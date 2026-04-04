Todos los looks de Abril Duhalde, la diseñadora que se coronó como Miss Universo CABA 2026

Nieta de Eduardo Duhalde, Abril supo abrirse camino en un universo completamente distinto

Una corona, una historia familiar y un nombre que resuena más allá de la política. Así se presenta Abril Duhalde, la joven que acaba de ser elegida como Miss Universo CABA 2026. Sobrina nieta de Eduardo Duhalde, construyó su camino desde las pasarelas, la televisión y el diseño, con una identidad visual definida y una proyección que va mucho más allá del certamen de belleza.

Su reciente coronación no solo marcó un hito personal, sino que la posicionó como una de las candidatas más fuertes para representar a la Argentina en el escenario internacional.

A los 23 años, Abril Duhalde ya cuenta con una larga carrera como modelo y es licenciada en Diseño de Indumentaria. Comenzó en el mundo de la moda a los ocho años y hoy es referente para miles de seguidores en redes sociales. Desde producciones editoriales hasta looks urbanos y de gala, cada elección estética refuerza un mensaje: la moda puede ser sofisticada, disruptiva o romántica, pero siempre tiene que contar una historia propia.

A continuación, un repaso por todos sus looks.

Vestido metalizado y transparencias

Abril Duhalde fue presentada como Miss Universo CABA 2026 con un vestido metalizado de transparencias y bordado art déco, corona de cristales y un beauty look elegante

Con este impactante look, la joven fue presentada oficialmente como Miss Universo CABA 2026. La elección del vestido de textura metalizada, con transparencias sutiles y un bordado geométrico en zigzag inspirado en el art déco, marcó un giro hacia la sofisticación moderna y el diseño de autor. Las mangas largas con volumen y la corona de orfebrería con detalles en turquesa y cristales plateados completaron una imagen poderosa, etérea y actual.

El beauty look, con ondas al agua muy pulidas y maquillaje soft glam en tonos tierra, realzó la frescura y elegancia de su presentación. La pose con la mano bajo el mentón y la manicura almendrada en blanco marfil sumaron minimalismo y coherencia visual. Así, estas fotos no solo anunciaron la coronación de Abril Duhalde como la representante de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también definieron su perfil como una Miss Universo innovadora, creativa y alineada con las tendencias internacionales de la moda.

Vestido verde esmeralda y coronación de gloria

Con un vestido sirena verde esmeralda y corona barroca, la modelo muestra una imagen de glamour clásico y sofisticación en su presentación oficial

Uno de los looks más emblemáticos de Abril Duhalde es con el que la presentaron en la página oficial de Miss Universo: un vestido de corte sirena en verde esmeralda oscuro, confeccionado en satén estructurado. El escote off-shoulder resalta su silueta y el drapeado en los brazos añade un aire romántico.

La pieza central del conjunto es una corona de diseño barroco, adornada con cristales y gemas turquesa que armonizan con el color del vestido. Las ondas al agua y el maquillaje soft glam completan este estilismo, que remite al glamour clásico de las coronaciones. Este look representa el equilibrio entre la elegancia tradicional y una visión moderna de la realeza.

Body negro cut-out y sombrero de piel

Elige un body negro asimétrico, sombrero ushanka y botas altas para un look urbano y audaz, que desafía los códigos tradicionales de belleza

El contraste aparece con una propuesta donde la sobrina nieta del expresidente desafía los códigos clásicos de belleza. En una de sus tantas fotos publicadas en sus redes sociales, posó con un body negro asimétrico con recortes estratégicos, sumado a un sombrero tipo ushanka en piel sintética negra y una cadena metálica como cinturón.

El look de fuerte impronta urbana incluyó también botas altas de ante y guantes largos en terciopelo negro refuerzan el carácter provocador del conjunto. El maquillaje y peinado se mantuvieron naturales para no competir con la fuerza de los accesorios. Esta estética fusionó streetwear con opulencia y refleja el costado más audaz de la modelo.

Vestido rojo escarlata con flores

Luce un vestido midi rojo con pétalos en el escote, joyas doradas y manicura a tono, evocando un romanticismo contemporáneo (Instagram: @abruduhalde)

La paleta cromática se intensifica en un vestido bodycon midi, completamente rojo escarlata y con una cascada de pétalos de rosa en el escote y tirantes. La falda, lisa y adornada con flores dispersas, equilibra el volumen de la parte superior. Un beauty look pulido y joyas doradas minimalistas acompañan la propuesta. La elección de una manicura roja a juego refuerza la coherencia del estilismo. Este look, exhibido también en sus redes sociales, es una interpretación contemporánea del romanticismo clásico, donde la textura y el color se convierten en protagonistas.

Vestido dorado efecto oro líquido

Apuesta por un vestido dorado de malla metálica, escote palabra de honor y accesorios a juego, evocando el glamour de Hollywood (Instagram: @abruduhalde)

En otra de las fotos, apostó por un vestido dorado de silueta entallada y escote palabra de honor, con una falda que se abre lateralmente. El material, de malla metálica o micro-lentejuelas, genera un efecto de oro líquido bajo las luces. La combinación de ondas voluminosas y maquillaje atemporal potencia la sofisticación. La elección de accesorios dorados y una manicura nude terminan de construir un look que remite al glamour del viejo Hollywood.

Tapado de piel sintética rosa salmón

Viste un tapado rosa salmón de piel sintética y pendientes violetas, sumando volumen y color en una estética “Mob Wife” renovada (Instagram: @abruduhalde)

El maximalismo aparece en un tapado de piel sintética de gran volumen y color rosa salmón. La estructura arquitectónica del abrigo, junto a un beauty look monocromático, logran una imagen de lujo contemporáneo. Los pendientes con cristales en tonos violeta dan un contrapunto cromático. Este estilismo se inscribe en la tendencia “Mob Wife” renovada: abrigos de piel reinterpretados en tonos pastel y con un maquillaje mucho más fresco.

Vestido blanco con plumas

Luce un vestido blanco strapless con corset de plumas y ramo de flores, fusionando delicadeza y poder en una postal urbana (Instagram: @abruduhalde)

Para una ocasión especial, Duhalde optó por un vestido blanco strapless. El corset está cubierto de plumas vaporosas que enmarcan el rostro, mientras que la falda lisa y la abertura profunda añaden sensualidad. Un ramo de flores blancas y rojas funciona como accesorio disruptivo, aportando color en una imagen tomada al atardecer sobre un balcón urbano. La propuesta comunica delicadeza y poder, y se distancia de las formas nupciales tradicionales.

Blazer oversize, shorts de cuero y gafas rojas

Combina blazer oversize, shorts de cuero y gafas rojas, creando un look de streetwear sofisticado y versátil (Instagram: @abruduhalde)

El universo urbano fue reinterpretado con un blazer negro oversize sobre los hombros, shorts de cuero con tachas, botas negras altas y unas gafas de sol rojas que se convierten en el punto focal. La combinación de prendas clásicas y detalles de inspiración punk genera un look de “Baddie” o streetwear de lujo. El estilismo demuestra la versatilidad con la que la joven se mueve entre diferentes códigos de moda.

Chaqueta cropped blanca y botas burdeos

Elige una chaqueta cropped de piel sintética blanca y botas burdeos, logrando un estilismo de invierno contemporáneo y chic (Instagram: @abruduhalde)

Para el invierno, la modelo eligió una chaqueta de piel sintética blanca de gran volumen y botas slouchy en burdeos mate. La base negra del conjunto permite que los accesorios sean los protagonistas. El resultado es un estilismo “chic invernal contemporáneo”, donde la comodidad y la alta moda se encuentran.