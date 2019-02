"Si el mero o la chernia son grandes se vuelven muy fibrosos y no conviene servirlos crudos", dice. Pero su pescado favorito es el pez limón en todas sus variedades. "Si es crudo, lo acompaño con un buen Sauvignon Blanc, pero si es asado, entero y abierto, prefiero un buen Chardonnay y hasta un Cabernet Sauvignon se banca". Además, aconseja al comprar pescados elegir los de valla roja y ojos brillosos, de carne firme (el dedo no debe hundirse) y las escamas deben ser duras. "No existe el olor a pescado cuando es fresco", asegura.