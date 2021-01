Alerta maquillaje falso: los peligros de comprar réplicas de cosméticos en Internet

Las marcas de lujo también tienen sus réplicas además de las masivas (REUTERS)

¿Quién no quiere tener lo último en maquillaje? Cualquier coqueto o amante de la moda y la belleza quiere estar a la orden del día con la última tendencia. Sin embargo, hay muchas réplicas cuyos componentes pueden ser perjudiciales para la salud.

Desde las marcas de lujo como Chanel, Dior, YSL hasta las más comerciales y masivas como L’oreal, Kylie Cosmetics, Urban Decay, Anastasia, entre otros, casi todas cayeron en el “mercado negro” de la belleza con las falsificaciones de sus productos.

Es por eso que hoy en día el maquillaje es muy cuestionado por la venta de los productos falsificados que vienen desde China, el epicentro de las réplicas de estas marcas. Es así que al momento de la compra se debe tener un extremo cuidado.

Desde perfumes hasta brochas y esmaltes hay falsificaciones en el mercado negro de la belleza (Shutterstock)

“El precio es determinante. Si es muy barato, es altamente probable que sea una copia china. Maquillajes a precios baratísimos seguramente sean réplicas. Recomiendo que vayan a plataformas o a perfiles de maquilladores”, advirtió la makeup artist Pao Dessaner a Infobae.

Según el Daily Mail, muchas de estas imitaciones no cumplen con las medidas sanitarias establecidas y se ha encontrado que contienen plomo, pintura, mercurio y cianuro. Se ha encontrado que hasta dentro de su composición pueden llegar a tener hasta 19 veces el límite de plomo, el cual se acumula en el cuerpo y puede llegar a causar envenenamiento.

Lo recomendable es comprar maquillaje en farmacias, salones de belleza, lugares especializados en maquillaje o a maquilladores (Reuters)

De acuerdo con el Federal Bureau of Investigation (FBI), otro de los ingredientes detectados en los cosméticos es el excremento de ratas. “Las marcas de perfumes falsos pueden contener orina humana y causar problemas de piel, además de ser muy insalubres para el cuerpo”. Su presencia no se ha podido determinar si es por las condiciones insalubres de los laboratorios o si es intencional.

“La gente está siendo más sabia, y al comprar online lo que está haciendo es consultar. Es muy importante llamar a las marcas o escribirles cuando un producto se desconoce. En esta pandemia nos convertimos todos en asesores online de productos”, agregó la maquilladora Luli de la Vega sobre el boom que hubo sobre la compra online durante esta cuarentena.

Prueba de maquillaje falso en primera persona

Delfi Ferrari es influencer de moda y fitness en las redes sociales, donde tiene más de 530 mil seguidores. Ahí comparte rutinas, sus consejos de comida y looks. En el mes de mayo del 2020, Delfi hizo un posteo advirtiendo sobre el maquillaje falso tras un regalo que había recibido por parte de una marca para probar sus nuevos productos.

Aquella publicación tuvo unos 42 mil “me gusta”, y más de 600 comentarios. Ella solamente lo hizo para advertirles a sus seguidores lo grave de comprar maquillaje trucho y las consecuencias que puede traer en la piel si se escatima en una réplica.

El rostro de Delfi Ferrari tras haber probado maquillaje falso

“Nunca en mi vida me había pasado algo así con el maquillaje. No soy de tener alergias al polvo, polen, clima ni nada por el estilo, jamás me pasó esto, hasta el día de hoy. Tengo la necesidad de compartirles esta foto para abrirles los ojos a muchas de ustedes. Tengan cuidado con lo que se ponen en sus caras”, dice parte de su posteo que subió a Instagram.

Y agregó: “No solo quiero hacer hincapié al maquillaje réplica sino también en productos vencidos. Muchas veces no nos damos cuenta y quizá estamos consumiendo productos vencidos, en mal estado. No estoy en contra de nadie, cada uno hace su negocio y es libre y consciente de lo que vende. Pero lo que sí busco con este posteo es que tengamos mucho cuidado con lo que consumimos”.

“Esta mañana me informe mucho para poder hacerles este posteo. Con profesionales, oftalmólogos y hasta me vi un documental que me recomendaron: Sociedad de consumo. Este documental habla exactamente de esto. Mucho de este maquillaje que consumimos contiene excremento de animales, orina entre otros químicos. CHIC@s por favor cuídense si no quieren terminar con toda la cara como yo. No solo los ojos, básicamente se me deformo la cara, se me hincho todo, me cuesta ver y me lloran los ojos. Cuídense”, cerró.

