Martín Caponio tiene 16 años y es trans. No hace mucho, estaba en la parada de colectivo cuando escuchó a un grupo de señores decir que "las personas homosexuales y trans debían ser torturadas y violadas por perturbadas". "Yo soy trans, y si bien esas cosas no me afectan como creo que deberían, me sorprende cómo la falta de educación genera tanta violencia. Que yo haya podido finalizar mis estudios o quedarme en mi casa después de contar abiertamente como me sentía no es lo 'normal'. Que me digan que tengo una vida privilegiada o que soy valiente me molesta", expresó en diálogo con Infobae el joven que presentó un ensayo sobre la identidad de género.