, eternamente delgada y muchas veces blanca, la marca terminó abandonando en 2019 su famoso desfile anual, considerado tiempo atrás como un evento mundial.

“El mundo estaba cambiando y tardamos demasiado en reaccionar”, admitió el nuevo director ejecutivo del grupo, Martin Waters , en una entrevista con The New York Times. “Tuvimos que dejar de pensar en lo que querían los hombres para enfocarnos en lo que querían las mujeres”.

Adriana Lima, el ex ángel de Victoria's Secret que estuvo durante 18 temporadas sobre las pasarelas de sus shows (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Miranda Kerr, Lily Aldridge, Elsa Hooks, Heidi Klum, Doutzen Kroes, Behati Prinsloo, entre otras modelos, fueron algunas de las que estuvieron más de 10 temporadas en los míticos shows de la firma de lencería más famosa del mundo. Pero esto cambió con los años.

Es por eso que Victoria ‘s Secret anunció la contratación de varias mujeres que ayuden a la compañía en su cambia de estrategia. Entre ellas está la estadounidense Megan Rapinoe, doble campeona mundial de fútbol, lesbiana y activista por los derechos de las mujeres y la minoría LGBTQ.

Megan Rapinoe ganó el premio de FIFA como mejor jugadora de fútbol femenino del mundo y ahora será la cara de VS (AP Photo/Antonio Calanni)

Otras de las nuevas musas de la marca son la actriz india Priyanka Chopra Jones, la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio, la esquiadora de ascendencia china Eileen Gu, la modelo plus size Paloma Elsesser, la modelo refugiada Adut Akech y la fotógrafa Amanda de Cadenet.

Todas se sumarán a un grupo denominado VS Collective, que brindarán asesoría a la marca, aparecerán en anuncios y promocionarán las tendencias en Instagram de Victoria ‘s Secret, que genera más de 5.000 millones de dólares en ventas anuales y 32.000 empleos en 1.400 tiendas.

Priyanka Chopra, una de las nuevas musas de la marca (REUTERS/Lilian Wagdy)

Ante este nuevo “plantel” de ángeles para su cápsula, cada una de las representantes de VS hicieron pequeñas declaraciones sobre la incorporación a la marca que dejó atrás los estereotipos de belleza que tanto fueron rechazados por todo el mundo de la moda.

“Estoy más que emocionada de asociarme con Victoria ‘s Secret en esta capacidad y apoyar nuestra misión colectiva de abrazar y celebrar la inmensidad y la belleza de la feminidad”, dijo Paloma Elsesser, la modelo plus size que salió en la portada de Vogue y elegida como mejor modelo del año 2020 en el sitio Models.com.

Adut en el 2019, fue elegida por el British Council como “Model of the Year” (AFP)

Por su parte Priyanka Chopra Jones, esposa de Nick Jonas, dijo: “Estoy muy emocionada de quienes serán los nuevos clientes, y de aquellos que siempre han sido clientes de Victoria ‘s Secret, para que estos se sientan representados y como si pertenecieran”.

Adut Akech, la modelo refugiada de origen sudanés, orgullosa declaró: “Ser parte de VS Collective marca un momento tan especial en mi vida y me siento bendecida de ser parte de un grupo que celebra y fortalece la individualidad”. Además de ser una de las modelos que eligen las mejores marcas de lujo, Adut en el 2019, fue elegida por el British Council como “Model of the Year”.

La fotógrafa Amanda de Cadenet también forma parte de VS Collection (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Girlgaze)

La fotógrafa Amanda de Cadenet., agradecida a la marca por haberla elegida dijo: “Creo que el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera y que un grupo de personas alineadas puede cambiar la cultura. Agradezco la oportunidad de ser parte de este increíble colectivo de mujeres y de utilizar mis habilidades creativas y profesionales para priorizar la representación auténtica de las mujeres y apoyar al liderazgo senior de VS en su misión de impulsar un cambio sistémico”.

La brasileña Valentina Sampaio, primera modelo trans de Sports Illustrated (EFE)

La esquiadora china Eileen Gu agregó: “Me siento muy honrada de ser parte de un grupo de mujeres tan inspiradoras y de trabajar con una marca que busca romper fronteras y usar su plataforma para elevar y defender a las mujeres en todo el mundo. Al trabajar con VS Collective, espero unirme e inspirar al compartir mi historia y experiencias. ¡Me siento muy privilegiada de ser parte del cambio y de tener esta oportunidad!“.

Paloma Elsesser, protagonizó la tapa de Vogue enero 2021

Por último, la doble campeona mundial de fútbol, Megan Rapinoe dijo: “A menudo me he sentido excluida por las marcas en las industrias de la belleza y la moda”, dijo la jugadora del OL Reign citada en un comunicado. “Y estoy encantada de crear un espacio cuyo espectro abarque a todas las mujeres”.

Por su parte, Victoria ‘s Secret tiene previsto reanudar su desfile en 2022, pero de una forma muy diferente, dijo Martin Waters a The New York Times. Asimismo, la casa matriz de Victoria’s Secret, el grupo L Brands anunció en mayo la división de sus actividades, lo que tendrá como consecuencia la separación de la marca de lencería del resto del grupo.

