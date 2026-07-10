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Estas son las playas mexicanas que no cumplen la norma sanitaria para verano 2026

La Cofepris analizó más de 2 mil muestras en casi 400 puntos estratégicos de los 17 estados costeros del país

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Estas son las playa mexicanas que no cumplen norma sanitaria para verano 2026. (Foto: iStock)
Estas son las playa mexicanas que no cumplen norma sanitaria para verano 2026. (Foto: iStock)

De las 284 playas analizadas en México para la temporada de verano 2026, cinco puntos costeros superaron el umbral de bacterias permitido y fueron clasificados como no aptos para actividades recreativas de contacto directo con el agua.

El resultado surge del monitoreo pre-vacacional de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), que entre el 15 de junio y el 1 de julio procesó 2 mil 279 muestras en 393 puntos de verificación distribuidos en 76 destinos turísticos.

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El desglose completo del estatus de los 289 litorales evaluados está disponible en la plataforma digital oficial de COFEPRIS, y la base de datos fue entregada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para actualizar la aplicación móvil Playas Mx.

Playas cumplen con los parámetros de la OMS

El operativo abarcó las 17 entidades con litoral de la República y arrojó que 281 playas -el 98.3% del total evaluado- cuentan con condiciones microbiológicas adecuadas para actividades recreativas. Estos litorales se mantienen por debajo del umbral de riesgo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100mL), el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud.

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La vigilancia se ejecutó en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública.

Cuatro estados concentran los cinco puntos contaminados

Las playas que rebasaron la norma sanitaria por concentraciones elevadas de bacterias se ubican en Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz:

  • Playa de Tijuana, Tijuana, Baja California
  • Playa del Cuale, Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco
  • Playa Principal, Puerto Escondido, Oaxaca
  • Playas José Martí y Tumbao, Veracruz, Veracruz
Las playas que rebasaron la norma sanitaria por concentraciones elevadas de bacterias se ubican en Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. EFE/ Miguel Victória
Las playas que rebasaron la norma sanitaria por concentraciones elevadas de bacterias se ubican en Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. EFE/ Miguel Victória

COFEPRIS recomienda a los bañistas abstenerse de nadar o realizar cualquier actividad de contacto directo en estos cinco puntos. Las autoridades ya despliegan señalizaciones preventivas en cada zona afectada.

Las autoridades sanitarias estatales de los cuatro estados involucrados, en coordinación con los Comités de Playas Limpias y las administraciones municipales, ejecutan acciones de saneamiento para revertir los niveles de contaminación detectados. El objetivo es que estos litorales recuperen su condición de aptos antes de que concluya la temporada vacacional.

Estas son algunas recomendaciones para protegerse de los rayos solares

Durante este periodo de verano, la Secretaría de Salud recomienda lo siguiente en caso de exposición al sol durante vacaciones:

  • Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, periodo en el que la radiación solar es más intensa.
  • Usar protección mecánica como sombreros de ala ancha completamente cerrados, ropa de manga larga, colores oscuros y prendas que no queden ajustadas.
  • Preferir ropa de telas sintéticas, ya que el algodón húmedo permite el paso de los rayos solares.
  • Utilizar lentes con filtro solar, especialmente al conducir o acudir a la playa, para reducir el riesgo de cataratas y proteger la vista.
  • Aplicar bloqueador solar con factor de protección 50+ cada tres o cuatro horas; no exponer al sol de forma prolongada a menores de seis meses ni aplicarles protector solar.
  • Hidratarse de forma constante bebiendo agua durante el día, incluso si no se tiene sed, para prevenir la deshidratación.
  • Evitar la práctica de actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.
  • Buscar sombra siempre que sea posible y no permanecer en superficies que reflejan la luz, como arena o agua, para disminuir la exposición a la radiación ultravioleta.

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