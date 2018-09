Mercado Chino Fu Wang, ubicado en Avenida Rivadavia 2438, es el Chinatown del Once. Con el crecimiento de la población de comerciantes chinos en la zona, hace un año se inauguró el que puede llegar a ser el supermercado chino más grande de la Ciudad. No hay nada que envidiarle al Barrio Chino de Belgrano. El dato: arriba del mercado hay un restaurante chino a puertas cerradas, que de a poco empieza a ser un secreto a voces entre los vecinos de Once.