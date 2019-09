Por su parte, Federico Socin, creador de Cigaló Specialty Coffee, dijo que no le agrega nada al gusto ni al aroma del café, lo mismo que el latte art. “Se ve re lindo pero poniéndose estricto el latte art hace que la bebida pierda temperatura y se modifique el sabor. El café de especialidad está centrado en el café y lo sensorial es fundamental. Primero el olfato y el gusto y después la vista. Hace a la experiencia sin duda pero no es fundamental. Te puedo hacer el mejor café del mundo sin dibujo y va a ser lo mejor de tu vida; te hago el peor café con el mejor dibujo y no lo vas a tomar”.