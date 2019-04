"Concebir la libertad como algo que puede ser definitivamente alcanzado es presumir que el hombre puede dejar de perfeccionarse y no es así. La nuestra es una especie en proyecto, en tarea. El ser humano es siempre posible, nunca definitivamente real. A la búsqueda de la libertad se llega por la autocrítica que nos ayuda a comprender donde están las limitaciones que proyectamos sobre nuestro vínculo con los otros y sobre nosotros mismos, y la crítica solidaria que permite situarse frente a los demás reivindicando un derecho al diálogo y a la inclusión allí donde no lo hay. El nuestro es un tiempo para que el espíritu de Pésaj pueda ser entendido como búsqueda de un diálogo mayor entre todos aquellos que, teniendo parte de razón, no la tienen toda", agregó el filósofo.