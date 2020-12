Guía práctica para no cometer errores de principiante y poder ver el eclipse total de Sol

Eclipse Solar: Cómo ocurren y cómo verlos de forma segura

A menos de 24 horas del eclipse solar 2020 que tendrá lugar este lunes a partir de las 13, hora argentina, millones de personas estarán pendientes del fenómeno astronómico que por segundo año consecutivo tiene lugar en forma total en Argentina y Chile, luego del ocurrido el 2 de julio de 2019.

Astrónomos, astrofotógrafos y profesionales de todo el mundo planifican este evento con meses o años de antelación. Pero la mayoría de los aficionados o quienes de repente tienen curiosidad por seguir el evento y ser de los pocos privilegiados que puede observarlo en su totalidad, deben seguir unos consejos básicos y prácticos a fin de no perdérselo. Para ello, elaboramos los ocho errores más comunes que se deben evitar para poder tener una experiencia de eclipse exitosa e histórica, digna de ser contada a familiares y amigos.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del sol en algunas áreas

1. Llegar al lugar de observación

La línea de la totalidad que recorrerá el eclipse de Sol, abarca toda la Patagonia Argentina y de Chile, de Oeste a Este. En este camino que hace, hay pocas localidades con servicios básicos de comida e inclusive estaciones de servicio para cargar nafta.

Esta increíble franja en Argentina atravesará las localidades cordilleranas de Junín de Los Andes, Malleo, Pilolil, Aluminé, Estancia San Ignacio, Las Coloradas, Sañico, Estancia La Negra, Zaina Yegua, Piedra del Águila y Bajada Colorada en la provincia de Neuquén. Y El Cuy, Sierra Colorada, Ramos Mexia y Valcheta, en la línea sur de la provincia de Río Negro. Y las localidades de San Antonio, Las Grutas y El Cóndor, ubicadas en la costa atlántica rionegrina.

Este lunes 14 de diciembre ocurrirá un eclipse total de Sol que será visible en el Océano Pacífico, Sudamérica, la Antártida y el Océano Atlántico. Será el único de 2020

2. No te olvides las necesidades básicas

El eclipse total solo durará aproximadamente dos minutos. Sin embargo, conducir hasta el lugar de avistaje, puede llevar varias horas. Es importante identificar previamente el lugar más óptimo para realizar la observación, con provisiones y los elementos básicos necesarios para verlo sin dañar la vista. Además es clave llevar protector solar, medicamentos, agua, fruta, comida, y sillas reposera o banquito.

3. Preparar un plan B en caso de que el cielo esté nublado

Se puede consultar en la página del Servicio Meteorológico Nacional para saber cómo estará el tiempo al momento del eclipse y anticiparse si la zona estará nublada o con pronóstico de lluvias. En caso de ir con chicos, es importante resaltarles que la observación no es segura y que puede dificultarse con las nubes. Por eso, si la conexión de Internet o de datos lo permite, se puede recurrir a distintas webs, inclusive de la NASA o de la Asociación Argentina de Astronomía, que seguirá el evento con imágenes de otras locaciones.

Las nubes pueden jugar una mala pasada -REUTERS/Adnan Abidi

4. Calcular bien el tiempo

Es imprescindible calcular bien los tiempos de preparación de las cosas, de viaje, de instalación y de observación. Programar varias alarmas, confirmarlas y estar atentos al reloj.

5. No subestimes el eclipse total

La diferencia entre un eclipse parcial y uno total es como la diferencia entre leer un menú y cenar, o ver un partido en lugar de escucharlo por radio. Si uno está cerca de la franja de totalidad, que tiene una extensión de 90 kilómetros, es importante trasladarse hasta dentro de la misma para tener el privilegio de verlo sin que se proyecte un haz de luz fuera de la circunferencia lunar que tapará al Sol.

Durante el eclipse total, la atmósfera exterior del Sol, la corona, se vuele visible, y es una experiencia increíble, ya que es el único momento en el que se puede observar al Sol a simple vista sin protección. Y además, es la oportunidad para que los científicos puedan ver la corona y realizar estudios. “Hace llorar a las personas. La gente se queda con la boca abierta”, contó Rick Fienberg, vocero de la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Es importante tomar una buena ubicación para observar el eclipse - REUTERS/Athit Perawongmetha

6. No te obsesiones con la línea central

Si te paras debajo del borde de la sombra de la Luna, o umbra, la diferencia entre ver un eclipse total y uno parcial está relacionada con la elevación (las montañas y los valles de la Tierra y la Luna), que afectan el lugar en que se ve la sombra, según afirma la NASA. Es por eso que miles de personas se dirigen hacia la línea central del eclipse, el centro exacto del camino de la sombra a lo largo del recorrido que hace. Las personas deben dirigirse hacia la línea central si pueden hacerlo, pero no es necesario obsesionarse con la línea central; tan solo deben quedarse lejos del borde. Es mejor que estén dentro del trayecto del eclipse total y dejar que este pase por encima suyo.

7. No pierdas tiempo tomando fotos

A menos que seas un astrofotógrafo y tengas el equipo profesional adecuado para observar un eclipse y fotografiarlo, no pierdas el tiempo en tomar una cámara o celular y apuntar al Sol. El resultado puede decepcionarte y hacerte perder ese momento clave. Además, se puede dañar la vista a medida que el eclipse esté finalizando y la luz solar vuelva a ser intensa.

Solo con instrumental profesional adecuado se logran buenas fotos de un eclipse

8. Usa anteojos para eclipses o un filtro especial

Lo más importante para ver un eclipse es tener los elementos de observación seguro para hacerlo. De lo contrario no solamente no podrás ver nada, sino que dañarás tus ojos. Si no utilizas anteojos especiales para ver el eclipse, un visor solar manual o un filtro especial para la cámara o el telescopio, puedes sufrir graves consecuencias en la vista.

“Exponer la retina a la luz visible intensa puede generar una serie de reacciones químicas complejas dentro de los bastones y conos sensibles a la luz, lo cual afecta la capacidad para responder a estímulos visuales”, manifestó Ralph Chou, profesor adjunto de la Facultad de Optometría de la Universidad de Waterloo en un comunicado de la NASA. “El resultado es una pérdida de la función visual, que puede ser temporal o permanente, según la gravedad del daño. Esto... puede estar acompañado por una lesión térmica, ya que el alto nivel de radiación visible y casi infrarroja produce un calentamiento que literalmente cocina el tejido expuesto”.

Es importante cuidar la vista al momento de observar un eclipse REUTERS/Ann Wang

Según la NASA, los anteojos para ver el eclipse y los visores solares manuales deben cumplir con los siguientes criterios:

• Contar con información de certificación de la norma internacional ISO 12312-2

• Tener el nombre y la dirección del fabricante impresa en algún lugar del producto

• No usarse si tienen más de tres años o las lentes están rasgadas o arrugadas

La agencia también les está advirtiendo a las personas que no intenten utilizar filtros caseros o anteojos comunes (ni siquiera los oscuros) como reemplazo de los anteojos especiales para ver el eclipse o los filtros solares manuales.

