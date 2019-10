- El fin de la pareja no es inevitable, yo siempre digo que en la mayoría de los casos, a menos que suceda algo grave en el vínculo, siempre hay tiempo para separarse, lo cual quiere decir que muchas veces hay posibilidades de hacer algo. Todo depende del grado de daño que tenga la pareja. Habitualmente me preguntan cuál es el grado de efectividad que tiene una terapia de pareja, desconfiando de su eficiencia. Esto es como una enfermedad médica, cuanto más temprano se aborde la crisis más se puede hacer. De hecho una crisis de pareja no es otra cosa que la renegociación del contrato del vínculo. Hay un viejo dicho que dice que “cada pareja es un mundo”; pues la traducción psicológica de ese dicho es que cada pareja tiene un contrato y como no existe el contrato eterno, más tarde o más temprano va a tener que ser renovado, van a tener que cambiar cláusulas en la relación.