Necesito esta pelea y necesito ver que no importa cuán malos o grandes sean mis sentimientos, no nos destruirán a ti ni a mí. Necesito que me ames incluso en mi peor momento, incluso cuando parece que no te amo. Necesito que te ames a ti y a mí por los dos en este momento. Sé que apesta ser rechazado y etiquetado como el malo. Por dentro siento lo mismo, pero necesito que lo toleres y que otros adultos te ayuden. Porque no puedo en este momento. Si quieres reunir a todos tus amigos adultos y tener un 'festival de ira-grupo-apoyo-para-sobrevivir-a-tu-adolescente', está bien para mí. O hablar de mí a mis espaldas, no me importa. Solo no te rindas conmigo. No te rindas en esta pelea. Lo necesito.