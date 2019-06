– Se tomaron "mega" la decisión. Desde que arranqué a trabajar me llevan a todos lados -cuando no tenía auto- para que no fuera y vuelva solo. Mi mamá siempre me asiste cuando lo necesito o me asesora para elegir looks y vestuarios. Todos, tanto mis abuelos como mis padres y mi hermano siempre han estado ahí para cualquier cosa, ser Drag es una más de ellas.