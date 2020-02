Al momento de responder si en la empresa en la que trabajan existen políticas destinadas a enmarcar las relaciones interpersonales, el 60,2% de quienes respondieron aseguró que en su lugar de trabajo no hay políticas determinadas al respecto, un 22,7% comentó que en su empresa no hay objeciones hacia las relaciones interpersonales y un 17,1% declaró que en su compañía no están permitidas.