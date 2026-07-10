Guy Ritchie vuelve a Netflix con segunda temporada de Los Caballeros y un reparto de lujo

La nueva serie “Los caballeros” presenta un juego de supervivencia donde las reglas las dictan aquellos con mayor astucia y fuerza. (Créditos: Netflix)

El universo criminal británico creado por Guy Ritchie en Los Caballeros regresará a Netflix el próximo 3 de septiembre con una segunda temporada que, según el tráiler recientemente lanzado por la plataforma, combinará acción, humor negro y nuevos enredos.

Protagonizada por Theo James, Kaya Scodelario y Ray Winstone, la nueva tanda de episodios busca repetir el éxito global alcanzado en 2024, cuando la adaptación televisiva de la película se ubicó en el top 10 de Netflix en más de 90 países y superó las 100 millones de visualizaciones.

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Nueva temporada: alianzas, traiciones y conflictos renovados

La historia de la segunda temporada retoma los hechos ocurridos un año después de que Eddie Horniman y Susie decidieran hacerse cargo del negocio criminal de Bobby. El crecimiento de este imperio ha traído consigo mayores riesgos y competencia. Eddie y Susie, interpretados por Theo James y Kaya Scodelario, deberán enfrentarse no solo a la presión de mantener el control, sino también a la interferencia derivada de las decisiones inesperadas de Bobby.

Esto les plantea la decisión difícil de intervenir para salvar el negocio o arriesgarse a perderlo todo. Vinnie Jones y Joely Richardson regresan al elenco, sumando nuevas alianzas, traiciones y enemigos a la trama. Además, se incorporan actores como Hugh Bonneville y Benedetta Porcaroli, quienes aportarán mayor complejidad a la historia. La participación del boxeador Chris Eubank Jr. y la presentadora Maya Jama anticipa una conexión con figuras mediáticas del Reino Unido.

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El estilo de Guy Ritchie y su impacto internacional

Desde su estreno como película en 2019, Los Caballeros de la mafia se consolidó como un referente del género criminal británico, con la marca de Guy Ritchie en los diálogos mordaces, la violencia estilizada y el humor negro característico. La película obtuvo más de 115 millones de dólares en taquilla mundial, con un presupuesto de 22 millones, lo que confirmó su atractivo comercial.

La transición a la televisión, primero en Netflix y SkyShowtime, permitió extender la narrativa y llegar a un público aún más amplio, apostando por la serialización e introduciendo nuevos conflictos en cada temporada. La primera entrega de la serie, estrenada en 2024, fue recibida con gran aceptación e instaló la historia en la cultura popular, liderando la audiencia en el top 10 de 90 países y alcanzando el primer puesto en 75 de ellos. Este fenómeno ha generado una fuerte demanda por nuevos episodios y demuestra la influencia transmedia de la franquicia.

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Imagen de 'The Gentlemen'

Expansión internacional y expectativas de la audiencia global

La segunda temporada de Los Caballeros no solo retoma las intrigas en Londres, sino que extiende su alcance a entornos internacionales como el Lago Maggiore, lo que representa una expansión del negocio criminal ficticio y plantea a los personajes desafíos más complejos y globales. Esta apertura responde a las exigencias narrativas y a las expectativas de una audiencia global que ya demostró su interés con más de 100 millones de visualizaciones en la primera temporada.

El regreso de la serie pretende aprovechar el atractivo de los personajes ya establecidos y las nuevas incorporaciones, ofreciendo una combinación actualizada de música, acción y humor ácido que constituye el sello distintivo de Ritchie. Las traiciones, las alianzas cambiantes y las decisiones cruciales de Eddie y Susie serán el eje dramático de los 8 nuevos episodios de 60 minutos cada uno, consolidando a Los Caballeros como uno de los principales lanzamientos de Netflix para la segunda mitad de 2026.

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