Qué hacer durante estas vacaciones de invierno con los niños, en cuarentena y desde casa

Este lunes comenzarán en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego las vacaciones de invierno más extrañas de los últimos tiempos. Es que desde el 20 de marzo, es decir hace 122 días o casi 4 meses los argentinos viven bajo un esquema de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en donde la norma es estar cada uno en su casa, con excepción de los servicios esenciales.

Los niños han sido quizás los que más han sufrido el encierro. En CABA, en el último tiempo pudieron salir los fines de semana al menos una hora, pero los esfuerzos por contener la propagación del virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, han hecho que la mayor parte de este periodo lo hayan hecho confinados. Así es como muchos de ellos tuvieron un primer semestre escolar virtual, con clases a través de plataformas como Zoom.

Y en este contexto llegó el momento del receso invernal del 20 al 31 de julio, que también coincidió con el anuncio del presidente Alberto Fernández en el que comunicó la decisión de la flexibilización de la cuarentena: “Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”, sostuvo.

El jefe de Estado anunció el viernes en la Quinta de Olivos que a partir de este sábado comenzó una nueva etapa de la cuarentena con aperturas graduales en las provincias donde regía el ASPO. Lo acompañaron presencialmente el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Detrás de ellos se pudo ver conectados virtualmente a los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy) y Arabela Carreras (Río Negro), quienes brindaron reportes de situaciones particulares de cada distrito.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que “ los runners podrán podrán volver desde el lunes y que las salidas de los chicos con los padres se mantendrán los fines de semana y se sumarán días desde la semana próxima , coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno”.

Ahora bien, ¿Qué impacto tuvo en los más chicos el extenso periodo de confinamiento? ¿Qué actividades, propuestas y planes tener en cuenta? ¿Cómo entretener a los niños en cuarentena? En esta nota, una guía para padres, grandes y chicos:

Marcelo Suárez (M.N. 73.796), especialista en medicina interna, médico clínico y autor del libro No me enfermo más, en donde dedica un capítulo al tema del estrés, dijo a Infobae: “No hay quien escape a los efectos adversos del encierro y mucho menos los chicos, ya que para ellos esa palabra no existe. El acompañamiento y apoyo desde el adulto es indispensable. En un niño, tenemos condensada la energía para 100 años, así que imaginemos lo que significa cuando le restringimos la posibilidad de desplegarla”.

“Como adultos, primero tenemos que entender eso y luego darles el espacio y acompañar creando con ellos diferentes juegos físicos e intelectuales como lecturas de cuentos, armado de estructuras, dibujos, búsqueda del tesoro, en fin algo que los entretenga, los estimule y los ayude a desarrollarse adecuadamente. Ojo con las pantallas, que estarían prohibidas hasta los 2 años y luego acotadas en tiempo por día . Considerando estas simples sugerencias, los adultos también somos altamente beneficiados al despertar y mantener vivo nuestro niño interior, que en definitiva es donde emana esa tremenda energía, independientemente de la edad que tengamos. Jugar es una gran actividad para todas la edades, aprovechemos esta situación para recuperarla a través de nuestros hijos”, agregó.

El jefe de servicio de Psicología del Sanatorio Municipal doctor Julio Méndez y coordinador de actividades asistenciales del hospital Borda, el psicoanalista Ricardo Antonowicz (M.N. 11.556) reflexionó con Infobae sobre la importancia de volver a los juegos tradicionales durante el aislamiento. “Es fundamental en este contexto que los padres estimulen y acompañen a sus hijos en el juego y, especialmente, que propicien recrear lo cotidiano inventando ficciones”.

“Desde siempre, lo importante para el niño nunca fue tanto el juguete como la historia inventada a partir de ese jueguete”, dijo, y recordó: “en nuestra infancia, pasábamos mas horas armando un autito con carrocería de plástico y masilla que haciéndolo correr carreras”.

“La confección del juguete es el juego”, remarcó.

“Esto es porque el juego despierta la imaginación. Como padres, tenemos la misión de introducir a los hijos en la cultura del juego y mucho más ahora que los chicos prácticamente no tienen contacto real con el mundo exterior y, a duras penas, interactúan con otros compañeros vía Zoom”, continuó.

“Históricamente, el juego ha funcionado como un proceso de integración al mundo adulto. Hoy que los chicos tienen poco o nulo contacto con el exterior, son los padres quienes deben guiarlo -si es posible tirados en el piso con ellos- en ese proceso de crecimiento”, opinó.

“El juego -mucho más que el juguete- produce bienestar”, remarcó, y amplió: “el juego está dentro del niño y no en el recurso”.

“El niño es per sé un inventor que hace experimentos con sus propias ideas y accede a la cultura jugando. Tampoco es el costo del juguete lo importante, basta con ver que muchas veces se fascina con la caja o el envoltorio”, comentó.

Bonus Track : una serie de propuestas para no aburrirse durante estas particulares vacaciones de invierno, en casa:

Colonia tecnológica, por Educabot

Educabot, empresa especializada en la transformación digital de las escuelas, abrió la inscripción para su Colonia Tecnológica, una propuesta para que niños y niñas de 9 a 14 años incursionen en el mundo de la robótica y aprendan a programar a distancia en un ámbito con espíritu recreativo. La colonia se desarrollará en formato online durante las vacaciones de invierno, del 20 al 31 de julio.

“Pensamos la colonia como un laboratorio de experimentación tecnológica en un ambiente lúdico para que los chicos se acerquen a la cultura maker y puedan seguir aprendiendo durante las vacaciones de una manera divertida, esta vez desde sus casas”, comentó Matías Scovotti, CEO y cofundador de Educabot.

Los chicos y chicas que participen tendrán la oportunidad de realizar prácticas para aprender a diseñar, programar y controlar robots en tiempo real, a través de una novedosa plataforma de interacción remota. Las nociones y los conocimientos técnicos se abordan a partir de juegos lógicos de pensamiento computacional y pequeños desafíos que impulsan a los chicos a la exploración, la indagación y desarrollar la prueba y el error.

En las clases se trabajarán proyectos de programación con diferentes bloques y componentes, en complejidad creciente. Además, como actividad especial se podrá programar a distancia una maqueta que replica la Ciudad de Buenos Aires a escala, en una dinámica de juego de ingenio y escape.

Más info en Instagram: @educabot

Art Kids

El aislamiento social es complicado para todos, a los adultos se le suma el trabajo, las tareas de la casa y el juego y acompañamiento pedagógico de los chicos 24 horas, los 7 días de la semana.

Por eso desde Art Kids se les ocurrió poner sus 18 años de experiencia para ayudar a atravesar estos días en casa con los chicos mediante un formato innovador.

Para niños de 3 a 12 años, los talleres a distancia les brindarán aprendizaje a través del juego y ayuda para canalizar los sentimientos y las emociones.

Proponen 3 encuentros por semana, a un precio promocional. Lunes de cocina, miércoles de arte y viernes de ciencia.

“Vamos a traspasar las pantallas jugando a través del arte con materiales simples, cocinaremos recetas súper fáciles, haremos experimentos y cantaremos canciones a través de la plataforma Zoom!”, prometen desde la cuenta oficial de Instagram. Se trata de una propuesta que se puede seguir desde cualquier lugar del mundo.

¿Qué horarios proponen? Por la mañana: 11 am Bs As (4 pm España por ejemplo, por la tarde: 4 pm Bs As (3 pm Chile), y ya se agotaron los cupos para la primera semana del 20 al 24 de julio. También ofrecen actividades en el horario de 5:30 pm (hora Bs As - 3.30 pm Panamá/EEUU)

Más info en Instagram: @artkidsargentina

ATIR aprender jugando

Se trata de una serie de juegos didácticos y educativos que incentivan de una manera divertida el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de los más chicos.

“Jugar juntos fortalece los vínculos afectivos; los chicos se divierten, disfrutan y aprenden. Yo les aconsejaría que valoren el esfuerzo que sus hijos hacen, que los acompañen y tengan paciencia que el aprendizaje es un proceso, lleva tiempo, pero con perseverancia se alcanzan los objetivos”, sumó Marini, en diálogo con Infobae, que además es la creadora de ATIR Aprender Jugando, una línea de juegos educativos.

Para quienes tienen hijos que requieren acompañamiento con contenidos más complejos que los padres no manejan, Marini sugirió “que los guíen planteando un problema”. “Por ejemplo, ¿qué harías si estás solo en la casa y tenés que resolver esta actividad? Seguramente van a salir opciones como consultar con un par o docente, buscar información escrita o visual en la web o un libro, llamar a un conocido que creemos que puede saber del tema, entre otros -propuso-. Lo importante es encarar la dificultad como un reto, como un desafío que hay que superar, sin estresarse ni angustiarse. Y aprender que equivocarse es parte del proceso, que cuando nos equivocamos significa que hoy no superamos el reto pero que si lo volvemos a intentar mañana lo podemos lograr”.

En instagram están como @atiraprenderjugando

Colonia de Invierno con Bigolates de Chocote

Ofrecen dos experiencias diarias:

-Habrá encuentros en vivo y de cupos reducidos.

Todas las tardes a las 16 hs por zoom proponen jugar juntos. Talleres de dinosaurios, búsquedas del tesoro, viajes al pantano, entrenamientos de circo, expediciones al espacio.

Música, arte, plástica, narraciones, imaginación y humor “Bigolates”.

-Destacan las propuestas grabadas y contenido especialmente creado para estas vacaciones: clases de yoga, cuentos, misterios y desafíos para ver durante las mañanas, las noches o cuando quieran... De acceso ilimitado.

CUÁNDO:

De lunes a viernes, comenzando el lunes 20 y finalizando el viernes 31 de julio.

El horario del encuentro en vivo es a las 16 hs.

Los zooms los grabarán por si algún participante no puede asistir algún día particular.

Los videos con experiencias creativas, una vez recibidos, los podrán disfrutar cuantas veces quieran, en cualquier momento del día. Se pueden inscribir a una semana o a las dos.

PARA QUIÉNES:

Para niños y niñas de 4 a 9 años. Más info en instagram: @bigolates

Valor Vereda - Colonia de arte y juego

La Colonia de Arte y Juego invierno 2020 llegó de manera digital. Para niños y niñas desde Sala de 3 hasta 2° grado.

Se trata de un formato virtual y súper personalizado enfocado en las particularidades de cada niño/a.

Teatro, música, arte, rincón literario, movimiento expresivo. Risas de la Tierra y Valor Vereda hacen equipo para que estas vacaciones de invierno sigan siendo tan pobladas de música, imaginación y fantasía, como cada año.

Esta iniciativa fusiona el arte y el juego. Los docentes son artistas, con lo cual cada cuento y cada desafío está teñido de magia y fantasía. Según explican los creadores de Valor Vereda, todas las actividades fueron diseñadas para explorar, desarrollar y estimular el potencial creativo de cada chico.

Proponen unas vacaciones diferentes, desde las casas, con juegos teatrales, disfraces, y máscaras. Con talleres de música, construcción de instrumentos, y proyectos de arte que permitan que cada niño se convierta en un verdadero artista y que toda la familia pueda sumarse cuando guste.

Valor Vereda está de lunes a viernes, sala de 3 por zoom de 9:30 a 10:15 y videollamadas con horario asignado a cada familia entre las 16:30 y las 18:30, sala de 4 y 5 por zoom de 11 a 12:30 y para 1ro y 2do grado por Zoom de 15 a 17 horas. Se trata de una cuenta privada de zoom, con videos grabados con actividades para cada edad y videollamadas personalizadas para los más pequeños.

Están en Instagram cómo @valorvereda

Anda Calabaza

Esta propuesta se basa en talleres musicales de invierno y desde casa. ¡Para empezar el día con energía y alegría! Una serie de canciones, orquestas de instrumentos, bailes, yoga, títeres y cuentos.

¿Cuándo?

Lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.40hs vía Zoom (Desde el lunes 20 al viernes 31/7)

Para niños de 2 a 7 años de todo el mundo.

Más info e inscripciones: talleres@andacalabaza.com.ar, y en Instagram @anda_calabaza

Zoomples y Zoompamentos, por Laberinto Masticable

Para estas vacaciones de invierno proponen los “zoomples” y el “zoompamento” adecuados a estos tiempos de cuarentena. Gabichu es la líder de la banda infantil Los Ravioli, que creó junto a su equipo este grupo que durante toda la cuarentena viene organizando Instagram Lives para entretener a los más chicos, y ahora se animan a un campamento virtual con juegos participativos, cuentos de terror y todo lo que no puede faltar en un fogón. Están en Instagram como @laberintomasticable.

Juegos mentales - Virtuales

Juegos Mentales es una marca argentina con más de 40 temáticas de juegos co géneros que van desde aventura hasta terror. Los “juegos de escape en vivo” son salas inspiradas generalmente en filmes o videogames. La escenografía puede ser un barco pirata, un cementerio, una morgue, un circo abandonado, una casa embrujada, un antiguo reino, una nave espacial, etc. Se juega siempre en equipo, el objetivo principal es encontrar la salida. Los participantes deberán ir encontrando pistas y resolviendo acertijos para finalmente poder encontrar las llaves que les permitan escapar. Disponen de 60 minutos para resolver el juego. Está pensado para grupos de 2 a 6 personas. Las salas están equipadas con cámaras, micrófonos y estrictas medidas de seguridad. Algunas sucursales de Capital y GBA están en Cañitas, Devoto, San Telmo: Palermo, Recoleta, Retiro, Canning, Lomas de Zamora, Ramos Mejía, Vicente López.

Ante el coronavirus se adecuaron a los tiempos que vivimos y lanzaron la versión virtual. “Para las vacaciones de invierno tenemos distintas propuestas, alternativas para que los chicos se diviertan, la mayoría son todas online, consisten en diversas actividades que pueden realizar desde un juego de escape virtual, donde los niños ingresan en un espacio ambientado y tienen que ir resolviendo acertijos con pistas, tenemos juegos en equipo, particular; juegos de rol online que se juegan por Zoom con un anfitrión, se trata de dominación mundial, es decir varios países que compiten entre ellos para conquistar el mundo, cada equipo está compuesto entre 4 y 12 personas”, especificó a Infobae Danil Tchapovski creador de la marca Juegos Mentales.

También ofrecen juegos en formato print to play, que se pueden imprimir y jugar como juegos de mesa, y toda la línea de juegos en equipo en donde los chicos ingresan un código y a través de varias sagas tienen que lograr un objetivo, a través de esta propuesta colaborativa. Incluye la alternativa Casa de Papel, Escape de Chernobyl, entre otras.

En instagram están como @juegosmentalesok

Vacaciones en la escuela - invierno 2020

En el marco de la situación actual de pandemia y el aislamiento preventivo social y obligatorio, la edición de Vacaciones en la Escuela Invierno 2020 organizada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se realizará en modalidad virtual.

Como siempre, habrá una instancia grupal, a través de una plataforma online, en la que se compartirá un momento de bienvenida y juego con niños, niñas y jóvenes.

Por otro lado, acercarán una propuesta masiva en vivo y en directo a través de redes sociales, con juegos, entrevistas, desafíos y actividades de diferentes espacios educativos como ciencias, recreación, narraciones, juegos Matemáticos, segmentos de humor.

En esa dirección, tendrán un segmento especial para que los chicos y chicas puedan expresarse e interactuar con los y las profesores. En todo momento, docentes especializados estarán a cargo de estas actividades.

Para Nivel Inicial y Primaria, las actividades se realizarán de 10 a 12 Hs. Para Nivel Medio, se realizarán de 15 a 17 Hs. De 13 a 15, se transmitirán diferentes propuestas abiertas al público general.

A su vez, en articulación con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se ofrecerán propuestas con gran potencial pedagógico, como espectáculos teatrales y musicales, visitas virtuales, entre otras posibilidades. Para participar solo hay que anotarse en el link, para que, finalizada la inscripción, autoridades del Gobierno Porteño se contacten con más detalles.

Estaciones Saludables virtuales

El programa Estaciones Saludables en tu casa llegó con la intención de seguir brindando a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires el acceso a los servicios de las Estaciones Saludables en relación a la alimentación saludable y el bienestar, dos aspectos que se volvieron fundamentales en época de aislamiento y cuarentena.

Este programa es una propuesta digital gratuita impulsada por BA Capital Gastronómica para conectar a los vecinos con un equipo de nutricionistas y profesores de educación física. En relación a la alimentación, a través de 4 modalidades disponibles, los ciudadanos tienen un canal para resolver dudas, recibir consejos y aprender nuevas recetas.

Incluye un chat grupal saludable, asesoría nutricional personalizada, charlas saludables virtuales, listas de difusión, clases de actividad física, asesoría despertar saludable, chats para niños, cumpleaños saludables y chat para docentes.

Más información en Instagram: @basaludable

