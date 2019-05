Con el tenis sumó más aún. "Cuando descubrí el tenis para ciegos también descubrí mi cuerpo", reflexionó. "Estaba dedicado a actividades que desarrollaba en una zona de confort, sin tanto protagonismo del cuerpo. Cuando empecé a jugar al tenis descubrí capacidades que yo no conocía, como el desplazamiento, la orientación, la espacialidad. Eso me hizo sentir libre: por utilizar mi cuerpo en capacidades que desconocía y, también, por poder elegir entre practicar o no, otro deporte. Me siento empoderado porque puedo hacer otro deporte. En ese sentido, creo que gané libertad".