-Las películas son una de las fuentes más importantes de inspiración. Una en particular me dio mi vocación: Falbalas, de Jacques Becker. La vi en la televisión con mi abuela y me quedé completamente embelesado. Es una historia triste sobre un modista y su musa, pero había un desfile en la película, e inmediatamente me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Siempre vi a la moda como algo vivo y en movimiento, un conjunto o una percha nunca me interesaron realmente.