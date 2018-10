Voy a un dermatólogo, por supuesto, me hago mesoterapia muy de vez en cuando pero no me toco los rasgos, no me inyecto cosas que pongan rígida las expresiones porque no me gusta y además atentan contra mi trabajo. Yo soy actriz y tengo que expresar a través de mis ojos, gestos, expresar mis sentimientos. Los actores y actrices trabajamos con la gestualidad, por eso es que tienen que estar liberadas y algo que me encanta decir porque realmente lo siento es que soy como un blend, soy una mezcla de mi papá y mi mamá y siento que si entro a un quirófano a lo mejor -mi papá y mi mamá ya no están-, yo los veo en mí, los veo en el espejo y digo "ese gesto era de mi mamá". La mirada, la nariz, el perfil, no quiero quedarme sin ellos, los tengo en mí, no los quiero dejar y menos en un quirófano.