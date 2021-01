Modelos y diseñadoras: cuatro emprendedoras jóvenes que crean nuevos rumbos en la moda

Estas cuatro mujeres comparten una misma pasión: la moda. Se encontraron con ella desde temprana edad cuando comenzaron a modelar o a diseñar, descubrieron las falencias y las bellezas de una industria en constante transformación y se enamoraron completamente de este mundo. Anécdotas y vivencias les sobran y la conocen como nadie. En ella encontraron su identidad y su camino. Lo más importante: no se dejan encasillar, y hoy diseñan sus propios sueños.

Ellas son Paloma Cepeda, Francisca López León, Violeta Juni y Anushka Elliot. En diálogo con Infobae, estas jóvenes emprendedoras compartieron sus historias, sus pensamientos, y sus día a día.

Violeta Juni, de la arquitectura al diseño de bikinis

Violeta Juni es estudiante de arquitectura, pero es más conocida en sus redes sociales y en el mundo de la moda por las campañas gráficas y las colecciones cápsula que diseña.

Violeta Juni es influencer y modelo, actualmente tiene colecciones capsula de bikinis

“Estoy en la industria de la moda desde muy chica ya que mi mamá también pertenece a ella. Sin embargo, lo que más me gusta de ser parte de este círculo es no encasillarme en ser solo modelo, sino tener la posibilidad de estar un poco en varios sectores”, relata Violeta Juni a Infobae.

Cuenta Violeta que no solo modela, sino que también está del lado de la producción, crea contenido visual para marcas en sus redes sociales, y -como hace dos años- participa siendo diseñadora de una cápsula de bikinis para la marca Ita Bikinis.

Y como la colaboración es una parte fundamental de la industria, encontrar a compañeros y profesionales que persigan una visión similar o quien se sientan cómodas es más que necesario. “Siempre que tuve la oportunidad de trabajar con Javier Saiach lo disfruté mucho”, dice sobre el diseñador y estilista. “Tiene un equipo de trabajo increíble, y más allá de eso, usar sus vestidos te hace sentir que sos una reina. El año pasado y este también trabajé con Claudio Cerini para las campanas de verano y fue muy divertido”.

Los modelos de bikini de la colección de Violeta Juni

Violeta ya tiene su segunda cápsula de bikinis, y lo que más disfruta es la parte creativa, tener la libertad de poder elegir telas, modelos, pensar una campaña. “Además, hay para todos los cuerpos”. Y sobre los cuerpos reales su opinión es tajante: “No tendría que haber un versus entre cuerpos reales versus cuerpos modelos. Por eso el objetivo de esta colección fue diseñar modelos para que las mujeres se sientan cómodas y puedan resaltar las partes del cuerpo que más les gusta, sintiéndose así sexiy y seguras”.

“Es muy importante entender que muchas veces los cuerpos hegemónicos que encontramos en las redes no son reales. Todas estamos al tanto de los efectos favorecedores de una buena iluminación, ángulos y hasta a veces los retoques”, apuntó.

Para Violeta, la moda de hoy es un desafío : “Creo que hoy este mundo se está empezando a descontracturar y aunque siempre van a existir ciertos estilos o prendas que estén de moda, cada uno tiene la oportunidad de adaptarlos a su estilo personal. Por lo general ya no nos regimos por un estilo en específico sino que cada uno se ve libre de experimentar y divertirse con la ropa de la manera que más le guste”.

Paloma Cepeda y Francisca López León, un dúo trendy inseparable

Paloma Cepeda y Francisca López León, las diseñadoras y fundadoras de FP

Paloma Cepeda y Francisca López León son diseñadoras de indumentaria. Se conocieron hace siete años en la facultad. Desde ahí nunca más se separaron y juntas crearon su marca que hoy es un must entre los que saben de diseño y prendas de autor: FP.

“Desde los 12 años ya tenía elegida la carrera. Una vez estuve horas eligiendo cosas en una tienda de ropa usada (sigue siendo mi programa favorito) mi familia me esperaba y mi tío me dijo: ‘Lo bueno es que ya es obvio lo que vas a estudiar’. Ese día me cayó una ficha re clara”, recuerda Paloma en diálogo con Infobae.

Paloma luciendo una de las prendas de su marca

La historia de Francisca es similar, y encontró inspiración en lo vintage que impulsó su imaginación: “Cuando era chica amaba ir a lo de mis abuelos maternos, meterme en el cuarto que había sido de mi mamá y agarrar toda la ropa que usaba ella cuando era chica. Mi abuela se la hacía usando retazos que encontraba por ahí y hacia vestidos que para mí eran impresionantes. De a poco me fui armando un cajón con mis prendas preferidas y cada vez que iba me pasaba horas jugando a inventar personajes con cada vestido que me ponía”.

Paloma cree que no estar conectado con lo que pasa a nivel tendencias de la moda mundial es imposible, pero ellas se propusieron en su marca tratar de seguir siempre con la misma línea de la que empezaron: el romanticismo de la confección con sabor a épocas pasadas. Tienen camisas con corte a la cintura y mangas globo, pantalones tiro altos acampanados, minis y sacos oversized, entre otras exquisitas prendas que deslumbran colección tras colección.

“Vivimos la moda como un lugar de encuentro entre nosotras y las personas que vienen buscando algo. Se creó un vínculo muy lindo entre las chicas más jóvenes que cada vez eligen más marcas de emprendedores, eso me parece muy valioso de su parte”.

Las prendas que crean Paloma y Francisca son net y sin estampados

Las jóvenes cuentan que al principio no fue fácil abrir su propia marca y abarcar la mayor cantidad de talles posibles, pero que continúan trabajando en eso a medida que van creciendo. “Pensar que la creamos de la nada y hoy ya tiene un lenguaje y un pequeño mundo que la sigue: encontrar mujeres en el local, que nos digan qué opinan sobre las prendas, ver las cosas que hacemos en la calle, salir a un bar y encontrarnos con una chica que está usando algo de FP”, dicen orgullosas las diseñadoras.

A pesar de que la pandemia del coronavirus golpeó a la moda de una manera inesperada, ellas aseguran haber crecido. “La gente se acostumbró a comprar online en muy poco tiempo y entendió que puede hacerlo perfectamente. A los emprendedores nos ayudó muchísimo. Abrió un canal de venta que se activó por completo. Nos adaptamos a esa nueva forma, hoy nuestras ventas son en un 60% online. A su vez me parece lindo mantener el local como espacio de encuentro, para poder ofrecer una experiencia más cercana, pero tiene que valer la pena y ofrecer algo más de lo que encontrás desde tu tienda online”.

Anushka Elliot: de Venezuela a Uruguay y Argentina

Anushka Elliot tiene un estilo unico, con estampados muy boheme y brillos

La cuarta historia es de Anushka Elliot, una diseñadora nacida en Venezuela pero criada en Argentina. Abrió su primera boutique en José Ignacio, Uruguay, y desde ahí se expandió a Buenos Aires.

“Desde muy chiquita me gustaba armar conjuntos. A los 12 años me regalaron una máquina de coser y así fui aprendiendo de a poquito el armado de las prendas y conjuntos. A medida que pasaba el tiempo quería tener prendas que imaginaba y no existían, entonces decidí que era momento de empezar a crearlas”, compartió sus primeros encuentros con la moda Anushka a Infobae, hoy de 30.

La diseñadora define su estilo como ecléctico y único, que busca siempre diferenciarse del resto. Asimismo, como sus prendas están hechas con mucho amor, dice que esa dedicación se transmite y se ve. “Cuando veo en alguien una prenda mía me doy cuenta lo que fue todo el proceso. Es un proceso muy largo, de muchos obstáculos pero me encanta pensar en el producto finalizado que tengo en mi mente y cómo lo voy a presentar al mundo”.

Anushka cuenta que encuentra inspiración en el día a día, estar conectado con todo lo que sucede en el mundo, en el entender y analizar qué necesita la gente. “Pienso mucho en lo que necesito yo y que necesitan los demás. No hacemos solo por hacer. Las cosas tienen que tener sentido. Si no lo tiene no lo hacemos. Más que nunca tenemos que cuidar el planeta y estamos muy metidos en crear productos conscientes y que además sean productos que duren años y que no sean de tendencia”.

Sobre la moda de hoy, Anushka opina que hay más libertades y que cada vez se busca ser quien uno quiere ser: “También hay más conciencia, más comodidad y más aceptación. Es por eso que creo que hay mucha variedad de estilo en la moda para ir acompañando a cada individuo. Yo apuesto cada día a que la moda sea fiel a la esencia de cada uno”.

Mix de texturas y estampados, Anushka apuesta a todo en cada colección

La pandemia del COVID-19 a esta diseñadora la hizo reflexionar : “Me hizo frenar, pensar y analizar. Ese frenar tan necesario para volver a encontrar el camino que a veces en la vorágine del mundo uno no logra frenar. Estoy planeando muchos cambios. Yo produzco todo en Argentina pero no estoy encontrando todos los materiales que necesito para crear los productos que tengo en mente por lo cual estamos viendo de generar cosas afuera. Un cambio muy bueno es que nos fue muy bien con el online y eso es muy positivo”.

SEGUI LEYENDO:

Son hermanas y crean accesorios con bolsones de arena de Vaca Muerta para reducir el impacto ambiental

Cómo tres diseñadores argentinos crearon sus nuevas colecciones de verano en plena pandemia