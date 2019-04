-Hay que subrayar un hecho muy importante y es que hoy en día estamos con tanta prisa que incluso queremos ralentizar rápidamente. Un día la gente dice "bueno yo tengo que conectar con mi tortuga interior" y entonces se inscribe a un curso de meditación, corre a la clase de yoga, que no tiene ninguna lógica. Es un proceso y hay muchos pasos. Yo, por ejemplo, empecé a cortar con mi agenda. En esos días estaba tratando de hacer demasiadas cosas. Entonces empecé a priorizar, a decir, esto no es tan importante, no es imprescindible. Cambió mi relación con la tecnología, con los aparatos electrónicos, con el celular, empecé a usar el botón rojo "off", y mis dos palabras preferidas en este momento son "modo avión".