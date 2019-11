“¿Qué pasaría si cuando me recibo ya deja de ser necesaria mi carrera? ¿Si el día de mañana me gustan las chicas? ¿Si no encajo en un grupo o directamente no quiero encajar? Cuando me preguntaron qué veía diferente con respecto a la generación anterior, lo primero que se me vino a la cabeza era el miedo que tenemos hoy los jóvenes a no saber qué es lo que pasará la semana que viene, menos en diez años”, afirmó Rasso en diálogo con Infobae.