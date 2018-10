Una cosa es no decir, no profundizar sobre un defecto en la capacidad o un aspecto negativo de la personalidad. Otra, muy diferente, es mentir. Los desajustes entre el curriculum vitae y la realidad se pueden interpretar como una persona que es distraída o mentirosa: "El reclutador puede pensar ¿qué más no será verdad?", afirmó el director de Cona RH.